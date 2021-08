Marktentwicklung und Wachstumschancen von Third Party Banking Software bis Prognose 2025

Globaler Markt für Banksoftware von Drittanbietern: Momentaufnahme

Banking hat einen Paradigmenwechsel im Laufe der Jahre wegen der gigantischen Fortschritte in der Technologie unterzogen. Von Kreditkarten und Geldautomaten bis hin zu den neuesten Chatbots ist bekannt, dass sie sich stark auf Technologie stützen, um den Betrieb zu verbessern, Kunden besser zu bedienen und dadurch ihre Gewinnmargen zu erhöhen. Ein aufkommender Trend in diese Richtung nutzt Banksoftware von Drittanbietern.

Holen Sie sich eine Beispielkopie des Berichts @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=398

Eine Banksoftware von Drittanbietern hilft ihnen, die Betriebskosten zu senken und damit die Gewinne zu steigern. Es hilft ihnen auch, die sich ändernden Anforderungen eines Kunden besser zu verstehen und flexible Abläufe zu erleichtern. Geschäftsbanken entscheiden sich für die Installation von Softwarelösungen von Drittanbietern, um eine Verbindung zu einem gewünschten Interbankennetzwerk sowie zu anderer modularer Software herzustellen. Handelsbanken und Privatkundenbanken beispielsweise nutzen es, um ihre Geschäftstätigkeit zu rationalisieren.

Eine Banksoftware von Drittanbietern kann als Kernbanksoftware, Multi-Channel-Banksoftware, Business-Intelligence-Softwarelösung und Private-Wealth-Management-Software dienen. Die steigende Nachfrage des Bankensektors nach standardisierten Aktivitäten ist der wichtigste Wachstumstreiber des Marktes für Banksoftware von Drittanbietern weltweit. Dies liegt an der zunehmenden Komplexität selbst der grundlegenden Bankaktivitäten. Darüber hinaus führt die Nachfrage nach anspruchsvollen Softwarelösungen zur Verwaltung verschiedener Finanzprodukte mit einem sehr flexiblen Prozess zu einer erhöhten Akzeptanz der Software.

Aus geografischer Sicht sind Europa und Nordamerika dominierende Regionen auf dem globalen Markt für Drittanbieter-Banksoftware. Dies liegt an der Menge der Nachfrage, die sie erzeugen, und auch daran, dass sie eine große Anzahl wichtiger Akteure beherbergen.

Globaler Markt für Drittanbieter-Banking-Software: Überblick

Banking-Software von Drittanbietern findet einen enormen Einsatzbereich für die automatisierte und manuelle Verwaltung fast aller Bankfunktionen, um den Durchsatz zu erhöhen und die Servicezeit für seine Kunden zu verkürzen. Die Absicht der Implementierung von Third Party Banking-Softwarelösungen besteht darin, im Allgemeinen den Geschäftsbanken die Verbindung zu einem gewünschten Interbankennetzwerk sowie zu anderer modularer Software zu ermöglichen. Basierend auf Funktionen kann der globale Markt für Banksoftware von Drittanbietern in Kernbankensoftware, Business-Intelligence-Softwarelösung, Multi-Channel-Bankensoftware und Private-Wealth-Management-Software unterteilt werden. Banking-Software von Drittanbietern wird häufig von Handelsbanken und Privatkundenbanken verwendet, um ihren Betrieb zu rationalisieren.

Globaler Markt für Drittanbieter-Banking-Software: Top-Trends und Perspektiven

Der globale Markt für Drittanbieter-Banking-Software wird derzeit von Faktoren wie der wachsenden Nachfrage nach standardisierten Aktivitäten im Bankensektor angetrieben. Im Bankgeschäft hat sich in den letzten Jahren ein Meer von Veränderungen vollzogen, und die wachsende Komplexität selbst grundlegender Bankaktivitäten hat effiziente und kompetente Bankensoftwarelösungen erforderlich gemacht. Banken wollen heute fortschrittliche Lösungen in Software, die ihnen helfen können, alle ihre finanziellen Bedürfnisse durch einen hochflexiblen Prozess zu bewältigen. Die Wirtschaftskrise des letzten Jahrzehnts hat viele große Bankunternehmen dazu veranlasst, ihre Geschäfts-und Expansionsstrategien neu zu bewerten. Viele von ihnen machen Fortschritte mit der Absicht, fortschrittliche Risikomanagement-und Informationsmanagementsysteme einzuführen, sofern sie innerhalb der durch den betreffenden nationalen Rechtsrahmen festgelegten Grenzen liegen.

TOC des Berichts anfordern @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=398

Der globale Markt für Drittanbieter-Banking-Software wird jedoch derzeit durch die Zurückhaltung mehrerer wichtiger Banken aufgrund der hohen Kosten für den Wechsel von Legacy-Systemen zu den neuen automatisierten Systemen erstickt. Die Aufgabe der Modernisierung bestehender Systeme ist auch eine sehr wichtige Tätigkeit, die die Schaffung komplexer Systemnetzwerke beinhaltet und daher viel qualifizierte Arbeitskräfte erfordert, die derzeit leider knapp sind.

Die jüngsten Trends auf dem globalen Markt für Drittanbieter-Banking-Software zeigen eine Zunahme der Implementierung von Online-Banking und Mobile Banking durch Kunden. Die Benutzer zeigen eine hohe Neigung, auf ihre Kontodaten zuzugreifen, finanzielle Aktionen auszuführen und Transaktionen mit ihren Smartphones, Laptops, Tablets und anderen Handheld-Geräten durchzuführen. dies bietet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für Akteure auf dem globalen Markt für Drittanbieter-Banksoftware, insbesondere in Entwicklungsländern, in denen die oben genannten Trends gerade erst Fahrt aufgenommen haben.

Globaler Markt für Drittanbieter-Banking-Software: Regionale Aussichten

Nordamerika und Europa waren bisher führend auf dem globalen Markt für Drittanbieter-Banking-Software, sowohl was das Nachfragevolumen als auch die Bekanntheit der Spieler angeht. In beiden Regionen werden in den kommenden Jahren sehr hohe Wachstumsraten erwartet. Die Wachstumsrate beider Regionen ist auf den zunehmenden Einsatz von Bankensoftwarelösungen in verschiedenen Geschäftsaktivitäten sowie auf die große Präsenz weltweit führender Finanzinstitute hier zurückzuführen. Der asiatisch-pazifische Raum hingegen ist mit seinen schnell wachsenden Bankensektoren und florierenden Volkswirtschaften ein vielversprechender Markt und wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum in diesem Markt aufweisen.

Globaler Markt für Banksoftware von Drittanbietern: Im Bericht erwähnte Schlüsselunternehmen

Zu den führenden Akteuren auf dem globalen Markt für Drittanbieter-Banking-Software gehört Sungard Ambit., Sopra Banking Software, Polaris Financial Technology, Pfad-Lösungen, Nucleus Software, Misys Plc. Jack Henry & Associates, Infosys Ltd., Fiserv Inc., FIS-Gruppe, Diasoft Software-Lösungen, Datapro Inc., Temenos Group AG. Tata Consultancy Services Ltd. Die SAP AG und Oracle Corp.

Lesen Sie umfassende Übersicht über Report @ https://www.tmrresearch.com/third-party-banking-software-market

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815