Marktentwicklung für Bioinformatikdienste, Trends, Segmentierungsanalyse

Die ständige Erweiterung der Anwendungsgebiete der Biotechnologie in Bereichen wie der Krankheitsdiagnose und der forensischen Forschung zieht die Aufmerksamkeit der Gesundheitsfachleute auf sich. Bioinformatik wird für die Verwaltung, Speicherung und Standardisierung von Informationen verwendet, die aus Forschung und Entwicklung in der Biotechnologie, den Biowissenschaften und der biopharmazeutischen Industrie gewonnen werden. Der globale Markt für Bioinformatik-Dienste hat in den letzten zehn Jahren aufgrund von Faktoren wie dem technologischen Fortschritt, der zunehmenden Anwendung der Informationstechnologie im Gesundheitswesen und der steigenden Nachfrage nach Datenmanagement-Tools in den Bereichen Biowissenschaften und Biotechnologie ein enormes Wachstum verzeichnet. Wesentliche Einflussfaktoren für das Wachstum dieses Marktes sind zunehmende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Biotechnologie, Wirkstoffforschung und Biopharmazeutika. Darüber hinaus fördert die Zunahme staatlicher Initiativen auch das Wachstum des Biotechnologiemarktes weltweit. Bioinformatik wird häufig in Forschung und Entwicklung in der Biotechnologie- und Biopharmaindustrie eingesetzt. Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind mit erheblichen Investitionen verbunden und daher haben kleine und mittelständische Unternehmen Schwierigkeiten, in analytische Software zu investieren. Um die Kosten des Forschungs- und Entwicklungsprozesses zu senken, konzentrieren sich die Hersteller auf die Entwicklung webbasierter Softwarelösungen, bei denen Forscher geringfügige Investitionen in analytische Software tätigen müssen. Darüber hinaus erfordert webbasierte Analysesoftware keine große Speicher- oder Datenverarbeitungskapazität. Aufgrund der genannten Faktoren ist daher in naher Zukunft mit einer steigenden Nachfrage nach webbasierter Analysesoftware zu rechnen. Daher bieten webbasierte Angebote in der Bioinformatik potenzielle Wachstumschancen für Akteure, die in diesem Markt tätig sind. Bioinformatiktechniken erfordern qualifizierte Arbeitskräfte, um genaue Ergebnisse abzuleiten. Die Installation und Aufrüstung auf ausgereifte Tools oder Plattformen in klinischen Labors erfordert hohe Investitionen in die Schulung des Personals, damit diese die Systeme effizient nutzen können. Der Mangel an qualifiziertem Personal ist ein Schlüsselfaktor, der die Einführung ausgeklügelter und hochwertiger biotechnologischer Verfahren einschränkt.

Der globale Markt für Bioinformatikdienste kann nach Diensttyp, Anwendung, Endbenutzer und Region segmentiert werden. In Bezug auf den Diensttyp kann der Markt für Bioinformatikdienste in Sequenzierungsdienste, Datenbank- und Verwaltungsdienste, Datenanalysedienste und andere Dienste eingeteilt werden. Die Bioinformatik hat den Prozess der Datenanalyse mit verschiedenen technologischen Anwendungen erleichtert. Hersteller bieten verschiedene Dienstleistungen an, um den Fachkräftemangel bei der Nutzung von bioinformatischen Tools und Plattformen zu überwinden. Die Datenanalyse ist eine der lebenswichtigen Operationen der Bioinformatik-Dienstleistungsbranche. Um der steigenden Nachfrage nach kundenspezifischer Datenanalyse gerecht zu werden, wurden High-End-Tools wie Microarrays eingeführt. Hinsichtlich der Anwendung lässt sich der Markt für Bioinformatik-Dienste in Präventivmedizin, Molekulare Medizin, Gentherapie, Arzneimittelentwicklung und andere einteilen. Basierend auf dem Endbenutzer kann der Markt für Bioinformatikdienstleistungen in akademische und Forschungsinstitute, pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen, Krankenhäuser und Kliniken und andere unterteilt werden.

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Bioinformatikdienste in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika wird voraussichtlich seine Dominanz auf dem globalen Bioinformatik-Dienstleistungsmarkt aufgrund erheblicher F&E-Ausgaben, größerer Akzeptanz technologischer Fortschritte und steigender Investitionen für technologische Innovationen in der Bioinformatik fortsetzen. Der Anstieg der Wirkstoffforschung und -entwicklung, gepaart mit einer Zunahme staatlicher Initiativen zur Finanzierung kleiner und neu gegründeter Unternehmen in der Biotechnologie- und Biowissenschaftsbranche, ist ein wichtiger Faktor, der den Markt für Bioinformatik-Dienste in Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird. Der Markt für Bioinformatik-Dienste in wichtigen Ländern des asiatisch-pazifischen Raums wie Indien und China wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Regierungsinitiativen zur Förderung des Biotechnologiesektors sind eine der wichtigsten Triebkräfte für den Markt für Bioinformatikdienstleistungen in der Region. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von qualifizierten und qualifizierten Arbeitskräften zu geringen Kosten, staatliche Unterstützung beim Aufbau von Produktionseinheiten, strategische Akquisitionen lokaler Akteure und Vorteile durch Währungsdifferenzen globale Bioinformatik-Hersteller in den asiatisch-pazifischen Raum locken werden.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Bioinformatik-Dienste sind Agilent Technologies, IBM Life Sciences, Qiagen N.V., Illumina Inc., Eurofins Scientific, Bruker Daltonics Inc., Perkinelmer Inc., Accelrys Inc., Life Technologies Corporation und CD Genomics.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

