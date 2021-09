Marktgröße für Meningokokken-Impfstoffe wird bis Ende 2025 deutlich wachsen

Die umsichtigen Bemühungen der medizinischen Forschungsgemeinschaft, bakterielle Infektionen zu eliminieren, haben auf dem globalen Markt für Meningokokken-Impfstoffe Wellen geschlagen. Es besteht ein enormer Bedarf an verbesserten Impfstoffen, die zur Verbesserung der Immunität des menschlichen Körpers beitragen können. Häufige Exposition gegenüber bakteriellen Infektionen kann das menschliche Immunsystem beeinträchtigen. Mehrere Organisationen und Einrichtungen haben in letzter Zeit auf die Notwendigkeit hingewiesen, wirksame Impfstoffe gegen eine Vielzahl von Krankheiten zu entwickeln. Dies ist eine wichtige Überlegung aus der Perspektive des Marktwachstums und der Marktreife. Das nächste Jahrzehnt würde eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung über die Expansionsrichtung des globalen Marktes für Meningokokken-Impfstoffe spielen. Mehrere Forschungslinien zur Entwicklung neuartiger Impfstoffe haben in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen.

In dieser Überprüfung von TMR wurden mehrere Faktoren im Zusammenhang mit dem Wachstum des globalen Marktes für Meningokokken-Impfstoffe analysiert. Es ist legitim, das Wachstum dieses Marktes als Funktion der Fortschritte in der medizinischen Forschung zu betrachten. Die medizinische Industrie untersucht die Auslöser schwerer Infektionen, um prägnante antibakterielle Therapien zu entwickeln. Mehrere Regionen haben sich zusammengetan, um eine forschungsorientierte Medizinindustrie aufzubauen, die das Auftreten schwerer Infektionen verhindern kann. TMR prognostiziert, dass der globale Markt für Meningokokken-Impfstoffe von 2018 bis 2026 mit einer großartigen CAGR von 12,0% wachsen wird.

Steigende Inzidenz von Infektionskrankheiten

Ein prominenter Trend in der medizinischen Forschungsindustrie ist die Entwicklung kostengünstiger Impfstoffe. Die medizinische Industrie konzentriert sich darauf, die Ursachen von Krankheiten und Infektionen zu entschlüsseln, um die Wurzelbakterien anzugreifen. Dieser Faktor hat in Verbindung mit steigenden Investitionen in die Bakterienforschung neue Wege für das Marktwachstum und die Reife auf dem globalen Markt für Meningokokken-Impfstoffe eröffnet. Der Fokus der Medizinbranche auf die Eindämmung von Infektionskrankheiten hat die Aufmerksamkeit der Investoren geweckt. Bakterielle Infektionen können unbehandelt zu schweren Erkrankungen führen. Daher ist es wichtig, schnell wirksame Therapien für bakterielle Erkrankungen zu entwickeln. Dies ist ein wichtiger Faktor, der für das Wachstum des globalen Marktes für Meningokokken-Impfstoffe verantwortlich ist.

Umgang mit hohen Sterblichkeitsraten

Die hohe Sterblichkeitsrate bakterieller Infektionen, insbesondere in Entwicklungsländern, hat medizinische Forscher dazu gezwungen, robuste Behandlungslinien zu entwickeln. In jüngster Zeit haben medizinische Forscher Impfstoffe entwickelt, die den Körper zwei Jahre lang gegen Meningokokken-Infektionen immunisieren können. Es wird erwartet, dass das nächste Jahrzehnt auf dem globalen Markt für Meningokokken-Impfstoffe zu Wachstumswellen führen wird. In schweren Fällen können Meningokokken sogar zum Tod führen. Dies hat auch medizinische Forscher dazu veranlasst, in High-End-Forschungstechnologien zu investieren, um wirksame Impfstoffe zu entwickeln. Gegenmechanismen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen sollen in den kommenden Jahren in den Vordergrund der medizinischen Industrie treten. Das Bestreben der Gesundheitsbranche, den marginalisierten Bevölkerungsgruppen erstklassige Behandlungen anzubieten, hat ebenfalls zum Marktwachstum beigetragen.

Ausbruch des neuartigen Coronavirus

Die COVID-19-Pandemie hat im Gesundheitswesen und in der medizinischen Forschung zu erheblichen Störungen geführt. Es ist für die Gesundheitsbranche zu einer Frage der Integrität geworden, wirksame Behandlungslinien für das Coronavirus zu entwickeln und zu verwalten. Diesbezüglich waren jedoch nur begrenzte Erfolge zu verzeichnen. Es wurden mehrere Anstrengungen unternommen, um die Auswirkungen verschiedener Impfstoffe auf das neuartige Coronavirus zu testen. Daher hat die wachsende Nachfrage nach verschiedenen Arten von Impfstoffen zum Cross-Selling von Meningokokken-Impfstoffen beigetragen.

Das US-amerikanische Center for Disease Control and Prevention (CDC) führt den Kampf gegen die steigende Inzidenz von Infektionskrankheiten an. CDC ist ein bekanntes medizinisches Unternehmen, das in letzter Zeit bei der Entwicklung mehrerer Impfstoffe mitgewirkt hat. Es ist legitim zu sagen, dass die Bemühungen der CDC zur Krankheitsbekämpfung in die Entwicklung wirksamer Meningokokken-Impfstoffe übergehen könnten. Einige der führenden Anbieter auf dem globalen Markt für Meningokokken-Impfstoffe sind JN-International Medical Corporation, Serum Institute of India Ltd und Baxter International.

Die Überprüfung basiert auf dem Bericht von TMR mit dem Titel „Markt für Meningokokken-Impfstoffe (Typ – Polysaccharid-Impfstoffe (Menomune, Mencevax, NmVac4), konjugierte Impfstoffe (Menactra, Menveo, NeisVac-C, Nimenrix, Meningitec, Menjugate, MenAfriVac, NmVac4-DT), Kombinationsimpfstoffe (MenHibrix, Menitorix), Männer-B-Impfstoffe (Bexsero, Trumenba); Endanwendung – Einzelhandelsapotheken, Krankenhausapotheken) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026″.

