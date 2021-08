Marktforschung für Polysulfon zeigt ein verstärktes Wachstum im Prognosezeitraum 2018-2026

Globaler Polysulfon-Markt: Überblick

Polysulfon ist eine Klasse thermoplastischer oder technischer Polymere, die bestimmte Eigenschaften wie hohe Zähigkeit und Stabilität bei hohen Temperaturen aufweisen. Andere charakteristische Merkmale umfassen eine hohe thermische, hydrolytische und oxidative Stabilität; ausgezeichnete Flammhemmung; und hohe Beständigkeit gegen wässrige Mineralsäuren, Basen und Oxidationsmittel. Polysulfone sind im Allgemeinen amorph und transparent und können in eine Vielzahl von Formen extrudiert, geformt oder thermogeformt werden. Außerdem sind sie steif und extrem zäh. Sie haben eine sehr hohe Schlagzähigkeit und können hohe Temperaturen über einen langen Zeitraum vertragen. Polysulfone werden in verschiedenen Anwendungen verwendet, bei denen hohe Temperaturen und eine korrosive Umgebung eine wichtige Rolle spielen. Sie werden beispielsweise in internen Komponenten von Kaffeemaschinen, Druckerpatronen, elektronischen Steckern, Leiterplatten, sterilisierbaren Gegenständen, Geräteabdeckungen und Batteriebehältern verwendet. Polysulfone werden auch in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie für Anwendungen verwendet, bei denen überlegene thermische und mechanische Eigenschaften in Bezug auf herkömmliche Harze erforderlich sind. Aufgrund ihrer hohen Permeabilität werden sie auch als Membranmaterialien für die Gastrennung verwendet.

Der globale Polysulfonmarkt kann in Bezug auf Produkt und Endverbraucher unterteilt werden. In Bezug auf das Produkt wurde der Markt in Polyethersulfon (PES), Polysulfon (PSU) und Polyphenylsulfon (PPSU) unterteilt. PSU ist das führende Produktsegment des globalen Polysulfonmarktes.

In Bezug auf Endverbraucher wurde der Markt in Elektro & Elektronik, Medizin, Automobil, Haushalt & Lebensmittelverarbeitung, Maschinenbau, Sanitär & Klempner sowie Luft- und Raumfahrt unterteilt. Medizin, Automobil, Elektrik und Elektronik sind führende Endverbrauchersegmente des globalen Polysulfonmarktes. Polysulfon spielt in der Automobilindustrie aufgrund seiner Eigenschaften wie der Beständigkeit gegen Kraft- und Schmierstoffe eine sehr wichtige Rolle. Die steigende Nachfrage nach dem Filtrationsprozess in verschiedenen Branchen wie der Medizin und der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird die Nachfrage nach Polysulfon im Prognosezeitraum wahrscheinlich erhöhen.

Die steigende Nachfrage nach technischen Polymeren in verschiedenen Anwendungen, die von ihren Eigenschaften wie hoher Festigkeit, Formbarkeit und Wärmebeständigkeit getragen wird, treibt den globalen Polysulfonmarkt an. Hohe Preise für Polysulfon, die durch einen komplexen Prozess ihrer Herstellung verursacht werden, werden den Markt im Prognosezeitraum wahrscheinlich zurückhalten. Andererseits wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Hochleistungspolymeren, d. h. PPSU, typischerweise in der medizinischen Industrie, lukrative Möglichkeiten für Hersteller von PPSU bietet. PPSU ist aufgrund seiner Eigenschaften wie Undurchlässigkeit, geringe Wasseraufnahme und Desinfektionsmittelbeständigkeit ein Material der Wahl für den Einsatz in Röntgengeräten. Darüber hinaus wird es als Reinigungsmittel in Dentalanwendungen, Orthopädie, Sterilisationskoffern und -tabletts, Einweginstrumenten, Hämodialysemembranen und implantierbaren Geräten verwendet. Diese Faktoren werden voraussichtlich den globalen Markt für Polysulfonsäure im Prognosezeitraum ankurbeln.

Globaler Polysulfonmarkt: Regionaler Ausblick

Geografisch kann der globale Polysulfon-Markt in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Hinsichtlich des Verbrauchs führen Nordamerika und Europa den globalen Polysulfonmarkt an. Steigende technologische Innovationen in der Medizinbranche und die expandierende Automobilindustrie in den USA und Deutschland beflügeln den Polysulfonmarkt in Nordamerika und Europa. Der Polysulfonmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund des Wachstums von Endverbraucherbranchen wie Lebensmittel und Getränke, Bauwesen und Automobil in Schwellenländern wie China, Indien, Vietnam und Indonesien voraussichtlich ein hohes Wachstum verzeichnen . Die Märkte in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika verzeichnen aufgrund des geringen Bewusstseins für Polysulfon in diesen Regionen ein schleppendes Wachstum. Es wird jedoch erwartet, dass die Kapazitätserweiterung durch verschiedene Autohersteller in Mexiko und Ländern in GCC sowie die Produktwerbung den Markt in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Globaler Polysulfon Markt: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Polysulfon-Markt sind Solvay, BASF SE, Sumitomo Shoji Chemicals Co., Ltd. und Gharda Chemicals Ltd.

