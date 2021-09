Marktkostenanalyse für die Herstellung von Betonfertigteilen| Strategie- und Wachstumsfaktorbericht

Betonfertigteile sind Baustoffe, die durch Gießen von Beton in wiederverwendbarer Form hergestellt werden. Anschließend wird der Guss ausgehärtet und zur Baustelle transportiert. Im Gegensatz zu Standardbeton, der auf der Baustelle ausgehärtet wird, werden Betonfertigteile in speziell ausgestatteten Fertigungsanlagen hergestellt und dann einbaufertig auf die Baustelle transportiert. Die Betonfertigteile werden in Werken hergestellt, die teilweise von Architekturverbänden und anderen staatlichen Stellen zertifiziert werden müssen. Darüber hinaus gewährleistet die Herstellung von Betonfertigteilen in Produktionswerken eine bessere Qualität im Vergleich zu Standardbeton, der auf Baustellen hergestellt wird.

Zu den Rohstoffen, die für die Herstellung von Betonfertigteilen benötigt werden, gehören Zement, Zuschlagstoffe und Wasser. Die Herstellung von Betonfertigteilen erfolgt unter kontrollierten Umweltbedingungen und ist somit unabhängig von widrigen Witterungsbedingungen. Dadurch läuft der Herstellungsprozess von Betonfertigteilen ungehindert ab und somit ist die Angebotsschwankung in der Regel nicht vorhanden. Betonfertigteile können mehrmals wiederverwendet werden, bevor sie ersetzt werden müssen. Daher sind die Produktionskosten von Betonfertigteilen erheblich niedrig, was die Endprodukte erschwinglich macht. Fertigteile aus Beton umfassen im Allgemeinen Dachziegel, Bauplatten, Betonplatten und -platten, vorgespannte Brückenträger, Masten, Pfosten und Eisenbahnschwellen. Diese Produkte sind in einer breiten Palette von Designs, Oberflächen und Farben erhältlich. Aus Betonfertigteilen hergestellte Produkte finden Anwendung in der Bauindustrie. In erster Linie werden sie beim Bau von Wohn-, Nichtwohn- und Industriegebäuden verwendet. Sie werden aber auch beim Bau von Verkehrsinfrastrukturen und öffentlichen Bauten wie Abwasser- und Abwassersystemen eingesetzt. Fertigteile aus Betonfertigteilen sind langlebig und können viel Druck aushalten. Darüber hinaus beschleunigt die Verwendung von Betonfertigteilen die Bautätigkeit.

Die globale Bauindustrie verzeichnet insbesondere für den Wohnungsbau in reifen Volkswirtschaften wie Nordamerika und Europa eine langsame Wachstumsrate. Die zunehmenden Bauaktivitäten in Entwicklungsregionen wie Asien-Pazifik, Mittlerer Osten & Afrika sowie Lateinamerika dürften jedoch die Nachfrage nach Betonfertigteilen in den Prognosezeiträumen erheblich steigern. Es wird erwartet, dass die Nichtwohnanwendung eine der am schnellsten wachsenden Anwendungen von Betonfertigteilen ist. Es wird erwartet, dass die rasche Kommerzialisierung den Absatz von Fertigteilen wie Bauplatten und Dachziegeln ankurbelt. Aufgrund der erschwinglichen Kosten von Betonfertigteilen gegenüber anderen überteuerten Baumaterialien wird erwartet, dass die Nachfrage für Nichtwohnanwendungen erheblich zunehmen wird. Die zunehmende Globalisierung hat den Bedarf an Infrastrukturentwicklung erhöht. Dies hat zu steigenden Ausgaben in der Infrastrukturentwicklung geführt, die den Absatz von Betonfertigteilen für Verkehrsinfrastruktur und öffentliche Bauten wie Abwasser- und Abwassersysteme verbessern soll. Eine der größten Beschränkungen der Bauindustrie sind die Nachhaltigkeitsaspekte bei der Herstellung von Beton. Die Herstellung von Betonfertigteilen erfolgt jedoch in Produktionsstätten abseits von Wohngebieten, in einer kontrollierten Umgebung und wird von den Fabrikmitarbeitern genau überwacht und gilt daher als nachhaltig.

Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für neue Innovationen sollen die Verkaufserlöse der Key Player steigern. Da die Mehrheit der Hauptakteure auf dem Markt mit Produktverbesserung und Produktdiversifizierung verbunden sind, um den Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mitbewerbern zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Herstellern und Lieferanten von Betonfertigteilen gehören Boral Limited, Amcon Block & Precast Incorporate, ABM Construction und Cemex S.A.B. de Lebenslauf

