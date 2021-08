Marktausblick, Trend, Wachstum und Aktienschätzungsanalyse für orale Dünnfilm-Medikamente

Markt für orale Dünnfilm-Medikamente

Orale Dünnfilmmedikamente sind ein Stück komplexer oder einschichtiger, nicht aus Mukozement oder Mukozement bestehender, dünner Polymerfilme, die vorgeschlagen werden, um dynamische Heilkomponenten entweder grundlegend oder lokal im Mundloch durch sublingual, palatinal oder bukkal zu transportieren, oder Assimilation. Orale dünne Filme werden mit dynamischen Substanzen gestapelt. Die Dünnfilme werden oral eingenommen und zerfallen umgehend im Mund oder werden auf die Schleimhaut aufgetragen. Der dynamische Stoff gelangt direkt über die Mundschleimhaut in das Kreislaufsystem, ohne dass bei transmukosalen Filmen zunächst die Magen-Darm-Pakete passieren müssen.

Um die Marktentwicklung für den Markt für orale Dünnfilmmedikamente zu unterstützen, sind mechanische Fortschritte bei der Offenlegung und Verbesserung von Arzneimitteln, eine geringere biologische Zugänglichkeit starker Arzneimittel und eine fehlerhafte Dosierung durch Flüssigkeitspläne erforderlich. Nichtsdestotrotz verlässt man sich auf die Herausforderungen, die mit der Medikamentenverbesserung und den gigantischen Untersuchungsspekulationen identifiziert wurden, die für die Erstellung einer grundlegenden und neuen Definition erforderlich sind, um den Markt zu durchkreuzen.

Orale Dünnfilme genießen einige Vorteile: den schnellen Beginn der Aktivität, den einfachen Transport, die Umgehung des hepatischen First-Pass-Aufpralls und die Pflege. Diese bieten auch eine hohe Bioverfügbarkeit und eine schnelle Einnahme für Medikamente. Daher ist der sublinguale orale Dünnfilm eine überlegene Option für Tabletten, da er eine vollständige Medikamentenübertragung und eine schnelle Linderung ermöglicht. Darüber hinaus benötigen Personen mit Schluckbeschwerden eine orale Einnahme von Medikamenten. Somit werden orale Dünnfilmarzneimittel zur schnellen oralen Verabreichung von Medikamenten hergestellt.

Orales Dünnfilmarzneimittel ist eine vielversprechende Darreichungsform zur Arzneistoffabgabe, die Arzneistoffe durch Anhaften an der Mundschleimhaut abgibt. Orale Dünnfilmarzneimittel sind ein Streifen aus mehrschichtigen oder einschichtigen, nicht an der Schleimhaut haftenden oder an der Schleimhaut anhaftenden, dünnen Polymerfilmen, die dazu bestimmt sind, aktive therapeutische Einheiten entweder systemisch oder lokal in die Mundhöhle durch palatinale, bukkale oder sublinguale Absorption zuzuführen. Diese bieten mehrere Vorteile wie die Umgehung des hepatischen First-Pass-Effekts, einen schnellen Wirkungseintritt und einen einfachen Transport. Diese Filme bieten eine schnelle Absorption und eine hohe Bioverfügbarkeit für die Medikamente. Arten von oralen Dünnfilm-Medikamenten sind schnell zerfallender Bukkalfilm, Schmelzfilm und nicht-zerfallender Bukkalfilm. Ein hauchdünner Film löst sich schnell auf der Mundhöhle oder Zunge oder auf der Zungenoberseite auf. Dies wird unter Verwendung hydrophiler Polymere hergestellt, die sich schnell auflösen.

Orale Dünnfilm-Medikamente werden auf dem Mundschleimhautgewebe oder der Zunge eines Patienten aufbewahrt, das durch Speichel benetzt wird und schnell hydratisiert und an der Applikationsstelle haftet. Dieses zerfällt innerhalb weniger Sekunden, um die oromuköse Absorption zu fördern. Die zunehmende Neigung zu nicht-invasiven oder minimal-invasiven Behandlungen treibt die Nachfrage nach oralen Dünnfilm-Medikamenten. Diese Medikamente bieten einen hohen therapeutischen Index mit guten physikalischen Eigenschaften wie schnellerer Zerfall und Auflösung. Darüber hinaus ermöglicht das orale Dünnfilm-Medikamentenverabreichungssystem die Umgehung des First-Pass-Metabolismus und gewährleistet eine höhere Bioverfügbarkeit. Die Nachfrage nach oralen Dünnfilm-Medikamenten ist aufgrund der technologischen Fortschritte bei diesen Produkten weltweit gestiegen. Diese Medikamente haben aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit und einfachen Anwendung eine erhebliche Marktakzeptanz erfahren. Hohe Behandlungskosten können jedoch die Marktakzeptanz dieser Medikamente beeinträchtigen.

Der globale Markt für orale Dünnfilm-Medikamente kann nach Produkttyp, Krankheitstyp, Vertriebskanal und Region segmentiert werden. Hinsichtlich des Produkttyps kann der Markt in vollständig auflösende Dental- oder Bukkalfilme und sublinguale Filme unterteilt werden. Basierend auf dem Krankheitstyp kann der globale Markt für orale Dünnfilmmedikamente in Schizophrenie, Migräne, Opioidabhängigkeit, Übelkeit und Erbrechen und andere unterteilt werden. Hinsichtlich des Vertriebskanals lässt sich der Markt in Online-Apotheken, Einzelhandelsapotheken und Krankenhausapotheken einteilen.

Geografisch kann der globale Markt für orale Dünnfilmmedikamente in Lateinamerika, Europa, Nordamerika, den Nahen Osten und Afrika sowie den asiatisch-pazifischen Raum unterteilt werden. Nordamerika hatte 2016 aufgrund der hohen Marktakzeptanz innovativer Drug-Delivery-Systeme und des besseren therapeutischen Ergebnisses der oralen Darreichungsform einen hohen Marktanteil. Europa hielt den zweitgrößten Marktanteil aufgrund einer starken Produktpipeline, bedeutenden Forschungsaktivitäten und einer hohen Marktakzeptanz der oralen Dünnfilmverabreichung. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich durch die kontinuierliche Einführung neuer Technologien angetrieben. Der globale Markt für orale Dünnfilm-Medikamente im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, da die wichtigsten Pharmaunternehmen ihre Bemühungen darauf konzentrieren, Dienstleistungen für die große und wachsende Bevölkerung in den Ländern des Nahen Ostens bereitzustellen und Entwicklungsländer in Lateinamerika.

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für orale Dünnfilmmedikamente gehören ZIM Laboratories Limited, Indivior plc, MonoSol Rx, Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., IntelGenx Corp. und Pfizer, Inc.

