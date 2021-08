Marktgröße für Photopherese-Produkte wird bis 2025 ein signifikantes Wachstum verzeichnen

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für Photophereseprodukte – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen, 2019–2027“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der globale Markt für Photophereseprodukte im Jahr 2018 auf 262,4 Mio. USD geschätzt und wird von 2019 bis 2027 voraussichtlich mit einer CAGR von über 5,3% wachsen.

Überblick

• Photopherese-Produkte werden hauptsächlich zur Behandlung von kutanen T-Zell-Lymphom-Erkrankungen verwendet. Beim Photopherese-Behandlungsverfahren werden weiße Blutkörperchen aus dem Blut gesammelt und mit Photosensibilisator vermischt und mit UV-Licht behandelt. Neue therapeutische Indikationen beflügeln das Wachstum dieses Marktes.

• Darüber hinaus wird die Photopheresetherapie hauptsächlich bei der Behandlung von Patienten eingesetzt, die bei Transplantatabstoßungszuständen nicht auf eine Steroidtherapie ansprechen. Die Photopherese-Therapie ist im Vergleich zu Steroiden aufgrund des Fehlens von Nebenwirkungen eine sicherere Therapie.

• Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Photopherese-Therapien, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt, da die Regierungen verschiedene Krankheitsindikationen wie GVHD, CTL und Lungentransplantationen, die mit ECP-Therapie behandelt werden, erstatten.

Unternehmenseinheiten, die die Forschungsaktivitäten zur ECP-Therapie verstärken, um den Markt für Photophereseprodukte voranzutreiben

• Unternehmen fördern aktiv die Forschung zur Photopherese-Behandlung, indem sie Forschern finanzielle Unterstützung gewähren.

• 2014 führte Freseinus Kabi einen Preiswettbewerb über fortschrittliche Forschung in der therapeutischen Apherese und Zelltherapie durch. Das Unternehmen hat dem Forschungsteam unter der Leitung von John Koreth, Dana Farber Cancer Institute, 100.000 US-Dollar für seine Arbeit zur Behandlung der chronischen GvHD-Erkrankung mit Photopherese und niedrig dosiertem Interleukin-2 (IL-2) zur Verfügung gestellt.

Geschlossenes Systemsegment zur Eroberung des größten Marktanteils

• Basierend auf dem Produkt erzielen Geräte mit geschlossenem System im Vergleich zu offenen Systemen den höchsten Umsatz und werden voraussichtlich im Prognosezeitraum 2019 dominieren, da das geschlossene Photopheresesystem das einzige von der FDA zugelassene System zur Behandlung von CTL-Erkrankungen ist.

Graft-versus-Host-Krankheit wird den Markt hinsichtlich der therapeutischen Anwendung dominieren

• Basierend auf dem therapeutischen Gebiet wurde der Markt in kutane T-Zell-Lymphome, Graft-versus-Host-Reaktion, Transplantatabstoßung und Autoimmunerkrankungen unterteilt. Es wird erwartet, dass die Graft-versus-Host-Krankheit den Markt im Prognosezeitraum aufgrund der weltweiten Zunahme allogener Stammzelltransplantationen dominieren wird. Darüber hinaus fördert die zunehmende Verwendung der Photopheresetherapie bei Organtransplantationen das Wachstum dieses Marktes im Prognosezeitraum

Krankenhaus soll hochlukratives Segment sein

• Der weltweite Markt für Photophereseprodukte wurde nach Endbenutzern in Krankenhäuser und Spezialkliniken unterteilt. Es wird erwartet, dass das Krankenhaussegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR expandiert. Die Verfügbarkeit mehrerer Behandlungsoptionen in Krankenhäusern ermöglicht es Patienten, sich mehr für Krankenhäuser als für Spezialkliniken zu entscheiden.

Nordamerika wird den Weltmarkt dominieren

• In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Photophereseprodukte in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für Photophereseprodukte, gefolgt von Europa.

• Das Wachstum des Marktes für Photophereseprodukte in Nordamerika wird dem günstigen Erstattungsszenario und der zunehmenden Prävalenz von kutanen T-Zell-Lymphomen und GvHD-Erkrankungen zugeschrieben. Im Jahr 2012 erweiterte Medicare die Erstattungsdeckung für die ECP-Therapie zur Behandlung des Bronchiolitis-Obliterans-Syndroms (BOS), einer chronischen Dysfunktion bei der Transplantation von Lungentransplantaten in den USA.

Wettbewerbslandschaft

• Unternehmen haben fortschrittliche medizinische Photopheresegeräte entwickelt, um die Probleme herkömmlicher medizinischer Geräte zu überwinden. Herkömmliche Photopheresesysteme sind anfälliger für Infektionen, Leckageprobleme und verlängerte Behandlungszeit. Daher verwenden Unternehmen fortschrittliche medizinische Geräte, um diese Probleme zu überwinden.

• Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt zählen unter anderem Macopharma, Med Tech Solutions GmbH, Haemonetics Corporation, Fresenius Kabi AG, Terumo Corporation und Mallinckrodt Pharmaceuticals.

