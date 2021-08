Marktnachfrage und Erkenntnisse über Achtsamkeitsmeditations-Apps bis 2027

Eine massive Änderung des Lebensstils hat Millennials ohne jegliche Vorwarnung belastet. Wenn man tief gräbt, stellt man fest, dass das Ergebnis des heutigen Stress- und Angstniveaus direkt von dieser Umstellung herrührt. Die Arbeitszeiten sind unmenschlich länger, und da Kernfamilien selbst in Regionen, in denen Gemeinschaftsgründungen eine kulturelle Prägung waren, zur Norm werden, führt dies zu einer Schwächung der primären Bindungen. Laut einem Bericht der WHO (Word Health Organization) leiden weltweit etwa 300 Millionen Menschen an Depressionen. Es ist eine der häufigsten psychischen Störungen der Welt. Und so wird diese Situation dazu führen, dass mehr Menschen nach innen schauen. Und da dies immer mehr Menschen einholt, wird der Markt für Achtsamkeitsmeditations-Apps nur noch weiter wachsen.

Soziale Medien spielen eine intensive Rolle, um Meditation in den Vordergrund zu rücken. Dank dieses Tools und des Internets entscheiden sich immer mehr Menschen für meditative Praktiken und Influencer wie Yoga Girl, Rachel Brathen und Yogasini, Radhika Bose tragen zur Popularität bei. Während Bose 142.000 Anhänger hat, verfügt Brathen über 2,1 Millionen Einfluss. Sie haben Podcasts, Inhalte in Form von Social-Media-Posts und Blogs und sogar Videos, die sich der Sache widmen. Rachel Brathen führt Kurse und Workshops in Amerika durch und sendet auch über ihre Social-Media-Kanäle. Und so trägt diese Bewegung in Richtung Achtsamkeit und Meditation, angetrieben durch einen Anstieg des Social-Media-Konsums, in großem Maße zum Wachstum des globalen Marktes für Achtsamkeitsmeditations-Apps bei.