Marktintelligenzbericht für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien bietet Wachstumsaussichten

Markt für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid-(LiCoO2)-Batterien: Einführung

Lithium-Kobalt-Oxid ist eine gängige Art von Lithium-Ionen-Batterie mit dem chemischen Symbol LiCoO2 und der Abkürzung LCO

Der prismatische LiCoO2-Akku wird häufig in Mobiltelefonen, Laptops und Digitalkameras verwendet. Die Batterie besteht aus einer Kobaltoxid-Kathode und einer Graphit-Kohlenstoff-Anode. Die Kathode hat eine Schichtstruktur und während der Entladung bewegen sich Lithiumionen von Anode zu Kathode.

Muster anfordern:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=72989

Haupttreiber des Marktes für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien:

Ein Anstieg des verfügbaren Einkommens erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Verbraucherausgaben für Medien, Unterhaltung, Netzwerke und mobile Kommunikation zu einem potenziellen Verkauf von Unterhaltungselektronik wie Smartphones, Tablets, Laptops und Spielkonsolen führen. Dies ist ein wichtiger Faktor für den globalen Markt für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien.

Der globale Markt für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien wird durch die steigende Nachfrage nach Plug-in-Fahrzeugen und den Bedarf an Automatisierung und batteriebetriebenen Flurförderzeugen in der Industrie angetrieben. Laut der Internationalen Energieagentur hat der weltweite Bestand an Elektroautos im Jahr 2018 die Marke von 5 Millionen überschritten, von denen fast zwei Drittel batteriebetriebene Fahrzeuge sind.

LiCoO2-Batterien haben eine hohe Strombelastbarkeit und eine lange kalendarische Lebensdauer. Sie besitzen im Vergleich zu NMC-Batterien auch eine hohe Energiedichte und ein hohes Sicherheitsniveau. Diese Faktoren beeinflussen auch das Wachstum des Weltmarktes positiv.

Relativ geringe thermische Stabilität und begrenzte Belastbarkeit von prismatischen Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien sind Hauptfaktoren, die den Weltmarkt bremsen

Jetzt kaufen:https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=72989<ype=S

Segment Mobiltelefone bietet attraktive Chancen

Der globale Markt für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien kann nach Kapazität, Anwendung und Region segmentiert werden

In Bezug auf die Anwendung kann der globale Markt für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien in Mobiltelefone, Powerbanks, Elektrofahrzeuge, Elektrowerkzeuge, Laptops und andere unterteilt werden. Das Mobiltelefonsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der maximalen CAGR wachsen. Die Zunahme der Internetdurchdringung, die Zunahme von Marketingaktivitäten und Social Media sind einige der anderen Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Smartphones ankurbeln.

Basierend auf der Kapazität kann der globale Markt für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien in bis zu 20 Ah, 20 Ah bis 50 Ah und mehr als 50 Ah unterteilt werden. Das Segment bis zu 20 Ah dominierte 2018 den globalen Markt für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Diese Batterien werden hauptsächlich in Mobiltelefonen, Laptops, Digitalkameras usw. verwendet.

Entdecken Sie die preisgekrönte Berichterstattung von Transparency Market Research über die globale Industrie:https://www.prnewswire.com/news-releases/availability-of-extensive-range-of-products-customized-programs-and-endorsement-by-health-experts-creates-monumental-opportunities-in-weight-management-market-valuation-projected-to-touch-whopping-us-11-1-bn-by-2030-tmr-301284416.html

Asien-Pazifik wird einen großen Anteil am Weltmarkt halten

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika eingeteilt werden

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2018 den globalen Markt für prismatische Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2)-Batterien. Dieser Markt in der Region wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit der maximalen CAGR wachsen. China, Japan und Australien tragen in Bezug auf den Umsatz maßgeblich zur Expansion des Marktes für prismatische LiCoO2-Batterien im asiatisch-pazifischen Raum bei.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach prismatischen LiCoO2-Batterien in der Automobilindustrie mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigen wird. Diese Batterien haben bei Herstellern von Elektrofahrzeugen an Popularität gewonnen, da sie im Vergleich zu Nickel-Metall-Batterien kompakt und leicht sind.

China gehört zu den weltweit führenden Herstellern von elektronischen Geräten. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Verwendung von prismatischen LiCoO2-Batterien in zahlreichen Anwendungen in China vorantreibt. Darüber hinaus ist die Präsenz einer Reihe von Elektronikherstellern wie Panasonic, Sony Corp., Samsung Electronics Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd. und Lenovo Group Limited einer der Schlüsselfaktoren, die wahrscheinlich den Markt für prismatische LiCoO2-Batterien im asiatisch-pazifischen Raum erweitern.

Über uns:

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.