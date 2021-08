Marktaussichten für Rückenmarkstimulationssysteme sowie bevorstehende Trends und Chancen bis 2025

Rückenmarkstimulationssysteme (SCS) werden verwendet, um das Nervensystem zu modulieren, um die biologische Funktion des Rückenmarks zu verbessern. Rückenmarkstimulationssysteme (SCS) beinhalten die Modulation elektrischer Signale, die vom Gehirn an verschiedene Organe und umgekehrt übertragen werden.

Berichtsübersicht lesen – https://www.transparencymarketresearch.com/spinal-cord-stimulation-system-market.html

Die Systeme zur Rückenmarkstimulation (SCS) funktionieren entweder durch Stimulation des Nervenimpulses oder hemmen die Schmerzsignale an der Zielstelle. Diese Technologie verbessert das Leben von Patienten, die an einem tiefgreifenden Verlust ihrer Sinnesorgane leiden oder schwer gelähmt sind. Ein kleines Gerät zur Stimulation des Rückenmarks wird chirurgisch unter die Haut implantiert, das leichte elektrische Signale an die Wirbelsäule sendet, was zu einer anderen Empfindung im Bereich der chronischen Schmerzen führt. Es modifiziert auch Schmerzsignale, bevor sie das Gehirn erreichen.

Rückenmarkstimulationsgeräte sind Neuromodulationsgeräte, die sich mit der Behandlung nicht bösartiger chronischer neuropathischer Schmerzen befassen. Der Rückenmarkstimulator dient in erster Linie dazu, den Schmerz zu maskieren, indem er winzige Nervenimpulse erzeugt, ohne anatomische Veränderungen am Zielgebiet vorzunehmen.

Broschüre des Berichts anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=37040

Rückenmarkstimulationsgeräte haben verschiedene Anwendungen für die Behandlung chronischer nicht-maligner Schmerzen. Sie werden verwendet, um neuropathische nicht-maligne Schmerzen, periphere Nervenverletzungen, FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), CRPS (Komplexes regionales Schmerzsyndrom), periphere Gefäßerkrankungen und Harninkontinenz einzudämmen. Rückenmarkstimulationsgeräte haben sich bei der Linderung von Schmerzen bewährt und ihre minimal-invasive Natur ermöglicht es den Patienten, sich schneller zu erholen.

Das Gerät wird oberflächlich im Körper platziert, wodurch es leicht abnehmbar ist. Der Markt für Rückenmarkstimulationssysteme wird durch die steigende Inzidenz neurologischer Erkrankungen wie Parkinson, Epilepsie, Erkrankungen im Zusammenhang mit Depressionen und chronischen Rückenschmerzen getrieben. Hohe Behandlungskosten und strenge Regulierungsszenarien sind jedoch einige Faktoren, die den Markt einschränken.

Anfrage für kundenspezifische Forschung – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=37040

Der Markt für Rückenmarkstimulationssysteme wurde in Produkt, Anwendung, Endbenutzer und Geografie unterteilt. Basierend auf dem Produkt wurde der Markt in konventionelle Systeme, wiederaufladbare Systeme und Hochfrequenzsysteme unterteilt. In Bezug auf die Anwendung wurde der Markt für Rückenmarkstimulation (SCS) in Ischias, Failed-Back-Syndrom (FBS), degenerative Bandscheibenerkrankung (DDD), erfolglose Bandscheibenoperation, multiple Rückenoperationen, komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS), und Arachnoiditis oder lumbale adhäsive Arachnoiditis. Basierend auf dem Endverbraucher wurde der Markt für Rückenmarkstimulation (SCS) in Krankenhäuser, Kliniken und ambulante chirurgische Zentren unterteilt.

In Bezug auf die Geographie wurde der globale Markt für Rückenmarkstimulationssysteme in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2016 den globalen Markt für Rückenmarkstimulationssysteme aufgrund der zunehmenden Prävalenz chronischer Rückenschmerzen und des steigenden Patientenpools für Rückenmarkstimulation. Laut der American Chiropractic Association geben die Menschen in den USA jedes Jahr rund 50 Milliarden US-Dollar für Rückenschmerzen aus und 31 Millionen Menschen in den USA leiden zu jeder Zeit unter Rückenschmerzen.

Buchen Sie den Marktbericht für das System zur Rückenmarkstimulation (SCS) unter https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=37040<ype=S

Gemessen am Umsatz wird Europa im Prognosezeitraum voraussichtlich der zweitgrößte Markt sein. Es wird erwartet, dass der Markt in Europa aufgrund der schnellen wirtschaftlichen Entwicklung und der steigenden Gesundheitsausgaben expandiert. Der asiatisch-pazifische Raum wird zwischen 2017 und 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage nach minimalinvasiven Operationen und des steigenden verfügbaren Einkommens voraussichtlich eine hohe Wachstumsrate verzeichnen. In den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas dürften steigende Gesundheitsausgaben und die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur das Wachstum des Marktes für Rückenmarkstimulationssysteme (SCS) vorantreiben

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Rückenmarkstimulation (SCS) gehören Boston Scientific Corporation, Medtronic, NeuroSigma, Inc., Nevro Corp, Stimwave LLC und Synapse Biomedical Inc.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research –

Markt für intelligente Gesundheitsprodukte: https://www.prnewswire.com/news-releases/companies-in-smart-healthcare-products-market-collaborate-with-health-stakeholders-to-reduce-burden-of-chronic-diseases-globale-bewertung-zu-erweitern-am-8-8-von-2019-bis-2027-tmr-301325980.html

Markt für klinische Labordienstleistungen: https://www.prnewswire.com/news-releases/focus-on-patients-welfare-spurs-sales-in-clinical-laboratory-services-market-mounting-burden-of-infectious-diseases-gegenwärtiges-potential-einnahmen-streams-tmr-301331485.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet zukunftsweisende Einblicke für mehrere Entscheidungsträger. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, damit es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 Sate Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/