Marktgröße, Marktanteil, Wachstum, Trends und Prognose für integrierte Stapelsysteme 2017-2025

Ein integriertes Stapelsystemumfasst ein gebündeltes Anbieterprodukt, das mithilfe von Automatisierungs- und Verwaltungssoftware bei der Bereitstellung eines skalierbaren Netzwerks, Speichers sowie einer Serverinfrastruktur hilft. Diese werden von verschiedenen Organisationen verwendet, da dieses integrierte Stack-System Server bündelt, Speicher und Netzwerk in einem vorkonfigurierten Produkt bereitstellt, das sowohl einfach zu installieren als auch zu verwalten ist. Im Wesentlichen müssen die Kunden nur die Stack-Komponenten auspacken und dann die zugehörigen Softwareanwendungen hinzufügen, um das System zum Laufen zu bringen. Obwohl diese Stacks von einem einzigen Anbieter verpackt und dann verkauft werden, gibt es einige Elemente des Stacks, die Netzwerkschnittstellen und Switches umfassen, die möglicherweise von einem anderen Anbieter geliefert werden. Lieferanten können sogar Partnerschaften mit anderen Herstellern eingehen, um die Teile des Stapels zu beschaffen, die sie nicht herstellen, um das endgültige Stapelsystem bereitzustellen. Der Weltmarkt für integrierte Stapelsysteme wurde nach Typ, Anwendung und Geografie segmentiert. Basierend auf dem Typ wurde der Markt in konvergente Software und hyperkonvergente Software unterteilt. Darüber hinaus bilden unter anderem Healthcare, Automotive und Telekommunikation die verschiedenen Endverbraucherbranchen für diesen Markt.

Der globale Markt für integrierte Stack-Systeme wurde geografisch in Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Einfachere Bedienung, längere Stabilität und bessere Leistung sind einige der wichtigsten Treiber für diesen Markt. Integrierte Stacks helfen bei der Reduzierung der Gesamtkosten der Bereitstellung sowie bei der Verwaltung der IT-Infrastruktur des Unternehmens. Diese Systeme bieten eine Alternative für Unternehmen, die weder Zeit noch Mühe in die Integration anderer Lösungen in ihre persönliche Datenbank investieren möchten. Die Anbieter bieten hier eine konvergente Infrastruktur mit Mehrwert für den Kunden und validierte Konfigurationen, die auf getesteten Produktkomponenten basieren. Eine schnelle Bereitstellung, die es ermöglicht, Systeme in kurzer Zeit einzurichten, zusammen mit einem einzigen Support-Point, der Lösungen von einem bestimmten Anbieter bereitstellt, erleichtert die Arbeit für das Unternehmen, das ein wichtiger Treiber für diesen Markt ist. Darüber hinaus, Die zertifizierte Lösung der Anbieter sowie die laufende Wartungsunterstützung durch die Lieferanten wirken sich ebenfalls positiv auf die globale Gesamtnachfrage aus. Obwohl es zahlreiche Treiber gibt, die die Nachfrage nach diesem Markt ankurbeln, gibt es dennoch gewisse Einschränkungen, die sein Wachstum vor Herausforderungen und Beschränkungen gestellt haben. Ein solcher Faktor sind die festen Konfigurationen und die hohen Kosten, die mit der Implementierung dieser Systeme verbunden sind, was für diesen Markt als große Einschränkung fungiert hat. Darüber hinaus ermöglicht die mangelnde Auswahl bei den Komponenten den Lieferanten, nur für sie verfügbare Teile bereitzustellen, was eine weitere große Einschränkung für diesen Markt darstellt. Angesichts all dieser Faktoren und Einschränkungen kann der Anstieg komplexer Organisationsstrukturen zusammen mit der zunehmenden Anwendung verschiedener Stapelmethoden zukünftige Chancen für diesen Markt bieten.

Geografisch gesehen bildeten Nordamerika gefolgt von Europa einige der wichtigsten Regionen für diesen Markt. Es sind die wachsenden komplexen Datenbankstrukturen zusammen mit der Zunahme von Big Data, die einige wichtige Faktoren bildeten, um diesen Markt positiv zu beeinflussen. Der asiatisch-pazifische Raum bildete eine weitere wichtige Region für diesen Markt und zählte zu den weltweit wachstumsstärksten. China und Indien bildeten unter anderem einige wichtige Länder, die zum Wachstum dieses Marktes in der APAC-Region beigetragen haben. Die wachsende Komplexität im Zusammenhang mit der Organisationsinfrastruktur zusammen mit der Zunahme von IT-basierten Datensystemen sind wahrscheinlich einige der Schlüsselfaktoren, die sich positiv auf diesen Markt in der APAC-Region auswirken.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für integrierte Stapelsysteme gehören Oracle Corporation (USA), International Business Machine Corporation (USA), HP (USA), Nutanix (USA) und Dell (USA). Andere.

