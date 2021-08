Marktforschung für Isoliermaterialien zeigt ein verstärktes Wachstum im Prognosezeitraum 2018-2026

Der Weltmarkt für Dämmstoffe wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen Materialien in Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie dem Bauwesen. Um zusätzliche Marktanteile zu gewinnen, haben Unternehmen in verschiedenen Regionen damit begonnen, verschiedene Produktstrategien zu verfolgen. Zu den wichtigsten Akteuren bei den globalen Dämmstoffen zählen unter anderem Covestro AG, BASF SE, Huntsman Intl LLC, DowDuPont, Owens Corning, Evonik Industries, Johns Manville, bridgestone und Atlas Roofing Corp.

Der Weltmarkt für Dämmstoffe wurde im Jahr 2017 auf 65 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Weltmarkt wird im Prognosezeitraum 2018-2026 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8% stark wachsen. Je nach Segment wird erwartet, dass das Glasfasermaterial in den kommenden Jahren die Nachfrage des Dämmstoffmarktes dominiert und ankurbelt. In Bezug auf den Typ sind Deckendämmung und Schaumstoffplatten auf dem Markt für Dämmstoffe weit verbreitet. Je nach Anwendung wird erwartet, dass die Bau- und Bauindustrie in den kommenden Jahren den Weltmarkt für Dämmstoffe anführen wird. Nach Regionen wird Asien-Pazifik voraussichtlich wachsen und aufgrund der zunehmenden Aktivitäten im Bausektor enorme Wachstumschancen bieten. Für den Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum prognostiziert.

Dämmung ist eine der wichtigsten Technologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Wohn- und Gewerbegebäuden. Es fungiert als Barriere zwischen kalt und warm, indem es dafür sorgt, dass Ihre Komplexe im Sommer kühl und im Winter warm sind. Die verschiedenen Materialien, die bei der Isolierung verwendet werden, dienen nur einem Zweck, nämlich einer umweltfreundlichen Umwelt und einem Energieverbrauch.

Regierungsinitiativen und Einführung von Green Building zur Steigerung des Marktwachstums

Die US-Regierung hat einige Initiativen ergriffen, um die Nachfrage auf dem Markt für Dämmstoffe zu beschleunigen. Es wird erwartet, dass die Förderung der Wärmedämmung durch die US-Regierung in Haushalten mit geringem Einkommen das Wachstum dieses Marktes ankurbelt. Der US-Regierung ist dies mit Hilfe von Bundesmitteln gelungen. Darüber hinaus stehen ausreichende Mittel für die Entwicklung von Phenolschäumen zur Verfügung, die wiederum das Wachstum des Dämmstoffmarktes im Prognosezeitraum vorantreiben sollen. Glasfaser ist eines der einzigartigsten Isoliermaterialien, die im Allgemeinen in der Kanal- und starren Plattenisolierung verwendet werden. Glasfaser verspricht attraktive Wachstumschancen, da es sich um eine kostengünstige Dämmung handelt. Auch mit der steigenden Nachfrage nach Anwendungen in Dämmstoffen in Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Automobil sowie Bau und Bau dürfte die Nachfrage nach diesem globalen Markt steigen. Einige wesentliche Merkmale, die mit der überlegenen Leistung von grünem Bauen verbunden sind, einschließlich steigender Immobilienwerte, Bewohnerkomfort, Materialbeständigkeit und besserer Energieeffizienz, haben die Bevorzugung der besten Verfahren in der Bau- und Bauindustrie erhöht. Einige der bewährten Verfahren umfassen Luftbarrieren, riesige und nahtlose Dachsysteme und bessere Dämmsysteme. Diese Merkmale und bewährten Verfahren werden wahrscheinlich den Bausektor ankurbeln, der wiederum in den nächsten Jahren Wachstumschancen bieten soll.

Die in dieser Rezension präsentierten Informationen basieren auf einem Transparenz-Marktforschungsbericht mit dem Titel „Markt für Isoliermaterialien (Material – Mineralwolle, Polyurethanschaum, Polyethylen, Polyisocyanurat, Polystyrol, Glasfaser, Zellulose; Typ – Deckenisolierung, Betonblockisolierung, Schaum) Platten, Isolierbetonform, Schüttisolierung, Strahlungsbarrieren, Hartfaserplattenisolierung, Sprühschaumisolierung, Strukturisolierte Platten; Anwendung – Automobil, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, elektronische Geräte, Bau und Konstruktion, Bekleidung, Öl und Gas, Möbel, Verpackung) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026.“

