Marktgröße für Urodynamikgeräte und Einwegartikel, um ein stetiges Wachstum zu beobachten

Markt für Urodynamikgeräte und Einwegartikel: Einführung

Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für urodynamische Geräte und Einwegartikel im Jahr 2019 auf 196,5 Mio. US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 386 Mio. US-Dollar erreichen, was von 2020 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von ~6% wächst. Urodynamikstudien bestehen aus eine Reihe von Untersuchungen, die nützlich sind, um funktionelle Informationen über Blasenfüllung, -entleerung und Urinspeicherung zu erhalten. Urodynamische Tests werden im Allgemeinen an Personen durchgeführt, die an verschiedenen urologischen Erkrankungen wie Harninkontinenz, Stressinkontinenz und Symptomen der unteren Harnwege leiden. Diese Studie bietet eine Marktanalyse für verschiedene Geräte und Einwegartikel, die für urodynamische Untersuchungen verwendet werden.

Zunehmende Inzidenz urologischer Dysfunktionen als Antrieb für den Markt

Derzeit leidet eine große Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt an zahlreichen kardiovaskulären, neurologischen, urologischen und anderen Erkrankungen. Ein Patient muss detailliert diagnostiziert werden, um die Ursache und den Zustand der Störung oder Funktionsstörung zu verstehen und ein geeignetes Behandlungsschema zu planen. Die meisten Patienten, insbesondere solche, die an Erkrankungen wie Harninkontinenz und Harnverhaltungsstörungen leiden, oder Patienten, die sich einer Genital- oder Prostataoperation unterziehen, oder diejenigen, die an Multipler Sklerose oder neurologischen Erkrankungen wie Demenz leiden, benötigen urodynamische Tests und Diagnose. Die Zunahme der Inzidenz dieser chronischen Erkrankungen hat die Nachfrage nach Urodynamik-Geräten und Einwegartikeln weltweit angeheizt.

Nach Angaben der US-amerikanischen National Institutes of Health leiden derzeit in den USA etwa 20 Millionen Frauen und 6 Millionen Männer an Harninkontinenz. Darüber hinaus litten nach Angaben des National Health Service (NHS) etwa 3 bis 6 Millionen Menschen an einer Harninkontinenz Grad der Harninkontinenz in Großbritannien im Jahr 2013. Daher würde eine große Anzahl von Patienten auf der ganzen Welt irgendwann im Laufe ihres Lebens urodynamische Tests benötigen. Laut der NHS-Umfrage zur Prävalenz der Harninkontinenz sind Frauen aufgrund des Risikos von Nebenwirkungen bei der Geburt und den Wechseljahren anfälliger für diese Störung, während Männer anfälliger für Harnverhaltsstörungen sind. Daher wird prognostiziert, dass die Zunahme der Inzidenz verschiedener Harnwegserkrankungen zusammen mit dem wachsenden Bewusstsein und der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen urodynamischen Tests den Markt für urodynamische Geräte und Einwegartikel in naher Zukunft ankurbeln wird.

Ambulante urodynamische Systeme gewinnen bedeutende Marktanteile

In Bezug auf das Produkt wurde der globale Markt für urodynamische Geräte und Einwegartikel in Uroflowmetrie-Geräte, Zystometer, ambulante urodynamische Systeme, Elektromyographen, Video-urodynamische Systeme und urodynamische Einwegartikel unterteilt. Ambulante urodynamische Systeme umfassen auch feine Katheterröhrchen, ein tragbares Aufzeichnungssystem und Ultraschallgeräte sowie ein elektronisches Kontinenzkissen, das Urinlecks aufzeichnet. Die ambulante Urodynamik untersucht die Auswirkungen auf den intraabdominalen und intravesikalen Druck. Es wird geschätzt, dass der Marktanteil des Segments der ambulanten Urodynamiksysteme in naher Zukunft aufgrund der hohen Akzeptanz dieser Systeme und ihrer Anwendungen in urodynamischen Studien exponentiell zunehmen wird.

Krankenhäuser werden höchst lukrative Endnutzer

Basierend auf dem Endverbraucher wurde der globale Markt für urodynamische Geräte und Einwegartikel in Krankenhäuser, Spezialkliniken und ambulante Operationszentren unterteilt. Das Segment Krankenhäuser dürfte im Prognosezeitraum seine Dominanz beibehalten. Hohe Haushaltsausgaben, steigende staatliche Investitionen und eine bessere Erstattungspolitik treiben das Segment Krankenhäuser an. Darüber hinaus werden die meisten Notfallfälle von Traumata oder medizinischen Zuständen, bei denen dringend chirurgische Hilfe erforderlich ist, in große staatliche oder private Krankenhäuser statt in Kliniken gebracht.

Nordamerika wird den Weltmarkt dominieren

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für urodynamische Geräte und Einwegartikel in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für urodynamische Geräte und Einwegartikel, gefolgt von Europa. Nordamerika hatte einen erheblichen Anteil am weltweiten Markt für urodynamische Geräte und Einwegartikel, vor allem aufgrund der großen Patientenpopulation, des erhöhten Krankheitsbewusstseins der Menschen in der Region und der von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten. Nordamerika war ein bemerkenswerter Markt für urodynamische Geräte und Einwegartikel.

