Marktnachfrageanalyse, Wachstum, Trends und Prognose für haptische Technologie – 2024

Haptik ist ein griechisches Wort und bedeutet „in Kontakt kommen können“ oder „alles, was mit dem Tastsinn zu tun hat“. Die Technologie, bei der der Tastsinn durch Vibration oder auf andere Weise nachgebildet wird, wird als haptische Technologie bezeichnet. Haptische Technologiesah eine der frühesten Anwendungen in großen Flugzeugen, wo Steuerflächen durch Servomechanismussysteme bedient wurden, ein System, das eine negative Rückkopplung lieferte, wenn es einen Fehler erfasste. Das Servosystem war nicht ausreichend ausgestattet, um den Piloten über Bedrohungen von außen zu informieren. Die Servosysteme wurden mit Gewichten und Federn modifiziert, um es zu ermöglichen, Vibrationen an den Controller in der Hand des Piloten zu senden, wenn vom Servosystem Bedrohungen erkannt wurden. Moderne Haptik-Technologie verwendet Sensoren, um die vom Benutzer auf die Benutzeroberfläche ausgeübte Kraft zu messen und sendet dann eine Rückmeldung.

Der Markt für haptische Technologie wächst sehr schnell, vor allem aufgrund der wachsenden Nachfrage nach verschiedenen Geräten der Unterhaltungselektronik weltweit. Die Haptik-Technologie ist heute ein gängiges Merkmal der meisten Mobiltelefone wie Smartphones und Tablets. Es wird auch in verschiedenen Laptops verwendet. Es gibt auch wachsende Anwendungen in Spielekonsolen. Die zunehmende Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) in Verbindung mit der ländlichen Verbreitung des Internets in Schwellenländern hat das Wachstum des Marktes für Smartphones, Tablets und Laptops angekurbelt. Dies hat sich wiederum positiv auf das Wachstum des Marktes für haptische Technologien ausgewirkt. Darüber hinaus wird haptische Technologie unter anderem auch in der Fahrzeugelektronik und der Medizinelektronik eingesetzt. Darüber hinaus sind verschiedene Forschungsinstitute sowie Forschung und Entwicklung (F& D) Unternehmensbereiche haben sich darauf konzentriert, haptische Systeme zu verbessern und auch neuere Anwendungen für haptische Technologien zu entwickeln. Unter Berücksichtigung aller positiven Auswirkungen der oben genannten Faktoren wird der Markt für haptische Technologien voraussichtlich schnell wachsen.

Der globale Markt für haptische Technologien lässt sich auf der Grundlage von Feedback in Kraft und Taktil segmentieren. Taktile Haptik-Technologie ist aufgrund ihrer Präsenz in Smartphones, Tablets, Laptops und anderen Unterhaltungselektronikgeräten weiter verbreitet. Auf der Basis von Komponenten wurde der Markt für Haptiktechnologie in Aktoren, Controller und andere unterteilt. Nach Endverbraucherindustrie ist der globale Markt für haptische Technologie in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik und andere unterteilt. Jedes der Segmente Aerospace & Defense, Automotive, Healthcare und Consumer Electronics ist weiter in Commercial und Research unterteilt. In all diesen Bereichen wird an haptischer Technologie geforscht und hat auch einen hohen Umsatzanteil.

Der globale Markt für haptische Technologie wurde weiter in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Südamerika sowie Naher Osten und Afrika (MEA). Gemessen am Umsatz hatte der asiatisch-pazifische Raum 2015 den größten Marktanteil, gefolgt von Nordamerika und Europa. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones, die zunehmende Nutzung internetfähiger Geräte und eine große Nutzerbasis für Unterhaltungselektronik sind die Hauptgründe dafür, dass der asiatisch-pazifische Raum der größte Umsatzbringer ist. Nordamerika ist der zweithöchste Umsatzbringer im Markt für haptische Technologien. Auch in Lateinamerika ist die Wachstumsrate der haptischen Technologie gut, wobei die Verbreitung von Smartphones und Tablets in der Region zunimmt.

Die weltweit wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Haptiktechnologie sind Senseg Oy (Finnland) Force Dimension (Schweiz), Haption SA (Frankreich), Texas Instruments, Inc. (USA), Ultrahaptics (UK), ON Semiconductor Corporation (USA), SMK Corporation (Japan), Microchip Technology, Inc. (USA), Precision Microdrives, Ltd. (UK), IMAGIS Co., Ltd. (Südkorea) und Synaptics Incorporated (USA). Einige der Strategien dieser Unternehmen, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, umfassen unter anderem Forschung und Entwicklung, Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen.

