Marktgröße, Status und genauer Ausblick für Cloud Identity and Access Management (IAM) im Zeitraum 2021-2026

Der Marktanalysebericht für Cloud Identity and Access Management (IAM) wurde kürzlich hinzugefügt, der dabei hilft, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Dieser Forschungsbericht identifiziert die Marktsegmentierung zusammen mit ihren Untertypen weiter. Der globale Cloud Identity and Access Management (IAM)-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine enorme CAGR erreichen. Für das Wachstum des Marktes sind verschiedene Faktoren verantwortlich, die in diesem Forschungsbericht ausführlich untersucht werden.

Der Markt für Cloud Identity and Access Management (IAM) wurde im Jahr 2021 auf 36500 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2025 voraussichtlich 56700 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer CAGR von 4,0% im Prognosezeitraum.

IAM ist eine Sicherheitslösung, die den Zugriff auf Ressourcen für autorisierte Personen in einer Umgebung mit mehreren Technologien gewährleistet. IAM-Lösungen bieten sicheren identitätsbasierten Zugriff auf lokale und Cloud-basierte Systeme, Anwendungen und Informationen von jedem Standort aus. Diese Lösungen helfen Unternehmen, Anwendungssysteme zu schützen, indem sie den Mitarbeitern den Zugriff mit einem Single Sign-On (SSO)-Passwort ermöglichen.

Der Bericht präsentiert die Wettbewerbslandschaft des Marktes und eine entsprechende detaillierte Analyse der wichtigsten Anbieter / Hauptakteure auf dem Markt. Top-Unternehmen auf dem globalen Markt für Cloud Identity and Access Management (IAM): CA Technologies, IBM Corporation, EMC Corporation, Intel Corporation, Microsoft Corporation, Dell Inc, Okta, Sailpoint Technologies Inc, Onelogin Inc, Ping Identity Corporation und andere.

Globaler Cloud Identity and Access Management (IAM) markt, aufgeteilt nach Produkttyp und Anwendungen:

Dieser Bericht segmentiert den globalen Markt für Cloud Identity and Access Management (IAM) nach Typen : Access Management



Benutzerbereitstellung

Einmaliges Anmelden (SSO)

Verzeichnisse

Auf der Grundlage der Anwendung ist der globale Markt für Cloud Identity and Access Management (IAM) unterteilt in:

Kleine und mittlere Unternehmen

Großes Unternehmen

Anwendung 3

Regionale Analyse für den Cloud Identity and Access Management (IAM)-Markt:

Für ein umfassendes Verständnis der Marktdynamik wird der globale Cloud Identity and Access Management (IAM)-Markt in wichtigen Regionen analysiert, nämlich: USA, China, Europa, Japan, Südostasien, Indien und andere. Jede dieser Regionen wird auf der Grundlage von Marktergebnissen in den wichtigsten Ländern dieser Regionen analysiert, um ein Verständnis des Marktes auf Makroebene zu erhalten.

Inhaltsverzeichnis:

Kapitel 1: Cloud Identity and Access Management (IAM) -Marktüberblick

Kapitel 2: Globale wirtschaftliche Auswirkungen auf die Branche

Kapitel 3: Marktwettbewerb nach Herstellern

Kapitel 4: Produktion, Umsatz (Wert) nach Regionen

Kapitel 5: Angebot (Produktion), Verbrauch, Export , Import nach Regionen

Kapitel 6: Produktion, Umsatz (Wert), Preistrend nach Typ

Kapitel 7: Cloud Identity and Access Management (IAM) -Marktanalyse nach Anwendung

Kapitel 8: Herstellungskostenanalyse

Kapitel 9: Industriekette, Beschaffungsstrategie und nachgelagerte Käufer

Kapitel 10: Analyse der Marketingstrategie, Distributoren/Händler

Kapitel 11: Analyse der Markteffektfaktoren

Kapitel 12: Marktprognose für Cloud Identity and Access Management (IAM) .

