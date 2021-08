Marktnachfrageanalyse, Wachstum, Trends und Prognose für Telekommunikationsdienste – 2030

Markt für Telekommunikationsdienste: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse über den globalen Markt für Telekommunikationsunternehmensdienste . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Telekommunikationsunternehmensdienste im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Telekommunikationsunternehmensdienstemarkt gründliche Einblicke und Prognosen bietet , mit einer CAGR von ~ 4% wachsen.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Unternehmensdienstleistungen in den kommenden Jahren mit der Expansion von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU) auf der ganzen Welt und der Zunahme der industriellen Aktivitäten weltweit steigen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass mehr Investitionen in und Wirtschaftswachstum der APAC-Region sowie ein Anstieg der weltweiten IT-Ausgaben von Unternehmen in allen Branchen den Markt im Prognosezeitraum weiter ankurbeln werden. Der Bericht analysiert den globalen Markt für Telekommunikationsunternehmensdienste und enthält Schätzungen zum Umsatz (Mrd. USD) von 2018 bis 2030.

Markt für Telekommunikationsdienste: Wichtige Wachstumstreiber

Die Welt erlebt eine Expansion von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU). Etwa 120 Millionen formelle KKMU sind weltweit tätig, mit über 89 Millionen in Schwellenländern wie Indien, China und den Entwicklungsländern Südostasiens tätig. Formale KKMU sind in einkommensstarken Volkswirtschaften wie der OECD, Nicht-OECD-Ländern und der EU häufiger anzutreffen. Die KKMU-Dichte nimmt in Volkswirtschaften mit niedrigem und mittlerem Einkommen rasant zu, insbesondere im Nahen Osten, in Lateinamerika, in der Karibik, in Süd- und Ostasien sowie in den Pazifikregionen. KKMU spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie beim BIP einer Volkswirtschaft. Sie beschäftigen immer noch mehr als ein Drittel der weltweiten Erwerbsbevölkerung. KKMU suchen nach kostengünstigen und effizienten Kommunikationslösungen mit Schwerpunkt auf Betriebs- und Prozesskontinuität, was wiederum das Wachstum des Marktes für Telekommunikationsdienste für Unternehmen ankurbeln wird.

Darüber hinaus gibt es eine umfangreiche industrielle Aktivität, die Telekommunikationsunternehmensdienste vorantreibt. Das Aufkommen der IT- und ITES-Branche in den Schwellenländern hat zu einem Anstieg der gesamten Industrieaktivität geführt. Banken und IT & ITES sind wichtige Sektoren, die Telekommunikationsunternehmensdienste und Mobilitätslösungen einführen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Dies hat zu immensen Möglichkeiten für globale Betreiber geführt, Geschäfte mit Unternehmen in diesen Sektoren zu gründen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Bandbreite, sowohl im In- als auch im Ausland, spielt in wissensbasierten Branchen wie BPOs, Callcentern und Softwareexporten eine entscheidende Rolle .

In der IT/ITeS-Branche ist die steigende Nachfrage nach Enterprise-Konnektivitätslösungen auf den Bedarf an Hochgeschwindigkeits-Konnektivität, Sprachkanälen und den Ausbau von BPO/Back-Office-Unternehmen zurückzuführen, was zu einer hohen Nachfrage nach IP und internationale private Mietleitungen. Nationale E-Governance-Initiativen wie eine eindeutige Identifizierung/soziale Sicherheit, Maßnahmen zur finanziellen Eingliederung und die Verbesserung der Konnektivität in ländlichen Gebieten sind die Schlüsselfaktoren für die Einführung von Telekommunikationsdiensten für Unternehmen.

Hauptherausforderungen für Marktteilnehmer für Telekommunikationsdienste

Staatliche Vorschriften und Vorschriften können das Wachstum des Marktes für Telekommunikationsdienste behindern, da die Telekommunikation ein stark regulierter Sektor ist und die Betreiber der Telekommunikationsbranche sehr empfindlich auf Unsicherheiten reagieren, die voraussichtlich die Investitionsanreize untergraben. Spektrum und Frequenzauktion sind der wichtigste Faktor der Branche, da der mobile Datenverkehr in allen Regionen weiter zunimmt. Rund 80 % der Betreiber sind der Ansicht, dass die Frequenzfreigabe- und -auktionsrahmen in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich die wichtigsten Regulierungsthemen sein werden. Staatliche Vorschriften und Vorschriften für die Telekommunikationsbranche in Schwellenländern werden streng geprüft und sind streng. Die indische Regierung hat strenge Vorschriften und SOPs eingeführt, um sie einzuhalten, während sie Frequenzen aufgrund der jüngsten Betrügereien bei der Frequenzversteigerung im Land versteigert.

