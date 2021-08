Marktgröße, Marktanteil, Wachstum, Trends und Prognose für von Ärzten abgegebene Kosmetika 2018-2026

Globaler Markt für von Ärzten abgegebene Kosmetika: Überblick

Dieser Bericht analysiert das aktuelle und zukünftige Szenario des globalen Kosmetika-Marktes. Die steigende Nachfrage nach Cosmeceuticals, die zunehmende Betonung von Schönheit und Aussehen sowie das steigende Bewusstsein für Anti-Aging sind die Haupttreiber des globalen Marktes.

Der globale Marktbericht über von Ärzten abgegebene Kosmetika enthält eine ausführliche Zusammenfassung, die eine Momentaufnahme enthält, die Informationen zu verschiedenen Marktsegmenten enthält. Es bietet auch Informationen und Datenanalysen des globalen Marktes in Bezug auf Segmente basierend auf Produkttyp und Region. Eine detaillierte qualitative Analyse der Treiber und Beschränkungen des Marktes und der Chancen wurde im Übersichtsteil bereitgestellt. Darüber hinaus umfasst der Abschnitt eine Wettbewerbsmatrix und Unternehmensprofile mit Geschäftsüberblick, um die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt zu verstehen. Dieser Abschnitt des Berichts enthält auch eine Marktattraktivitätsanalyse nach Regionen und eine Marktanteilsanalyse nach Hauptakteuren und bietet damit eine gründliche Analyse des gesamten Wettbewerbsszenarios auf dem globalen Markt für ärztliche Kosmetika.

Globaler Markt für von Ärzten abgegebene Kosmetika: Schlüsselsegmente

Der globale Markt für von Ärzten abgegebene Kosmetika wurde nach Produkttyp und Region segmentiert. In Bezug auf den Produkttyp wurde der Weltmarkt in Hautpflegeprodukte, Haarpflegeprodukte, Augenpflegeprodukte, injizierbare Botox und andere unterteilt. Das Segment Hautpflegeprodukte dürfte im Prognosezeitraum aufgrund einer Zunahme der Prävalenz dermatologischer Erkrankungen und eines zunehmenden Bewusstseins für das persönliche Erscheinungsbild in der geriatrischen Bevölkerung einen führenden Anteil am Weltmarkt ausmachen. Die Marktgröße und Prognose für jedes dieser Segmente wurden für den Zeitraum von 2016 bis 2026 zusammen mit ihren jeweiligen CAGRs für den Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 unter Berücksichtigung von 2017 als Basisjahr bereitgestellt.

Globaler Markt für von Ärzten abgegebene Kosmetika: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für von Ärzten verabreichte Kosmetika in fünf Hauptregionen und Schlüsselländer/Unterregionen unterteilt: Nordamerika (USA und Kanada), Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Rest Europa), Asien-Pazifik (Indien, China, Japan, Australien und Neuseeland und übriger asiatisch-pazifischer Raum), Lateinamerika (Brasilien, Mexiko und übriges Lateinamerika) sowie Naher Osten und Afrika (Südafrika, GCC-Länder) , und Rest des Nahen Ostens und Afrikas). Die Marktgröße und Prognose für jede dieser Regionen und Länder/Unterregionen wurden für den Zeitraum von 2016 bis 2026 zusammen mit ihren jeweiligen CAGRs für den Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 unter Berücksichtigung von 2017 als Basisjahr bereitgestellt. Die Forschungsstudie deckt auch das Wettbewerbsszenario in diesen Regionen ab.

Im Bericht erwähnte Unternehmen

Der Bericht porträtiert auch die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für von Ärzten abgegebene Kosmetika basierend auf verschiedenen Attributen wie Unternehmensüberblick, Finanzüberblick, Produktportfolio, Geschäftsstrategien und jüngsten Entwicklungen. Hauptakteure auf dem globalen Markt für von Ärzten verabreichte Kosmetika sind Allergan plc, Jan Marini Skin Research, Inc., Johnson & Johnson, L’Oreal SA, Procter & Gamble Co., Bausch Health Companies Inc., Unilever plc und ZO Skin Health Inc.

