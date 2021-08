Marktchancenanalyse, Key-Player und Prognose für erweitertes Graphit bis 2026

Der globale Markt für expandierten Graphit wurde 2017 auf 175 Mio. US-Dollar geschätzt und wird laut einem neuen Bericht von Transparency Market Research (TMR) mit dem Titel „Expanded Graphite Market“ von 2018 bis 2026 voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 9,5% wachsen – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2017–2026.“ Blähgraphit, auch als intumeszierender Flockengraphit bekannt, ist eine spezielle Art von interkaliertem Graphit, der sich beim Erhitzen ausdehnt oder abschuppt. Wenn Flockengraphit mit einem Einlagerungsreagenz wie Säuren behandelt wird, bewegt sich das Reagens zwischen den Graphenschichten, wonach der eingelagerte Flockengraphit auf eine hohe Temperatur (etwa 1000 °C) erhitzt wird. Diese Erhitzung zerlegt Einlagerungsverbindungen in gasförmige Produkte. Dies übt einen hohen Druck zwischen den Graphitschichten aus. Dieser Druck führt zur Trennung von Graphitschichten, was zu einer bis zu 300-fachen Volumenzunahme gegenüber dem Normalwert führt. Es erhöht auch die Oberfläche und verringert gleichzeitig die Schüttdichte des Produkts.

Zunahme der feuerfesten Konstruktion und steigende Nachfrage nach elektronischen Produkten sollen den Markt für expandierten Graphit ankurbeln

Die steigende Nachfrage nach feuerbeständigen Baustoffen aus dem Wohnungs- und Nichtwohnbausektor dürfte in naher Zukunft die Nachfrage nach Blähgraphit ankurbeln. Regierungs- und Regulierungsbehörden, die die Verwendung von feuerbeständigen Baustoffen für den Wohn- und Nichtwohnbau vorschreiben, um die Anzahl von Brandunfällen zu reduzieren, werden im Prognosezeitraum als Haupttreiber des Marktes angesehen. Da expandierter Graphit eine ausgezeichnete Feuerbeständigkeit aufweist, werden sie häufig bei der Herstellung von feuerbeständigen Produkten wie Dichtungen und Baumaterialien verwendet. Darüber hinaus werden aus expandiertem Graphit hergestellte Graphitfolien aufgrund ihrer hervorragenden Strom- und Wärmeleitfähigkeit auch in elektronischen Produkten stark verwendet. Diese Folien leiten die in elektronischen Bauteilen entstehende Wärme vom System ab und schützen diese vor Beschädigungen. Daher dürfte die steigende Nachfrage nach Unterhaltungselektronikprodukten zwischen 2018 und 2026 ein wichtiger Treiber des Marktes sein. Allerdings wird erwartet, dass das begrenzte Angebot und die hohen Preise von expandiertem Graphit von 2018 bis 2026 den Markt stark einschränken werden wegen Lieferunterbrechungen aus China sind die Preise für Blähgraphit in den letzten Jahren um bis zu 20 % gestiegen.

Das Verbot der Verwendung gefährlicher feuerbeständiger Materialien in mehreren Ländern der Welt dürfte dem Markt in den nächsten Jahren neue Wachstumschancen eröffnen. Die Verwendung von bromierten oder auf Asbest basierenden feuerbeständigen Materialien bei der Herstellung von Gebäuden, Dichtungen und anderen Produkten ist in mehreren Ländern verboten. Die Forderung nach neuen feuerbeständigen, ungiftigen Materialien kann aufgrund seiner inhärenten Eigenschaften von expandiertem Graphit problemlos erfüllt werden.

Das Segment der Pulverform wird voraussichtlich den globalen Markt für expandierten Graphit anführen

Der expandierte Graphit Markt kann nach Form und Endbenutzer segmentiert werden. Formal lässt sich der Markt in Pulver und andere einteilen. Pulver war das dominierende Segment mit einem wertmäßigen Anteil von mehr als 60 % im Jahr 2017. Es wird erwartet, dass es seine Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen wird. Das Segment Sonstige dürfte im Prognosezeitraum jedoch schnell expandieren.

Zunehmende Vorschriften zum Brandschutz von Gebäuden, um das Segment der Bauendverbraucher zu befeuern

Basierend auf dem Endverbraucher kann der Markt für expandierten Graphit in Chemikalien und Petrochemie, Gießerei, Energiespeicherung, Bau und andere unterteilt werden. Das Gießereisegment dominierte den globalen Markt für expandierten Graphit mit einem Marktanteil von mehr als 30 % im Jahr 2017. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Es wird jedoch erwartet, dass das Bauendverbrauchersegment in naher Zukunft stark expandiert, hauptsächlich aufgrund der steigenden Nachfrage nach feuerbeständigen Baustoffen aus dem Bausektor, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum.

Steigende Nachfrage aus dem Bau-, Energiespeicher- und Gießereisektor im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich den Markt in der Region antreiben

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für expandierten Graphit in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2017 einen führenden Anteil, d. h. mehr als 40 % des globalen Marktes für expandierten Graphit. Dies ist auf die Dominanz Chinas zurückzuführen, der weltweit größter Hersteller und größter Verbraucher von expandiertem Graphit ist. Auf das Land entfallen etwa 80 % der weltweiten Produktion von Blähgraphit. Darüber hinaus wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen, vor allem aufgrund der Präsenz von Schwellenländern wie China und Indien in der Region, in denen Sektoren wie Bau, Energiespeicherung und Gießerei boomen.

Einige große Player dominieren den Markt

Hauptakteure in diesem Bericht über den globalen Markt für expandierten Graphit sind GrafTech International, Nippon Kokuen Group, Yichang Xincheng Graphite Co., Ltd., Nacional De Grafite, Asbury Carbons, Triton Minerals, SGL Group, NeoGraf Solutions, Shijiazhuang ADT Carbonic Material Factory , ACS Material, LLC, LKAB Minerals AB, Graphex Mining Limited, Qingdao Braide Graphite Co. Ltd. und HP Materials Solutions, Inc. (HPMS).

