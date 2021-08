Marktbericht Gewebediagnostik nach Produkttyp, Endverbraucher und Prognose 2016-2024

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Transparency Market Research (TMR), der ” global tissue diagnostics market ist erwartet zu gewinnen, eine Bemerkenswerte Steigerung in der ganzen Welt. Dies ist hauptsächlich auf die steigende Prävalenz von Krebs zurückzuführen. Ein weiterer wichtiger Faktor, der für die Förderung des globalen Marktes für Gewebediagnostik verantwortlich ist, ist die Entwicklung der Infrastruktur im Gesundheitswesen und in der medizinischen Industrie. Nur neue Akteure mit Potenzial und Know-how können auf dem Markt bestehen.

Einige der führenden Akteure auf dem globalen Markt für Gewebediagnostik sind Roche Diagnostics, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, 3DHISTECH und Becton Dickinson &Ampere; Co. Diese Unternehmen konzentrieren sich im Wesentlichen auf Fusionen und Übernahmen, um ihre Marktbeherrschung aufrechtzuerhalten.

Gemäß dem TMR-Bericht wird der globale Markt für Gewebediagnostik im Prognosezeitraum von 2016 bis 2024 auf eine CAGR von 9,50% geschätzt. Bis zum Ende des Prognosezeitraums wird ein Wert von 8,02 Mrd.

Markt wächst aufgrund steigender Krebsfälle

Der globale Markt für Gewebediagnostik wird hauptsächlich durch die weltweit steigenden Krebsfälle angetrieben. Es wird angenommen, dass weltweit einer von sechs Todesfällen auf Krebs zurückzuführen ist. Dies erweist sich als ein starker Faktor, der das Wachstum des Marktes für Gewebediagnostik weltweit erhöht. Abgesehen von Krebsfällen kann die wachsende Zahl geriatrischer Bevölkerung auch die Nachfrage nach dem weltweiten Markt für Gewebediagnostik erhöhen, da ältere Menschen sehr anfällig für Krankheiten sind und fast regelmäßig medizinische Versorgung benötigen.

Mit dem steigenden Bedarf an einer besseren Behandlung von Krebspatienten hat sich die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur bemerkbar gemacht. Dies kann sich positiv auf den Markt für Gewebediagnostik auf globaler Ebene auswirken.& nbsp;Geräte zur Erkennung von Krebs wie CAD-Systeme (Computer Aided Diagnostics) und Bildgebungstechnologie werden voraussichtlich auch den Markt für Gewebediagnostik positiv beeinflussen.

Verzögerte Zulassungen von FDAs, die das Marktwachstum einschränken

Ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes für Gewebediagnostik einschränken kann, ist die Verzögerung bei der Einführung neuer Behandlungen und eine ungünstige Erstattung. Verzögerte Zulassungen für neue Behandlungsmethoden und andere potenzielle Tests durch die Food and Drug Administration (FDA) schränken das Wachstum ein. Abgesehen davon wird erwartet, dass die Kosten für das Wesentliche im Gesundheitswesen wie diagnostische Tests und hohe Behandlungskosten die Entwicklung des Marktes für Gewebediagnostik behindern. in der Regel FDA-Zulassungen dauert mehr Zeit als üblich, und möglicherweise zieht auch massive Kosten.

Trotz verzögerter Genehmigungen und hoher Kosten sind der Anstieg von Fusionen und Übernahmen, Innovation, wachsendes Bewusstsein, wirtschaftliche Entwicklung und steigendes verfügbares Einkommen wichtige Faktoren, die zur Expansion des Marktes führen. In Entwicklungsländern steigt das Bewusstsein für die Gewebediagnostik. Abgesehen davon wird erwartet, dass der steigende Trend sowohl quantitativer als auch qualitativer Gewebeprobenanalysen zusammen mit gezielten spezifischen Antikörperentdeckungen in der biopharmazeutischen Industrie den globalen Markt für Gewebediagnostik ankurbeln wird.

Die Informationen in diesem Bericht vorgestellt wird, basiert auf einem TMR-Bericht mit dem Titel,” & nbsp;Tissue Diagnostic Market (Produkttyp – Instrumente und Kits; Technologie – Immunhistochemie, In-Situ – Hybridisierung, digitale Pathologie, und spezielle Färbung; Endverbraucher – Krankenhäuser, Ambulante chirurgische Zentren, Diagnosezentren, und Forschungslabors) – Globale Industrieanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends, und Prognose, 2016 – 2024”.

Der globale Markt für Gewebediagnostik ist wie folgt segmentiert:

Globaler Markt für Gewebediagnostik nach Produkten

Instrumente

Bausätze

Globaler Markt für Gewebediagnostik nach Technologie

Immunhistochemie (IHC)

In-Situ-Hybridisierung (ISH)

Digitale Pathologie

Spezielle Färbung

Globaler Markt für Gewebediagnostik durch Endbenutzer

Krankenhäusern

Ambulante Chirurgische Zentren

Diagnosezentren

Forschungslabors

Globaler Markt für Gewebediagnostik nach Geographie

Nordamerika S. Kanada

Europa Deutschland K. Frankreich Italien Spanien Übrige Europa

Asien / Pazifik Japan China Indien Australien Rest Asien-Pazifik

Lateinamerika Brasilien Mexiko Übrige Lateinamerika

Naher Osten und Afrika Saudi-Arabien Südafrika Rest des Nahen Ostens und Afrikas



