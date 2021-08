Marktnachfrage- und Wachstumsanalyse für kleine Haushaltsgeräte mit Prognose bis 2031

Markt für kleine Haushaltsgeräte: Einführung

Die Marktforschung für Transparenz liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Markt für Haushaltsgeräte . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Haushaltsgeräte im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR im globalen Marktbericht für Haushaltsgeräte gründliche Einblicke und Prognosen bietet , mit einer CAGR von ~6% wachsen.

In dem Bericht prognostiziert TMR, dass der globale Markt für kleine Haushaltsgeräte weitgehend von Faktoren wie der wachsenden Mittelschicht, dem verfügbaren Einkommen und verbesserten Produkten bestimmt wird. Die rasante Industrialisierung und Urbanisierung haben dazu geführt, dass verschiedene Volkswirtschaften auf der ganzen Welt angehoben wurden. Es wird erwartet, dass der Trend zur Verwendung multifunktionaler Geräte und zum Ersatz traditioneller Geräte das Wachstum des Marktes für kleine Haushaltsgeräte im Prognosezeitraum ankurbelt.

Muster anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=74597

Laut dem Marktbericht für Haushaltskleingeräte umfasst das Produkttypensegment Küchengeräte (Kaffeemaschine, Heißluftfritteuse, Entsafter, Dampfgarer, andere), Bodenpflegegeräte (Staubsauger, Mopps, andere), Kleiderpflegegeräte (Bügeleisen und Dampfgarer). ) und andere Geräte (Luftreiniger, Luftbefeuchter und Entfeuchter, andere); das Endverbrauchssegment umfasst Wohnen und Gewerbe (Hotels, Restaurants, Cafés, andere); Basierend auf dem Vertriebskanal wird der Markt in Online (E-Commerce-Websites und unternehmenseigene Websites) und Offline (Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte und andere) unterteilt. Produktseitig machen Küchengeräte den größten Anteil am Markt für Haushaltskleingeräte aus. Die zunehmende Urbanisierung und die wachsende Erwerbsbevölkerung in verschiedenen Ländern tragen maßgeblich zum Ausbau dieses Segments bei. Das Segment Küchengeräte wird voraussichtlich in naher Zukunft deutlich wachsen.

Die Möglichkeit, kleine Haushaltsgeräte mit drahtlosen Bluetooth-Geräten zu synchronisieren, ist eine neue Möglichkeit, Geräte in der Küche zu starten. Verbraucher müssen nicht mehr lange warten, um den Backofen vorzuheizen, was den Komfort erhöht und Zeit spart. Die Einführung fortschrittlicher Steuerelemente wie der Wischsteuerung oder der Berührungssteuerung wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich mehr Verbraucher auf dem Markt für Haushaltskleingeräte anziehen.

Es wird erwartet, dass der Markt für Haushaltskleingeräte mit einer wertmäßigen CAGR von 6% im Wohnsegment weiterhin einflussreich bleiben wird. Dies ist auf den Anstieg der Wohneinheiten und die Präferenz der Endverbraucher für Convenience-Produkte zurückzuführen. Dies dürfte die Nachfrage nach Haushaltskleingeräten erhöhen. Der stetige Anstieg der Zahl der Haushalte weltweit dürfte den Absatz von Haushaltskleingeräten in den kommenden Jahren fördern.

Premium Research Report@ kaufen

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=74597<ype=S

Bezogen auf den Vertriebskanal dominierte das Offline-Segment 2019 den Markt für Haushaltskleingeräte , da die Verbraucher es vorziehen, die Qualität des Produkts vor dem Kauf physisch zu erleben. Darüber hinaus streben viele Verbraucher, die Premium-Geräte bevorzugen, den Laden vor Ort zu besuchen und die Geräte zu erleben. Die schnelle Durchdringung von Internetdiensten weltweit hat jedoch zu einem Wachstum der Online-Verkäufe geführt und damit im Prognosezeitraum Chancen für Hersteller auf dem Markt für Haushaltskleingeräte geschaffen. All diese Faktoren dürften die Nachfrage nach Haushaltskleingeräten im Prognosezeitraum antreiben.

Markt für Haushaltskleingeräte: Prominente Regionen

Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Anteil am globalen Markt für Haushaltskleingeräte, gefolgt von Europa. Die Hauptakteure hängen weitgehend von geografischer Expansion, Werbeaktionen und technologischen Fortschritten ab, um die Kundennachfrage zu befriedigen und einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt für Haushaltskleingeräte zu erlangen.

Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfielen 2019 etwa 31 % des weltweiten Marktes für Haushaltskleingeräte , gefolgt von Europa und Nordamerika. Es wird erwartet, dass es seine Marktbeherrschung im Prognosezeitraum aufgrund des Wachstums und der Entwicklung im Bereich der häuslichen Pflege und der Massenmigration ländlicher Bürger in die großen städtischen Zentren sowie der weiteren Entwicklung ländlicher Gebiete beibehält.

Markt für kleine Haushaltsgeräte: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Haushaltskleingeräte zählen Candy Hoover Group Srl, Dyson Limited, Morphy Richards, Groupe SEB, Kenwood Limited, Koninklijke Philips NV, Robert Bosch GmbH, Russell Hobbs, Stanley Black & Decker, Inc. und Whirlpool Corporation.

Lesen Sie unsere neueste Pressemitteilung:

https://www.prnewswire.com/news-releases/rising-demand-for-sustainable-product-and-outbreak-of-covid-19-to-bolster-growth-of-the-air-purifier-market- -tmr-301238672.html