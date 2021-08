Marktentwicklung von Workforce-Management-Software, globale Snapshot-Analyse und Wachstumschancen bis 2025

Globaler Markt für Workforce-Management-Software: Momentaufnahme

Der globale Workforce-Management-Markt wird in den kommenden Jahren aufgrund des rasanten Einsatzes der Digitalisierung für den täglichen Betrieb von Organisationen und Unternehmen voraussichtlich in einem gesunden Tempo wachsen. Mit der zunehmenden Globalisierung des Konzerns, der Präsenz einer jüngeren und dynamischeren und vielfältigeren Belegschaft wird erwartet, dass die Nachfrage nach Workforce Management steigen wird. Mit dem sozialen Fortschritt in Unternehmen auf der ganzen Welt besteht die Notwendigkeit, den täglichen Betrieb in einem einheitlichen Unternehmen zu betreiben. Die Nachfrage nach Interaktion und Integration der täglichen Abläufe wird ein Schlüsselfaktor sein, der das Wachstum des Workforce-Management-Marktes beschleunigt.

Holen Sie sich kostenlose Probe des Forschungsberichts @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=2639

Mit Workforce-Management-Lösungen können Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch bei der Benutzerfreundlichkeit erhebliche Rückzahlungen erzielen. Mit der zunehmenden Nutzung mobiler Geräte zeigen zahlreiche Unternehmen weltweit großes Interesse daran, ihre mobilen Fähigkeiten für die Zukunft zu verbessern. Unternehmen fordern auch Abwesenheits-und Urlaubsmanagement-Lösungen, die wiederum die Nachfrage nach Workforce-Management-Lösungen schaffen.

Das Wachstum der Workforce-Management-Lösungen hat enorme Auswirkungen auf die biometrischen Terminals, die für Anwesenheits-und Zeitanwendungen verwendet werden. Es wird auch erwartet, dass sich dies auf die Legacy-Systeme auswirkt, da immer mehr Unternehmen Cloud-sowie Software-as-a-Service-Lösungen einsetzen, um eine bessere Integration der Mitarbeiter und verbesserte Lösungen zu erzielen.

Globaler Markt für Workforce-Management-Software: Überblick

In der heutigen Zeit muss der Großteil der HR-Vorgänge manuell abgewickelt werden, was den Papierkram erhöht. Dies wiederum wirkt sich negativ auf die Gesamtproduktivität der HR-Führungskräfte aus. Die Workforce-Management-Software verbessert die Effizienz und Produktivität des HR-Personals, indem sie unter anderem beschäftigungs-und personalbezogene Vorgänge verwaltet, die Anwesenheit von Mitarbeitern, Richtlinienaktualisierungen, Änderungen der Begünstigten und die Einstellung der Berichterstattung verfolgt. Mit der zunehmenden Globalisierung wird das Workforce Management unerlässlich. Dies wiederum ermöglicht es dem globalen Markt für Workforce-Management-Software, einem exponentiellen Wachstumskurs zu folgen.

Globaler Markt für Workforce-Management-Software: Wichtige Trends

Die aufkeimende Notwendigkeit, HR-Funktionen zu rationalisieren, ist der wichtigste Faktor, der den globalen Markt für Workforce-Management-Software erweitert. Workforce-Management-Software bietet verschiedene Vorteile, die bei der Automatisierung und Rationalisierung des Workforce-Management-Prozesses helfen. Das Aufkommen von Cloud-basierten Technologien wirkt sich auch auf den Markt aus. Darüber hinaus bietet die zunehmende Durchdringung von Social Media auch eine Füllung für den Markt.

Auf der anderen Seite zögern kleine und mittlere Unternehmen (KMU), von herkömmlichen Methoden auf Softwarelösungen umzusteigen. Dies wiederum hemmt das Wachstum des globalen Marktes für Workforce-Management-Software. Der wachsende Trend der Arbeit von zu Hause aus in KMU dürfte jedoch in naher Zukunft die Einführung von Workforce-Management-Software fördern.

Globaler Markt für Workforce-Management-Software: Marktpotenzial

Die wachsenden Investitionen in die Entwicklung und Weiterentwicklung von Workforce-Management-Software machen den Markt sehr attraktiv. Um dies zu relativieren, sammelte Shiftboard im März 2016 in Seattle 4 Millionen US-Dollar für seine Workforce-Management-Software-Plattform durch eine Finanzierungsrunde unter der Leitung von Voyager Capital. In ähnlicher Weise sammelte Deputy, ein in Sydney ansässiges globales Unternehmen für Workforce-Management-Software, im Januar 2017 25 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Runde, die von der US-amerikanischen Risikokapitalgesellschaft OpenView geleitet wurde. Die Marktteilnehmer entwickeln innovative und äußerst zuverlässige Software, mit der der Markt in den kommenden Jahren erheblich an Dynamik gewinnen dürfte.

Globaler Markt für Workforce-Management-Software: Geografische Segmentierung

Auf der Grundlage der Geographie kategorisiert der Bericht den globalen Markt für Workforce-Management-Software in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass die entwickelten Regionen aufgrund des raschen technologischen Fortschritts an der Spitze des Wachstums stehen. Das Wachstum des nordamerikanischen Marktes ist auf die zunehmende Verbreitung sozialer Medien und die steigende Nachfrage nach kostengünstigen HR-Lösungen zurückzuführen.

In Europa gibt es eine hohe Akzeptanz für fortschrittliche Workforce-Management-Software in Ländern wie Großbritannien und Deutschland. Um Herausforderungen wie den starken Wettbewerb und Budgetbeschränkungen zu meistern, setzen europäische Unternehmen auf Lösungen und Dienstleistungen, die die Effizienz ihrer Mitarbeiter steigern. Dies führt zu einer hohen Akzeptanz von Workforce-Management-Software in der Region.

Es wird erwartet, dass Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika aufgrund der zunehmenden Einführung von Cloud-Technologien und des steigenden Bedarfs an Workforce Management umfangreiche Wachstumschancen bieten.

Überprüfen Sie exklusiven Rabatt auf diesen Bericht @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=D&rep_id=2639

Globaler Markt für Workforce-Management-Software: Wettbewerbslandschaft

Der globale Workforce-Management-Markt ist stark fragmentiert und verfügt über eine große Anzahl multinationaler Akteure. Die Marktteilnehmer investieren hohe Summen in die Forschung und Entwicklung innovativer Software und Lösungen, um ihre Position auf diesem hart umkämpften Markt zu festigen. Es wird erwartet, dass sich die Preiskämpfe zwischen den wichtigsten Akteuren in den kommenden Jahren verschärfen werden. Die führenden Akteure auf dem Markt sind, Kronos, SAP, Oracle, Ultimate Software, Ceridian HCM, und ADP. Einige andere Prominente Unternehmen, die in der globalen Markt für workforce-management-software ATOSS Software, Ascentis, iCIMS, HR Bäckerei, JDA Software Group, PeopleFluent, SCHÖN, Reflexis Systems, Performly, Arbeitstag, Die Sage-Gruppe, und Zoho Corporation.

Über TMR Research

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Ausgestattet mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir das Geschäftsverhalten unserer Kunden neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815