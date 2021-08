Markteinblicke für Emaille mit Fokus auf primäre Trends bis 2026

Emails werden als Dünnschichtbeschichtungen verwendet, die hauptsächlich auf keramischen Materialien aufgebracht werden. Emails werden häufig in Bau- und Konstruktionsanwendungen verwendet. Sie können auf harten, glänzenden Lackoberflächen aufgetragen werden. Bodenemail, eine Art Emaille, kann über Beton, Treppen, Kellern, Veranden und Terrassen verwendet werden. Lacke werden aufgrund ihrer Korrosionsschutzeigenschaften in Automobilkomponenten wie Motoren, Bremsen etc. eingesetzt. Emaillefarbe kann auf Holzmöbeln verwendet werden, da sie wasserdicht ist. Lacke auf Basis verschiedener Harze wie Alkyde, Epoxid und Polyurethan sind im Handel erhältlich. Emails können auch in Elektronik-, Stromerzeugungs- und Energieübertragungsanwendungen verwendet werden. Sie bieten eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber elektronischen Gerätekomponenten.

Emails bieten Säurebeständigkeit, Alkalibeständigkeit und verhindern atmosphärische Korrosion bei Raumtemperatur und erhöhten Temperaturen. Sie besitzen hohen Glanz und Oberflächengleitfähigkeit. Sie werden im Allgemeinen aus ungiftigen, inerten und anorganischen Oxiden hergestellt. Emails sind aufgrund ihrer Härte, ihres hohen Glanzes und ihrer Oberflächengleitfähigkeit wesentlich kratz- und abriebfester als organische Beschichtungen. Sie sind in einer kompletten Palette von UV-beständigen, farbstabilen Farben erhältlich, die sich im Laufe der Zeit nicht verschlechtern. Beschichtungen mit Emails sind im Allgemeinen feuerbeständig und ermöglichen dem elektronischen System, zeitweiliger oder langfristiger Hitze standzuhalten. Porzellanemaille besitzt eine lange Haltbarkeit. Sie delaminieren nach dem Auftragen nicht vom Substrat.

Emaille-Markt: Schlüsselsegmente

Basierend auf Harz kann der globale Markt für Lacke in Alkyd, Epoxid und Polyurethan unterteilt werden. Emaillebeschichtungen auf Polyurethanbasis bieten verschiedene Vorteile, die die Nachhaltigkeit und den Glanz von Oberflächen erhöhen. In Bezug auf die Anwendung kann der globale Markt für Emaille in Bau- und Konstruktionszwecke, elektrische und elektronische Isolierung, Möbel und andere unterteilt werden. Emails können verwendet werden, um verschiedene Oberflächen wie Metall, Glas und Keramik zu beschichten.

Die steigende Nachfrage nach Farben und Beschichtungen im Bausektor treibt die Nachfrage nach Lacken. Die Verwendung von Emails hat aufgrund ihrer hervorragenden Wasserabweisung, Algen- und Pilzbeständigkeit sowie ihrer Glanz- und Farbbeständigkeit zugenommen. Niedrige Wartungskosten und lange Haltbarkeit sind die Hauptfaktoren für die Nachfrage nach Emails. Es wird erwartet, dass die wirtschaftliche Entwicklung und die schnelle Urbanisierung in Schwellenländern die Nachfrage nach Emails in naher Zukunft ankurbeln werden. Darüber hinaus wird geschätzt, dass der technologische Fortschritt und die Zunahme der Produktinnovation den Emaille-Markt ankurbeln werden. Erhebliche Investitionen in die Infrastrukturentwicklung durch verschiedene Regierungen in Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika werden voraussichtlich den globalen Markt für Emaille vorantreiben.

Markt für Emaille: Regionaler Ausblick

Der weltweite Markt für Emaille ist 2017 deutlich gewachsen. Dieser Trend wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich fortsetzen. Der asiatisch-pazifische Raum hat einen großen Anteil am globalen Emailmarkt. Die rasante Urbanisierung beflügelt den Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Der Markt in der Region wächst mit großem Tempo. Die Zunahme der Bau- und Renovierungsaktivitäten, insbesondere in China und Indien, belebt den Emaille-Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit wichtiger Harze wie Epoxid, Acryl und Polyurethan den Markt in der Region ankurbelt. Der Anstieg der Renovierungsaktivitäten in Nordamerika, insbesondere in den USA, verstärkt den Markt in der Region. Länder in Osteuropa tragen maßgeblich zum Emailmarkt in Europa bei. Der Markt im Nahen Osten & Afrika und Lateinamerika wird aufgrund der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen und steigender Investitionen in Bauprojekte in diesen Regionen in den nächsten Jahren voraussichtlich wachsen.

Emaille-Markt: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Lackmarkt gehören The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc, Akzo Nobel, BASF SE und Axalta Coating Systems.