Markt für Telekommunikationsdienste: Prominente Regionen

Der globale Markt für Telekommunikationsdienste wurde in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Nordamerika dominierte 2019 den Markt für Telekommunikationsunternehmensdienste mit einem Mehrheitsumsatzanteil und wird voraussichtlich seine Dominanz im Prognosezeitraum von 2018 bis 2030 fortsetzen. In Nordamerika werden die USA und Kanada voraussichtlich das Marktwachstum vorantreiben. Dies ist auf eine höhere Akzeptanz fortschrittlicher relevanter Technologien in der Region zurückzuführen, die durch eine gesunde Konzentration der Master-Agenten und Carrier unterstützt wird. Der steigende Bedarf an Cloud-Computing, Rechenzentren und Gigabit-Konnektivitätslösungen zur Unterstützung der gesamten IP-Infrastruktur hat die Akzeptanz von Telekommunikationsunternehmensdiensten in der Region Nordamerika erheblich verstärkt. In Ergänzung, Der Bedarf an Kostensenkungen und maßgeschneiderten Lösungen für KMU hat Betreiber dazu veranlasst, skalierbare Lösungen einzuführen, die das Wachstum des Unternehmens ermöglichen würden. Es ist bemerkenswert, dass traditionelle Telekommunikationsdienste wie sprachbasierte Lösungen voraussichtlich im Prognosezeitraum den größten Beitrag zum globalen Markt für Telekommunikationsunternehmensdienste leisten werden, während Drahtlos-/Mobilitäts- und Daten-/Internetdienste voraussichtlich das Segment der Sprachlösungen in übertreffen werden hinsichtlich der Wachstumsrate.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Europa in der ersten Hälfte des Prognosezeitraums lukrative Wachstumspfade für den Markt für Telekommunikationsunternehmensdienste aufzeigen wird. Der Marktanteil des asiatisch-pazifischen Raums am Markt für Telekommunikationsunternehmensdienste wird voraussichtlich im Prognosezeitraum erwartete Chancen im Wert von 49,2 Mrd. USD schaffen . Dies ist auf die zunehmende Akzeptanz von Telekommunikationsunternehmensdiensten insbesondere in Australien, China und Japan zurückzuführen. Die Region ist das führende Produktionszentrum und Exporteur von IT- und ITES-Produkten.

Im asiatisch-pazifischen Raum steigt die Zahl der Startups, die webbasierte Dienstleistungen für Fertigungsunternehmen in verschiedenen anderen Anwendungssektoren anbieten. Ein erheblicher Anteil der Nachfrage nach Telekommunikations-Enterprise-Services-Lösungen wird voraussichtlich von E-Commerce-, Einzelhandels- und Gesundheitsunternehmen kommen, abgesehen von BFSI und der IT-Branche. In Südamerika wird ein erhebliches Wachstum erwartet, da sich die meisten Volkswirtschaften dort von der Rezession erholen und der Markt positive Wachstumssignale zeigt.

Das Marktwachstum im Nahen Osten und in Afrika wird vorerst voraussichtlich stagnieren. In der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums wird jedoch für den Markt in den Golfstaaten eine Wiederbelebung des Wachstums erwartet, da die Auswirkungen der Wirtschaftsreformen beginnen würden, Ergebnisse zu zeigen.

Der Bericht bietet eine eingehende Segmentanalyse des globalen Marktes für Telekommunikationsdienste und liefert so wertvolle Einblicke auf Makro- und Mikroebene. Die Analyse der wichtigsten Länder, die Wachstumschancen bieten oder einen erheblichen Anteil haben, wurde auch in die geografische Analyse des Marktes für Telekommunikationsdienste aufgenommen.

Markt für Telekommunikationsunternehmensdienste: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Telekommunikationsunternehmensdienste gehören Advoda Communications, Inc., AT&T, BCM One, Inc., CenturyLink, Converged Network Services Group, Intelisys Communications, Inc., Intracom Telecom SA, SoftBank Corp, Telarus Inc., Telecom Brokerage Inc., Telecom Brokers, Verizon, Windstream Communications, World Telecom Group, Inc. und X4 Solutions.

