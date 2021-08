Marktforschungsstudie, Analyse, Wachstum, Trends, Entwicklungen und Prognose 2026

Netzteile sind elektrische Geräte, die die Form einer Stromquelle in eine begehrte Form umwandeln, um die Kompatibilität mit den verwendeten Geräten zu bescheinigen. Diese Geräte werden in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen wie Blutanalysegeräten, Röntgen, MRT, Patientenmonitoren, robotergestützten chirurgischen Geräten und zahnmedizinischen Geräten sowie CT- und PET-Scannern eingesetzt.

Im Allgemeinen können Stromversorgungsgeräte eigenständig oder diskret sein. In bestimmten Fällen werden diese bedarfsgerecht in größere Anlagen und Geräte integriert. Die Auswahl von Netzteilen und die Spezifikation für präzise medizinische Anwendungen durch Gesundheitseinrichtungen sind jedoch die wichtigsten Aufgaben, die effizient ausgeführt werden müssen. Einige der Hindernisse für die Durchführung dieser Maßnahmen sind regelmäßige Änderungen der Umweltstandards und Sicherheitsvorschriften für medizinische Geräte.

Der weltweite Anstieg der geriatrischen Bevölkerung treibt die Nachfrage nach Medizinprodukten und Biotechnologieprodukten an. Ältere Menschen benötigen mehr medizinische Grundversorgung und Unterstützung. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach Einwegartikeln, medizinischen Geräten und anderen Überwachungs- und Patientenbehandlungsgeräten geführt. Der rasche Anstieg der geriatrischen Bevölkerung ist weltweit ein großes Problem.

Beispielsweise wird die geriatrische Bevölkerung in Europa voraussichtlich bis 2020 von 14,2 Millionen auf 19,3 Millionen anwachsen und bis 2050 auf 40,5 Millionen geschätzt werden. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse des Berichts der Weltgesundheitsorganisation von 2016 darauf hin, dass die geriatrische Bevölkerung schätzungsweise für etwa 22 % der Weltbevölkerung.

Der weltweite Markt für medizinische Stromversorgungen wird in den nächsten Jahren voraussichtlich schnell wachsen. Die Zunahme der Prävalenz chronischer Krankheiten und Zustände wie Schlaganfall, Arthritis, Krebs, Fettleibigkeit und Herzerkrankungen treibt den Markt an. Die schnelle Einführung von Diagnosesystemen, Anzeigegeräten und Geräten in Diagnosezentren und Krankenhäusern ist ein weiterer wichtiger Faktor, der den Markt antreibt.

Darüber hinaus vergrößert die steigende Nachfrage nach effektiver Stromversorgung für Dialysegeräte und EKG (Elektrokardiogramm) den globalen Markt für medizinische Stromversorgungen. Es wird jedoch erwartet, dass steigende Gerätekosten und fehlende Erstattungsrichtlinien in Entwicklungsländern das Wachstum des globalen Marktes für medizinische Stromversorgungen hemmen.

Der globale Markt für medizinische Stromversorgungen kann in Stromart, Konstruktion und Anwendung unterteilt werden. In Bezug auf die Stromart kann der Markt in DC-DC-Netzteile und AC-DC-Netzteile unterteilt werden. Basierend auf der Konstruktion kann der globale Markt für medizinische Netzteile in U-Bracket-Netzteile, gekapselte Netzteile, konfigurierbare Netzteile, Open-Frame-Netzteile, geschlossene Netzteile und externe Netzteile unterteilt werden. In Bezug auf die Anwendung kann der Markt in medizinische Heimgeräte, zahnmedizinische Geräte, chirurgische Geräte sowie Diagnose- und Überwachungsgeräte unterteilt werden.

Geografisch kann der globale Markt für medizinische Stromversorgungen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum und Nordamerika werden den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren.

Die Dominanz Nordamerikas auf dem Markt wird auf ein günstiges Erstattungsszenario, die Akzeptanz neuer fortschrittlicher Techniken und ein technologisch fortschrittliches Gesundheitssystem zurückgeführt. Das Wachstum des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum wird wahrscheinlich von Schwellenländern wie Indien, China, Singapur, Taiwan und Südkorea angetrieben. Die Präsenz von Key Playern, steigende F&E-Investitionen großer Pharmakonzerne, Kooperationen medizinischer Stromversorgungsunternehmen mit Forschungsinstituten sind Faktoren, die den globalen Markt für medizinische Stromversorgungen antreiben.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für medizinische Stromversorgungen sind ICCNexergy, Mean Well Enterprises Co. Ltd., SL Power Electronics, Astrodyne Corporation, Wall Industries, Inc., TDK Lambda, XP Power, FRIWO Gerätebau GmbH, Delta Electronics, Inc., Excelsys Technology, Emerson Network Power, Powerbox, CUI, Inc., Glob Tek, Inc. und SynQor, Inc.

