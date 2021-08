Marktforschung für Triple-Lumen-Katheter enthüllt die Wachstumsrate und die Geschäftsmöglichkeiten bis 2026

Dreilumige Katheter werden unter anderem zur Verabreichung von hyperosmolaren Lösungen, zur Messung des zentralen Venendrucks, zur Hämodialyse, Plasmapherese und zur schnellen Flüssigkeitsinfusion verwendet. Dreilumige Katheter sind eine Art zentralvenöser Katheter. Der zentrale Venenkatheter ist ein dünner, flexibler Schlauch, der in die große Vene oberhalb des Herzens eingeführt wird, normalerweise durch eine Vene im Hals, in der Brust oder im Arm. Dreilumige Katheter sind für Hämodialyse, Apherese, Infusion, zentralvenöse Drucküberwachung und Hochdruckkontrastinjektion indiziert. Diese Katheter sind als gerade Verlängerungskatheter und gebogene Verlängerungskatheteroptionen sowie als Kit, Tablett (IC Tray) und Sicherheitstablett (PASS Tray) erhältlich. Dreilumige Katheter haben einen unabhängigen Anschluss für den Blutzugang und die Flüssigkeits- oder Medikamentenabgabe zwischen den Dialysebehandlungen. Die Katheter verfügen über einen lasergeschnittenen Seitenschlitz, um das Potenzial für Positionsverschlüsse und die Wahrscheinlichkeit einer Gerinnselbildung zu minimieren, indem die Anhaftung von Trümmern minimiert wird.

Anstieg der Akzeptanz und Nachfrage nach antimikrobiell beschichteten Kathetern, Anstieg der Zahl chronischer Krankheiten wie Krebs, Nierenerkrankungen im Endstadium und andere; Es wird erwartet, dass die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung und die zunehmende Verwendung von Spitzenortungsgeräten den globalen Markt für Dreifachlumen-Katheter ankurbeln werden. Es wird erwartet, dass andere Faktoren wie die zunehmende Akzeptanz fortschrittlicher Produkte und die Einführung neuer Produkte den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Im Februar 2015 brachte Teleflex Incorporated beispielsweise dreilumige ARROW PICC mit Chlorag+ard-Technologie auf den Markt. Druckinjizierbare ARROW PICCs mit Chlorag+ard-Technologie sind zentrale Venenkatheter, die das Risiko von zentrallinienassoziierten Blutbahninfektionen (CLABSI) und PICC-bedingten Gefäßthrombosen im Vergleich zu herkömmlichen unbeschichteten Kathetern deutlich reduzieren. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Risiken im Zusammenhang mit Kathetern und Preisdruck das Wachstum des globalen Marktes für dreilumige Katheter behindern.

Muster anfordern @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=45453

Der globale Markt für Dreilumenkatheter kann nach Anwendung, Endbenutzer und Region segmentiert werden. Hinsichtlich der Anwendung kann der Markt in Hämodialyse, Apherese, Infusion, Überwachung des zentralen Venendrucks und andere unterteilt werden. Es wird erwartet, dass das Hämodialyse-Segment aufgrund der steigenden Prävalenz von Nierenerkrankungen im Endstadium (ESRD) und anderen chronischen Nierenerkrankungen einen größeren Marktanteil ausmachen wird. Basierend auf dem Endbenutzer kann der globale Markt für dreilumige Katheter in Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Operationszentren und andere unterteilt werden. Es wird erwartet, dass das Krankenhaussegment aufgrund der zunehmenden Akzeptanz fortschrittlicher Produkte und der Präferenz der Patienten für chirurgische Verfahren einen größeren Marktanteil ausmachen wird.

Anfrage für eine branchen- und marktübergreifende Covid19-Auswirkungsanalyse @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=45453

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für dreilumige Katheter in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika war 2017 ein bedeutender Markt für dreilumige Katheter, und es wird erwartet, dass sich dieser Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Die Dominanz Nordamerikas auf dem Weltmarkt wird auf günstige Versicherungs- und Erstattungsrichtlinien, technologische Innovationen, frühzeitige Einführung diagnostischer Verfahren und eine hohe Krebslast im Gesundheitswesen zurückgeführt, die den Markt in der Region wahrscheinlich antreiben werden. Laut dem National Cancer Institute beliefen sich die geschätzten nationalen Ausgaben für die Krebsbehandlung in den USA im Jahr 2017 auf 147,3 Milliarden US-Dollar. Die Kosten dürften in naher Zukunft steigen, da die Bevölkerung altert und die Krebsprävalenz zunimmt. Europa war 2017 auch ein bedeutender Markt für Dreilumenkatheter, aufgrund der Zunahme von Regierungsinitiativen, der zunehmenden Akzeptanz technologisch fortschrittlicher Produkte und des Anstiegs der Inzidenz von chronischen Krankheiten wie Krebs, Nierenerkrankungen im Endstadium und anderen. Eine alternde Bevölkerung, ein steigendes Bewusstsein für fortschrittliche Produkte, ein Anstieg der Prävalenz verschiedener Krankheiten wie Krebs und chronische Nierenerkrankungen sowie ein Anstieg der Gesundheitsausgaben werden den Markt für Dreilumenkatheter im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben. Nach Angaben der International Society of Nephrology lag die Sterblichkeitsrate von Infektionen im Zusammenhang mit akuter Nierenschädigung (AKI) in Asien im Jahr 2016 bei ∼52 %. Darüber hinaus entwickelten 7% bis 16% der Patienten ein chronisches Nierenversagen, und 11% bis 19% hatten trotz Heilung der Infektion eine eingeschränkte Nierenfunktion.

Buchen Sie einen Bericht vor @ https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=45453<ype=S

Hauptakteure auf dem globalen Markt für dreilumige Katheter sind B. Braun Melsungen AG, Medtronic, Baxter, Edwards Lifesciences Corporation, Teleflex Incorporated, Becton, Dickinson and Company und C. R. Bard, Inc.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research

Markt für Hydroxychloroquin-Medikamente: https://www.biospace.com/article/hydroxychloroquine-drugs-market-surged-in-demand-of-hydroxychloroquin-for-the-treatment-of-covid-19/

Markt für Blutdruckmanschetten: https://www.biospace.com/article/blood-pressure-cuffs-market-concerns-over-hospital-acquired-infections-propel-demand-for-disposable-blood-pressure-cuffs/

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/