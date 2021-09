Marktentwicklungstrends für rekombinantes Humanes Endostatin und Wettbewerbsanalyse durch führende Akteure der Branche

Rekombinantes humanes Endostatin: Einführung

• Endostatin ist ein Angiogenese-Hemmer, der die pro-angiogene Wirkung von Wachstumsfaktoren wie dem vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF) und dem basischen Fibroblasten-Wachstumsfaktor (bFGF/FGF-2) beeinträchtigen könnte. Es ist ein weithin erforschter Angiogenese-Rezeptor und hat antiangiogene Aktivität und induziert mikrovaskuläre Endothelzell-Apoptose. Endostatin wird in hohen Konzentrationen in Lunge, Niere und Leber exprimiert.

• Rekombinantes humanes Endostatin ist ein rekombinantes humanes proteolytisches Fragment des C-terminalen Endes von Kollagen Typ XVIII. Es kann proinflammatorische Zytokine hemmen und dadurch Lebermetastasen verringern.

Haupttreiber des globalen Marktes für rekombinantes humanes Endostatin

• Der weltweite Markt für rekombinantes humanes Endostatin wird in erster Linie durch eine Zunahme der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Identifizierung potenzieller Anwendungen von rekombinantem humanem Endostatin, die steigende Nachfrage nach neuen bahnbrechenden Krebsbehandlungen und laufende Studien zur Bestimmung des Potenzials von Kollagen getrieben, das verspricht einen Durchbruch in der Krebstherapie.

• Der Anstieg der Krebsprävalenz soll den Markt ankurbeln. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden 2018 rund 18,1 Millionen neue Krebsfälle registriert, davon 9,6 Millionen Todesfälle aufgrund der Krankheit

• Weltweit ist jeder dritte Mensch von Krebs betroffen, wobei im Jahr 2015 8,8 Millionen Todesfälle aufgrund von Krebs registriert wurden. Laut WCRF treten 57 % aller Krebsarten (außer nicht-melanozytärer Hautkrebs) in den weniger entwickelten Ländern und 43 % in den entwickelten Ländern auf.

Medizinisches Anwendungssegment wird großen Anteil am Weltmarkt ausmachen

• In Bezug auf die Anwendung kann der globale Markt für rekombinantes humanes Endostatin in medizinische Anwendungen und wissenschaftliche Anwendungen eingeteilt werden

• Das Segment der medizinischen Anwendungen wird voraussichtlich den globalen Markt für rekombinantes humanes Endostatin im Prognosezeitraum dominieren, da eine neue Krebsbehandlung erforderlich ist und das Bewusstsein für die Verwendung von rekombinantem humanem Endostatin bei Angehörigen der Gesundheitsberufe wie Ärzte und Onkologen gestiegen ist

Nordamerika wird den globalen Markt für rekombinantes humanes Endostatin dominieren

• In Bezug auf die Region kann der globale Markt für rekombinantes humanes Endostatin in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den globalen Markt für rekombinantes humanes Endostatin dominieren.

• Der Markt in Nordamerika wird voraussichtlich durch eine Zunahme der Anzahl prominenter Pharma- und Biotechnologieunternehmen, die den Einsatz von rekombinantem humanem Endostatin zusammen mit aktuellen Krebsmedikamenten evaluieren, und einem Anstieg der Ausgaben für Forschung auf der Grundlage des Einsatzes rekombinanter Technologie getrieben

Hauptakteure auf dem Weltmarkt

Der globale Markt für rekombinantes humanes Endostatin ist stark fragmentiert, wobei eine große Anzahl inländischer Akteure einen großen Marktanteil ausmacht.

