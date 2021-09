Marktgröße, Umsatz, Trends, Wettbewerbslandschaftsstudie und -analyse, Prognose bis 2027

Technologische Verbesserungen und sich ändernde Verbraucherpräferenzen prägen diesen Markt in rasantem Tempo. Unternehmen sind seit jeher bestrebt, neue Entwicklungen und Innovationen in dieser Kategorie zu beobachten. Zum Beispiel bieten Hersteller maßgeschneiderte Kochgeschirre zum Kochen von Fisch, Hühnchen und anderem Fleisch an, da Fleisch gut beschichtetes Kochgeschirr erfordert. Antihaft-Kochgeschirr kann je nach Anforderung angepasst werden, Anforderung kann Farbe, Größe und Form sein. Da einige Küchen eine bestimmte Art von Gefäß erfordern und einen geringeren Ölverbrauch aufweisen und sich sogar schnell aufheizen, um Zeit zu sparen

Nach TMR, globalem Non-stick Kochgeschirr Markt wurde geschätzt US $ 19,6 Mrd. in 2018 und wird voraussichtlich bei einer CAGR von erweitern 4,1% aus 2019 bis 2027 einen Wert erreichen US $ 28,1 Mrd. in 2027.

In Bezug auf die geografische Lage wird Europa die führende Position auf dem globalen Markt für antihaftbeschichtetes Kochgeschirr einnehmen, da es im Jahr 2018 die führende Position innehatte. Dies ist auf die wachsende Nachfrage nach sicherem und innovativem Kochgeschirr in der Region zurückzuführen. Es wird jedoch geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum die Region ist, die in den kommenden Jahren mit einer robusten CAGR expandiert.

Muster anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=32549

Starke Präsenz von Keramikbeschichtungen auf globaler Ebene

Keramik ist ein neueres Material in der Welt des Antihaft-Kochgeschirrs. Es gilt allgemein als die sicherste und umweltfreundlichste Option. Keramik ist frei von PTFE und PFOA. Keramisches Kochgeschirr ist eine mäßig neue Technologie, die in den letzten Jahren in Bezug auf die Qualität stark weiterentwickelt wurde. Die Unternehmen tragen mehr Keramikschichten auf, sodass die Beschichtungen dicker werden. Dickere Beschichtungen bedeuten eine längere Lebensdauer. Die steigende Nachfrage nach toxinfreien Produkten treibt jedoch den Verkauf von Keramikbeschichtungen auf globaler Ebene an.

Die Entwicklung von Küchenzubehör wird die Einführung von antihaftbeschichtetem Kochgeschirr vorantreiben

Menschen, die in städtischen Gebieten leben, betrachten Küchengeschirr als Lifestyle-Accessoire und kaufen daher antihaftbeschichtetes Kochgeschirr, da es im Vergleich zu herkömmlichem Kochgeschirr hochwertiger ist. Bei einem solchen Lebensstil der Menschen in städtischen Gebieten ist die Verwendung von Kochgeschirr im Sinne des Produkts zu einem Teil eines aufstrebenden Lebensstils von einem funktionalen Küchenwerkzeug geworden. Zu diesen Bestrebungen gehören Umweltfreundlichkeit sowie die Gesundheit und Sicherheit der angebotenen Produkte

Paradigmenwechsel bei den Kaufpräferenzen

Die Kochgeschirrbranche hat sich in den letzten Jahren einem drastischen Wandel unterzogen. Die Verbraucher folgten früher dem traditionellen Ansatz des Caterings in Bezug auf Rezepte, Gefäße und Methoden usw. Da die Welt intelligenter und besser wird, haben die Menschen jetzt begonnen, neue Entscheidungen zu treffen und sich dem modernen Ansatz zuzuwenden. Antihaft-Kochgeschirr hat verschiedene Vorteile, darunter eine einfache Reinigung und ein geringerer Brennstoffverbrauch beim Kochen. Durch die bessere Nutzung von Social Media werden viele Innovationen, Aktionen und Rezepte rund ums Kochen präsentiert, was ein treibender Faktor für den Einsatz von Antihaft-Kochgeschirr ist. Mit Hilfe der fortschrittlichen Technologie von antihaftbeschichtetem Kochgeschirr und unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren bevorzugen Verbraucher antihaftbeschichtetes Kochgeschirr gegenüber traditionellem Kochgeschirr.

Kompletten Bericht kaufen@

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=32549<ype=S

Der Markt für antihaftbeschichtete Kochgeschirre zeichnet sich aufgrund einer großen Anzahl von Hauptakteuren auf dem Markt durch eine wettbewerbsorientierte Anbieterlandschaft aus. Darüber hinaus dürften die zunehmenden Bemühungen, die gegenwärtigen Wachstumschancen auf dem Markt zu nutzen, den Wettbewerb zwischen den Akteuren in den kommenden Jahren verstärken. Neben Produktinnovationen und der Erhöhung der Haltbarkeit von Produkten konzentrieren sich die Marktteilnehmer darauf, Strategien wie Fusionen und Übernahmen auszuprobieren, um auf dem globalen Antihaft-Kochgeschirr-Markt Fuß zu fassen. Berndes, Le Creuset, Scanpan, Circulon, Moneta Cookware, Calphalon (Newell Brands LLC), Gibson Brands, Inc., Anolon, Farberware Licensing Company, LLC, Cuisinart, T-fal und All-Clad, NeoFlam sind einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für antihaftbeschichtetes Kochgeschirr.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research –

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-preference-for-natural-organic-products-for-skincare-regimes-to-drive-sheet-face-masks-market-at-cagr-of- 8-1-während-der-Vorhersagezeit–tmr-insights-301340909.html