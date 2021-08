Marktgröße, Marktanteil, Trend- und Branchenanalysebericht für Physiotherapie-Dienste

Markt für Physiotherapiedienste: Überblick

Physiotherapie, auch Physiotherapie genannt, wird von Physiotherapeuten für Patienten mit Behinderungen und Mobilitätseinschränkungen angeboten. Physiotherapeuten sind medizinische Fachkräfte, die in der Diagnose und Behandlung der oben genannten Erkrankungen effizient sind. Physiotherapie beinhaltet auch eine Interaktion zwischen Patient und Physiotherapeut, um auf die potentielle Bewegung des Patienten zuzugreifen und diese zu diagnostizieren. Es hilft auch bei der Festlegung bestimmter Ziele für eine frühzeitige und effektive Physiotherapie. Die Lebensqualität gepaart mit der Funktionsfähigkeit verschiedener Körperorgane wird durch die Inanspruchnahme der Physiotherapie gesteigert.

Markt für Physiotherapiedienste: Segmentierung

Basierend auf der Behandlungsmethode kann der Markt für Physiotherapiedienstleistungen in Übungen, manuelle Therapie, spezialisierte Behandlungen und andere unterteilt werden. Patienten mit Behinderungen werden spezielle Übungen empfohlen. Die manuelle Therapie umfasst Massage, Mobilisation und Manipulation. Bei der Massage wird Druck auf die Weichteile des Körpers ausgeübt, um die Durchblutung zu erhöhen und die Muskeln zu entspannen. Bei der Mobilisierung werden Bewegungen in Zeitlupe am Patienten durchgeführt, um die Muskeln zu mobilisieren.

Bei der Manipulation wird mit Hilfe spezieller Maschinen oder manuell (über die Hände) Druck auf die Gelenke ausgeübt, um deren Bewegungen zu ermöglichen. Spezialisierte Behandlungen umfassen vestibuläre Rehabilitation, Wundversorgung, Beckengesundheit, Onkologie und entstauende Lymphdrainage. Vestibuläre Rehabilitation ist hilfreich für Patienten mit Problemen wie Schwindel. Wundversorgungstherapie wird für diejenigen angeboten, deren Wunde aufgrund einer schlechten Durchblutung nicht bald heilt. Patienten mit Harninkontinenz und Beckenschmerzen wird eine Beckengesundheitstherapie empfohlen.

Krebspatienten werden onkologische Therapien angeboten, um Schmerzen zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Die entstauende Lymphdrainage ist eine spezielle Form der Massage, die hilft, Schwellungen des Lymphsystems aufgrund einer unsachgemäßen Ableitung von Flüssigkeiten aus dem Gewebe zu reduzieren.

Der Markt für Physiotherapiedienstleistungen kann auch nach der Bereichsspezifikation der Therapie segmentiert werden, wie zum Beispiel: orthopädische, geriatrische, kardiovaskuläre und pulmonale, integumentäre, neurologische, pädiatrische, Frauengesundheit und Palliativmedizin. Unter all diesen machte der Markt für orthopädische und geriatrische Physiotherapie den größten Anteil am Gesamtmarkt aus. Diese große Marktgröße wird ihrer breiten Anwendung im orthopädischen Bereich in Verbindung mit der Befriedigung der Anforderungen der geriatrischen Bevölkerung zugeschrieben. Es wird auch erwartet, dass die zunehmende geriatrische Bevölkerung, die aufgrund schwacher Knochen normalerweise an Mobilität, Behinderung und Gelenkproblemen leidet, die Nachfrage nach Physiotherapie zur Steigerung der Lebensqualität ankurbeln wird.

Markt für Physiotherapiedienste: Treiber

Es wird erwartet, dass der Markt für physiotherapeutische Dienstleistungen aufgrund der weltweit steigenden geriatrischen Bevölkerung mit einer erheblichen Wachstumsrate zunehmen wird. Ältere Menschen leiden in der Regel an verschiedenen Beschwerden wie Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronischen Schmerzen. Daher betonen sie die Nachfrage nach Physiotherapieleistungen, um ihren Körper von den Beschwerden zu entspannen. Auch ältere Menschen erhöhen die Nachfrage nach Palliativversorgung, die über Physiotherapie erbracht wird.

Die Weltgesundheitsorganisation hat prognostiziert, dass bis 2050 die weltweite geriatrische Bevölkerung eine Zahl von fast 2 Milliarden erreichen wird, gegenüber 547 Millionen im Jahr 2010. In ähnlicher Weise wird die zunehmende Inzidenz orthopädischer Erkrankungen das Wachstum des Marktes für Physiotherapiedienstleistungen weiter akzentuieren. Ebenso wird die zunehmende Besorgnis der Frauengesundheit auch das Wachstum des Marktes für Physiotherapiedienstleistungen steigern. Schwangere benötigen spezielle physiotherapeutische Leistungen, um das Wachstum ihres Fötus und ihre Gesundheit zu erhalten

Daher werden alle oben genannten Faktoren das Wachstum des Marktes für Physiotherapiedienstleistungen ankurbeln. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Physiotherapiedienstleistungen gehören unter anderem AmeriCare Physical Therapy, Meier & Marsh Physical Therapy, Rehab Alternatives, FullMotion Physical Therapy, Elam Sports Oahu und Minsu’s Healing Oasis.

