Marktnachfrage und Einblicke in Industrielle Korbsiebe bis 2030; Covid-19-Auswirkungsanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum war 2018 der am schnellsten wachsende Markt für industrielle Korbsiebe. Es wird erwartet, dass die steigende Zahl kleiner und mittlerer Produktionseinheiten in Entwicklungsländern wie China, Indien, Bangladesch und Sri Lanka das Marktwachstum ankurbeln wird. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach industriellen Korbsieben im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich durch die Lockerung der staatlichen Regulierungen in der Produktion steigen.