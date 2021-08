Marktforschungsstudie für verteilte Auftriebsmodule bietet einfallsreiches Geschäftswachstum

Markt für verteilte Auftriebsmodule: Überblick

Der Offshore-Öl- und Gassektor wird nach dem drastischen Rückgang der Öl- und Gaspreise in den letzten Jahren voraussichtlich eine Erholung erleben. Erhöhte Risiken im Zusammenhang mit Offshore-Bohrungen und strengere Vorschriften haben die Nachfrage nach verteilten Auftriebsmodulen für den Einsatz in Offshore-Öl- und Gasplattformen getrieben. Das Auftriebselement besteht aus dem syntaktischen Schaum, der in eine Außenhaut aus Polyethylen eingekapselt ist. Flexible Rohre, die in der Offshore-Öl- und Gasförderung verwendet werden, erfordern eine spezielle geometrische Konfiguration, um die Zugbelastungen in Offshore-Plattformen zu reduzieren.

Verteilte Auftriebsmodule ermöglichen das Erreichen und Beibehalten dieser besonderen Konfigurationen, indem sie an der Außenseite des Steigrohrs befestigt werden. Die Eigenschaften des syntaktischen Schaums sind optimiert, um den erforderlichen Auftrieb in der Betriebswassertiefe zur Unterstützung von Offshore-Öl- und Gasplattformen zu erreichen.

Markt für verteilte Auftriebsmodule: Schlüsselsegmente

In der Offshore-Industrie werden Auftriebsmodule benötigt, um Unterwassersteigleitungen, Pipelines, Kabeln und Versorgungsleitungen und anderen Strukturen Auftrieb zu verleihen. Diskrete Auftriebseinheiten, sogenannte Distributed Auftriebsmodule (DBMs), werden an schwimmenden Leitungen befestigt. Der Markt für verteilte Auftriebsmodule wurde nach Komponente, Anwendung und Region segmentiert. Basierend auf den Komponenten kann der Markt für verteilte Auftriebsmodule in Klemm- und Schwimmeinheiten unterteilt werden. Eine Klemme dient als Schnittstelle zwischen der Leitung und der Schwimmsäule in einer Offshore-Plattform. Je nach Anwendung kann der Markt für verteilte Auftriebsmodule in tiefe Auftriebssysteme, isolierte Steigleitungen und Offshore-Plattformen unterteilt werden.

Verteilte Auftriebsmodule bieten mehrere Vorteile. Es reduziert die oberen Zugbelastungen. Es hilft bei der Aufrechterhaltung der projektspezifischen Riser-Konfiguration. Es ist schnell, effizient und verfügt über eine sichere Offshore-Installation. Es hilft, das Gewicht der Rohrleitung während der Installation zu reduzieren. Diskrete Auftriebsmodule können an Bord des Schiffes oder bei einem Landzug an Land an der Pipeline befestigt werden.

Markt für verteilte Auftriebsmodule: Treiber und Einschränkungen

Ein Haupthindernis für den Markt für verteilte Auftriebsmodule besteht darin, dass sich eine übermäßige Nutzung dieser Module als kapitalintensiv erweisen kann. Eine weitere Einschränkung sind hohe Investitions- und Herstellungskosten von verteilten Auftriebsmodulen. Das Unterwasserökosystem wird behindert, da verteilte Auftriebsmodule auf der Unterwasserstruktur oder Schiffsplattform platziert werden. Die Reparatur der beschädigten verteilten Auftriebsmodule tief im Meeresboden ist eine mühsame Aufgabe.

Markt für verteilte Auftriebsmodule: Regionaler Ausblick

Der Markt für verteilte Auftriebsmodule im asiatisch-pazifischen Raum wächst aufgrund der steigenden Bevölkerung in der Region. Dies hat den Bedarf an Exploration und Förderung von Öl aus verschiedenen Quellen unter Wasser erhöht und die Nachfrage nach verteilten Auftriebsmodulen erhöht. Brutstätten der Unterwasseröl- und -gasaktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum befinden sich hauptsächlich in Ländern wie Vietnam, Australien, China, Malaysia und Indonesien. Dies wiederum hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach verteilten Auftriebsmodulen in der Region geführt. Der Markt für verteilte Auftriebsmodule in Nordamerika entsteht aufgrund der verstärkten Offshore-Öl- und Gasaktivitäten in der Region. In Europa verzeichnen Länder wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien aufgrund der raschen Zunahme der Meeresaktivitäten eine steigende Nachfrage nach verteilten Auftriebsmodulen. In Regionen wie Lateinamerika und Afrika wird in naher Zukunft mit einer steigenden Nachfrage nach verteilten Auftriebsmodulen gerechnet.

Markt für verteilte Auftriebsmodule: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für verteilte Auftriebsmodule sind Deep Down Inc., Subsea, Fendercare Marine, Trelleborg und die Bardot Group.

