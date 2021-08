Marktgröße, Wachstum, Trends und Ausblick für laparoskopische Elektroden 2019-2027

Globaler Markt für laparoskopische Elektroden: Einführung

Laparoskopische Elektroden werden weltweit in minimal-invasiven Operationen eingesetzt. Diese Elektroden sind 33 cm lang. Sie werden in handelsübliche Elektrochirurgiestifte eingesetzt. Jede Elektrode wird mit einem 4-mm-Schaftadapter zum Anschluss an aktive 4-mm-Kabel geliefert. Laparoskopische Elektroden gibt es in verschiedenen Ausführungen und mit Edelstahl-Finish. Diese Elektroden werden verwendet, um Verletzungen während einer Elektrochirurgie zu vermeiden.

Diese bestehen aus hochwertigen Dämmstoffen. Diese Isoliermaterialien reduzieren das Beschädigungsrisiko bei der Sterilisation und Aufbereitung von Mehrweggeräten. Laparoskopische Elektroden sind für Chirurgen von Vorteil, da ihre Beschichtung präzise Schnitte und Schutz vor Koagulation während der Operation bietet.

Globaler Markt für laparoskopische Elektroden: Wettbewerbslandschaft

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für laparoskopische Elektroden gehören Bovie Medical, Medtronic, Erbe Medical India Pvt Ltd, Bharat Surgical Co., LaproSurge, CONMED Corporation, Lagis Endosurgical und B. Braun Melsungen AG. Die Hauptakteure konzentrieren sich auf Innovation, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. Die jüngsten Fusionen und Übernahmen werden wahrscheinlich die strategischen Entscheidungen der Unternehmen beeinflussen, um Marktanteile in der Branche zu gewinnen.

Medtronic

Medtronic ist ein führendes Unternehmen für Medizintechnik, Dienstleistungen und Lösungen. Das Produktportfolio umfasst Herz-Kreislauf-, Diabetes-, Herzrhythmus-, HNO-, Verdauungs- und Magen-Darm-, neurologische, orthopädische und andere Segmente. Die Stärke des Unternehmens liegt in der Entwicklung von Technologien mit dem Ziel, Schmerzen zu lindern, die Gesundheit zu verbessern und die Lebensqualität der Patienten zu verlängern. Das Unternehmen ist ein Branchenführer, der wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen anbietet, um das globale Wachstum voranzutreiben. Medtronic glaubt an die Verbesserung des menschlichen Wohlergehens und verbessert daher sein Angebot durch die Entwicklung neuer Produkte. Medtronic ist in 160 Ländern an 370 Standorten weltweit tätig. Es bietet seine innovativen Lösungen Krankenhäusern, Kliniken, externen Gesundheitsdienstleistern, Distributoren, staatlichen Gesundheitsorganisationen und Einkaufsgruppen an.

CONMED Corporation

CONMED Corporation ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das chirurgische Produkte für minimalinvasive Verfahren anbietet. Das Geschäft des Unternehmens gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Orthopädie und Allgemeinchirurgie. Das Segment Allgemeinchirurgie umfasst Produkte für die Laparoskopie sowie Magen-Darm-Therapie und -Diagnostik. Das Segment umfasst auch Multifunktionselektroden und andere Produkte für die Patientenversorgung. Die CONMED Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa tätig.

Braun Melsungen AG

Die 1839 gegründete B. Braun Melsungen AG hat ihren Hauptsitz in Melsungen, Deutschland. Das Unternehmen ist einer der führenden Hersteller verschiedener Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen. Es ist in den Bereichen Krankenhausversorgung, Aesculap, Ambulanzmarkt und B. Braun Avitum tätig. Aesculap und B. Braun Activum sind Tochtergesellschaften des Mutterkonzerns B. Braun. Das Portfolio des Unternehmens umfasst hauptsächlich Produkte für Anästhesie, Kardiologie, Intensivmedizin, extrakorporale Blutbehandlung und Chirurgie. Das Unternehmen ist in den USA, Europa, Asien und Afrika tätig. Der Großteil des Umsatzes stammt aus den Regionen Europa und Afrika, gefolgt von Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Globaler Markt für laparoskopische Elektroden: Dynamik

Der weltweite Anstieg der Fettleibigkeit treibt die Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen an

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) steigt die weltweite Fettleibigkeitsrate, und die Zahl der fettleibigen erwachsenen Bevölkerung wurde 2016 auf 650 Millionen geschätzt. Bariatrische Operationen, die die Gesamtgröße des Magens reduzieren, sind das am weitesten verbreitete Mittel. zur Gewichtsreduktion. Fast 90% der bariatrischen Operationen werden laparoskopisch durchgeführt. Dies ist einer der Haupttreiber des Marktes für Laparoskopie-Elektroden, insbesondere in den USA Ein von Trust for America’s Health und der Robert Wood Johnson Foundation veröffentlichter Bericht prognostiziert, dass bis 2030 mehr als 44 % der Erwachsenen fettleibig sein werden. Die zunehmende Fettleibigkeit hat die Forscher unter Druck gesetzt Alternativen zur schnellen Gewichtsreduktion zu finden.

Steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Operationen treibt den Markt für laparoskopische Elektroden an

Die steigende Nachfrage nach minimal-invasiven Operationen dürfte sich positiv auf den Markt auswirken, da die Inzidenzrate von Krankheiten steigt und die alternde Bevölkerung somit den Patientenpool erweitert. Minimalinvasive Operationen haben sowohl für Ärzte als auch für Patienten mehrere Vorteile. Laparoskopische Operationen umfassen die Verwendung von Elektroden, die im Vergleich zu offenen Operationen sicherer sind. Zu den weiteren Vorteilen gehören ein geringerer Blutverlust, ein geringeres Infektionsrisiko, eine schnellere Genesung und weniger Operationsspuren am Körper. Minimal-invasive Operationen haben eine schnellere Genesungszeit und sind weniger zeitaufwendig, und sie ziehen viel Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich, daher treibt die schnelle Akzeptanz dieser Operationen den Markt an.

Schwellenländer bieten nachhaltige Wachstumschancen zur Förderung des Marktes für laparoskopische Elektroden

Die aufstrebenden Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika bergen aufgrund der wachsenden Bevölkerungszahl, des hohen ungedeckten medizinischen Bedarfs und der steigenden Kundenerwartungen im Gesundheitswesen aufgrund verbesserter wirtschaftlicher Bedingungen ein immenses Potenzial auf dem Markt für elektrochirurgische Geräte. Der Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens und des verfügbaren Einkommens hat das Wachstum des Marktes für laparoskopische Elektroden in diesen Regionen angeheizt. Darüber hinaus hat die unsichere Wirtschaftslage in den USA und Europa die Hersteller gezwungen, diese potenziellen Schwellenländer durch Akquisitionen und Kooperationen zu erkunden. Darüber hinaus wird die Verbesserung des Szenarios für die Inanspruchnahme besserer Gesundheitseinrichtungen in Ländern wie Indien und China wahrscheinlich immense Wachstumschancen auf dem Markt für laparoskopische Elektroden bieten.

