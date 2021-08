Marktforschung für Polydimethylsiloxan und Prognose bis 2028

Globaler Polydimethylsiloxan-Markt: Überblick

Die zunehmende Verwendung von Polydimethylsiloxan in der Körperpflege- und Kosmetikindustrie ist ein Schlüsselfaktor für das Wachstum des globalen Polydimethylsiloxan-Marktes. Darüber hinaus wird Polydimethylsiloxan als Schmiermittel, Antibackmittel und Antischaummittel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Mehrere Fertigungsindustrien verwenden Polydimethylsiloxan aufgrund seiner Elastomereigenschaft. Die steigende Nachfrage nach Polydimethylsiloxan durch verschiedene Industriesektoren ist ein wichtiger Faktor, der zum Wachstum des globalen Polydimethylsiloxan-Marktes beiträgt.

Ein bevorstehender Bericht von Transparency Market Research über den globalen Polydimethylsiloxan-Markt würde den Lesern helfen, verschiedene makroökonomische Faktoren, Geschäftsaussichten, Trends und Chancen im Zusammenhang mit diesem Markt einzuschätzen. Diese Zusammenstellung soll einen umfassenden Überblick über den globalen Polydimethylsiloxan-Markt bieten, einschließlich der Chancen und Herausforderungen, die dieser Markt mit sich bringt. Eine detaillierte Analyse der geografischen Verteilung und der Wettbewerbslandschaft ergänzt den Wert des Berichts, um den globalen Polydimethylsiloxan-Markt zu verstehen.

Globaler Polydimethylsiloxan-Markt: Trends und Chancen

Die wünschenswerten chemischen und physikalischen Eigenschaften von Polydimethylsiloxan, wie niedrige Oberflächenspannung, Oxidationsbeständigkeit, Wärmebeständigkeit und leichte Verteilbarkeit, erhöhen die Nachfrage nach Polydimethylsiloxan in einer Reihe von Endverbraucherindustrien. Die zunehmende Verwendung von Polydimethylsiloxan in verschiedenen Branchen treibt das Wachstum des globalen Polydimethylsiloxan-Marktes voran. Darüber hinaus hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Polydimethylsiloxan (PDMS) als ein wichtiges Mittel zur Steigerung der Produktivität von Hautpflegeprodukten anerkannt. Dies führte zu einem erhöhten Bewusstsein für das Polydimethylsiloxan bei den Endverbrauchern. Das gestiegene Bewusstsein für die vorteilhaften Eigenschaften von Polydimethylsiloxan für Hautpflegeprodukte fördert das Wachstum des globalen Polydimethylsiloxan-Marktes.

Polydimethylsiloxan ist jedoch ein biologisch nicht abbaubares Material, und zunehmende Beschränkungen der Verwendung dieser Materialien durch Regierungsbehörden aufgrund ihrer nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt sind ein Hauptfaktor, der das Wachstum des globalen Polydimethylsoloxan-Marktes hemmt. Dennoch könnten technologische Fortschritte bei Entsorgungstechniken für nicht biologisch abbaubares Material einige Beschränkungen beseitigen. Darüber hinaus ist die zunehmende Verwendung von Polydimethylsiloxan in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufgrund seiner Antiback- und Antischaumeigenschaften ein wichtiger Wachstumstreiber des globalen Polydimethylsiloxan-Marktes.

