Marktnachfrage- und Wachstumsanalyse für Ölschiefer mit Prognose bis 2030

Markttrends, Umfang und Prognose für Ölschiefer bis 2030 Der globale Ölschiefermarkt wird voraussichtlich ein hohes Wachstum verzeichnen, da die wichtigsten Marktteilnehmer daran arbeiten, ihre Produktionskapazitäten zu stärken, um einen höheren Marktanteil zu gewinnen. Diese Analyse wurde in dem kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichten Bericht erstellt. Der Ölschiefermarkt scheint auch aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren auf der ganzen Welt, die gegeneinander konkurrieren, fragmentiert zu sein. Die Hauptakteure auf dem Markt konzentrieren sich auch auf die Einführung innovativer Preiskontrollmechanismen, um die wachsende Nachfrage nach Ölschiefer aus verschiedenen Regionen zu decken. Darüber hinaus sind sie daran beteiligt, fortschrittliche Geschäftsentwicklungsstrategien anzuwenden, um sich auf dem Weltmarkt stärker zu behaupten. In diesem Bericht haben Forscher einige prominente Akteure analysiert, darunter Global Oil Shale Group Limited, Exxon Mobil Corporation, Queensland Energy Resources Ltd, Jordan Oil Shale Company B.V., Questerre Energy Corporation und Fushun Mining Group Co., Ltd.

Gemäß den Informationen in diesem Bericht wird erwartet, dass sich der globale Ölschiefermarkt im Prognosezeitraum zwischen 2014 und 2022 um atemberaubende 27,34% CAGR entwickelt. Wenn der Markt bei der erwarteten CAGR steigt, wird der Markt wahrscheinlich eine Bewertung von . erreichen 7,4 Milliarden US-Dollar bis Ende 2022.

Prozessbedingt dürfte die Nachfrage im In-situ-Segment deutlich steigen, da viele Unternehmen in Forschung und Entwicklung tätig sind. Die Nachfrage nach Ex-situ ist jedoch auch deshalb hoch, weil es in verschiedenen Regionen der Welt eine hohe Popularität genießt. Auf regionaler Ebene weist der asiatisch-pazifische Raum eine hohe Nachfrage nach Ölschiefer auf, da es eine große Bevölkerungsgruppe gibt, die unter eine untere oder marginale Einkommensgruppe fällt.

Der sich entwickelnde Industriesektor erweitert den Ölschiefermarkt

Seit Urzeiten ist der Bedarf an fossilen Brennstoffen hoch. Die zunehmende Entwicklung im Industriesektor und die steigende Bevölkerung insbesondere in den Entwicklungsländern haben den Bedarf an fossilen Brennstoffen weiter erhöht. Ölschiefer hat jedoch fossile Brennstoffe erheblich ersetzt. Ölschiefer ist auch in der Lage, den weltweiten Energiebedarf zu decken. Auch in thermischen Kraftwerken ist der Bedarf an Ölschiefer hoch und kann zur Herstellung verschiedener Materialien wie Düngemittel, Glas und Ruß verwendet werden.

Darüber hinaus sorgten die Erschöpfung nicht erneuerbarer Energiequellen, die wachsende Nachfrage nach Energie aus verschiedenen Industrien und schwankende Kraftstoffkosten für Auftrieb in diesem Markt. Die Erzeugung von Kohlenwasserstoffen durch Heizen von Ölschiefer stellt eine Alternative zu Erdgas und Erdöl dar, die das Wachstum in diesem Markt weiter verstärkt.

Sinkende Preise auf dem Ölschiefermarkt, um das Marktwachstum zu behindern

Der Preisverfall bei verschiedenen Aktivitäten auf dem Ölschiefermarkt ist der Schlüsselfaktor, der das Wachstum auf diesem Markt behindert. Da die Preise in diesem Markt sinken, wird sich dies negativ auf die gesamte Kette auswirken und den Gewinnanteil der Hersteller wegnehmen. Darüber hinaus hat der Ölschieferabbau auch erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, was die Ausarbeitung einiger strenger Richtlinien der Regierung zum Schutz der Umwelt veranlasst hat. Diese beiden Faktoren sind die wichtigsten hemmenden Faktoren, die das Wachstum in diesem Markt behindern könnten. Die Einführung fortschrittlicher Technologien wie In-situ und deren Kommerzialisierung könnten jedoch dazu beitragen, die negativen Auswirkungen auf den Ölschiefermarkt zu überwinden.

