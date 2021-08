Marktforschung zur Batten-Krankheit zeigt ein verbessertes Wachstum im Prognosezeitraum 2018 bis 2026

Die Batten-Krankheit ist eine seltene genetische Erkrankung, die durch autosomal-rezessive genetische Mutationen verursacht wird, die dazu führen, dass der Körper in der Kindheit beginnt, aber einige Jahre dauern kann, bis Symptome auftreten. Es gehört zu einer Gruppe von progressiven degenerativen neurometabolischen Erkrankungen, die als neuronale Ceroid-Lipofuszinosen (NCLs) bekannt sind. NCLs sind durch genetische Mutationen gekennzeichnet, die Zellen innerhalb der Nervenzellen des Gehirns und anderer Gewebe des Körpers zerstören, was zu fortschreitenden neurologischen Beeinträchtigungen führt. Die Symptome der Batten Disease treten in der Regel im Alter zwischen fünf und 15 Jahren auf. Frühe Anzeichen und Symptome sind in der Regel ein fortschreitender Sehverlust bei zuvor gesunden Kindern, gefolgt von Krampfanfällen, Verhaltensänderungen und Verlust der motorischen Fähigkeiten. Die Symptome werden zunehmend schlimmer, was zu Blindheit, Parkinson-ähnlichen Symptomen und Demenz führt.

Die Zunahme von Forschung und Entwicklung, die Einführung neuer Krankheitstherapien, die steigende Nachfrage nach wirksamen Therapien bei Patienten und die Zunahme der Prävalenz der Krankheit werden voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für Lattenkrankheiten im Prognosezeitraum ankurbeln. Nach Angaben des National Institute of Neurological Disorders and Stroke sind die Inzidenzraten der Krankheit und anderer Formen von NCL relativ selten und treten in den Vereinigten Staaten bei schätzungsweise 2 bis 4 von 100.000 Lebendgeburten auf, während die globale Inzidenzrate der Krankheit schwierig ist Um dies zu bestätigen, legen Studien in verschiedenen Ländern nahe, dass die Raten im Durchschnitt 1,2 pro 100.000 betragen. Die Krankheit ist zwar selten, hat aber hohe Inzidenzraten in den europäischen Gebieten wie Finnland, Schweden, anderen Teilen Nordeuropas und Neufundland, Kanada. Die juvenile Batten-Krankheit ist die häufigste Form der neuronalen Ceroid-Lipofuszinose. Laut dem National Human Genome Research Institute ist die Juvenile Batten Disease eine von 6.800 seltenen Krankheiten, von denen 30 Millionen oder fast jeder zehnte Amerikaner betroffen ist.

Der globale Markt für Lattenkrankheiten kann nach Krankheitstyp, Behandlung und Region segmentiert werden. In Bezug auf den Krankheitstyp kann der Markt für Batten Disease in juvenile NCL, infantile NCL (INCL), spätinfantile NCL und adulte NCL eingeteilt werden. Basierend auf der Behandlung kann der Markt für Batten Disease in Beschäftigungstherapien und physikalische Therapien unterteilt werden. Bisher ist keine spezifische Behandlung bekannt, die die Symptome der Batten-Krankheit umkehren kann, aber Krampfanfälle können mit Antikonvulsiva reduziert und andere medizinische Probleme durch bestimmte Therapien reduziert und kontrolliert werden. Im Jahr 2017 hat die US-amerikanische FDA Cerliponase alfa, bekannt als Brineura, als erstes Medikament zur Behandlung einer Form der Lattenkrankheit zur Behandlung des langsamen Verlusts der Gehfähigkeit zugelassen. Mit Stand März 2018 umfasst die Therapeutika-Pipeline von Batten 15 Wirkstoffkandidaten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Die Latten-Therapeutika-Pipeline umfasst eine größere Anzahl von Gentherapien, kleinen Molekülen, Enzymtherapien und anderen Medikamentenkandidaten, die als rekombinante Peptide und Proteine ​​entwickelt werden. Bei der Batten-Krankheit befinden sich die meisten Medikamentenkandidaten zur Behandlung der Krankheit in der klinischen Entwicklung. Dies soll in den kommenden Jahren zu mehr Sicherheit bei der Zulassung von Medikamenten zur Behandlung der Batten-Krankheit mit positiven klinischen Ergebnissen führen.

Geografisch ist der Markt für Lattenkrankheiten in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika und Europa machten einen Großteil des Marktes für Morbus Whipple aus. Laut dem Bericht des Research Office Legislative Council Secretariat gibt es in den USA über 30 Millionen Menschen, die an seltenen Krankheiten leiden des Marktes. Europa war die zweite Region in Bezug auf den Umsatz im Markt für Orphan-Medikamente. Laut dem Bericht des Sekretariats des Legislativrats des Forschungsbüros aus dem Jahr 2015 litten über 30 Millionen Menschen in der Europäischen Union an seltenen Krankheiten. Die angebotenen Anreize zur Förderung der Herstellung von Arzneimitteln für seltene Leiden in der Region, wie z. B. eine 10-jährige Vermarktungsexklusivität, Forschungsstipendien und reduzierte Gebühren für Zulassungsanträge, tragen zum Wachstum des Marktes bei. In den Jahren 2000 bis 2016 erhielten über 1.805 Medikamente den Orphan-Drug-Status und über 128 Medikamente erhielten die Marktzulassung. Im Dezember 2017 erhielt beispielsweise PLX-100, ein Medikament von Polaryx Therapeutics, die Orphan Drug Designation von der US-amerikanischen FDA für die Behandlung von NCLs.

Akteure auf dem globalen Markt für Batten Diseases sind Abeo Therapeutics Inc, Evotec AG, RegenxBio Inc, Spark Therapeutics Inc, BioMarin Pharmaceuticals, Seneb BioSciences, Inc. und Polaryx Therapeutics.

