Marktanteile für digitale Identitätslösungen, Erkenntnisse bis 2031

Der Markt für digitale Identitätslösungen wird im Prognosezeitraum 2021-2031 voraussichtlich erhebliche Wachstumschancen aufweisen. Die Neigung verschiedener Organisationen und Unternehmen zur Digitalisierung hat die Wachstumsaussichten im gesamten Markt für digitale Identitätslösungen erheblich verbessert.

Der Einsatz zuverlässiger digitaler Identitätslösungen kann menschliche Fehler bei der Überprüfung und Gegenprüfung der Identität einer Person minimieren. Darüber hinaus tragen digitale Identitätslösungen dazu bei, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. All diese Faktoren tragen dazu bei, die Wachstumschancen im gesamten Markt für digitale Identitätslösungen zu verbessern.

Digitale Identitätslösungen werden für Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen entwickelt, um biografische Daten von Personen wie Geschlecht, Name, Adresse und Alter elektronisch zu erfassen. Es sammelt auch biometrische Daten. Genau genommen handelt es sich um die Zusammenstellung von Informationen über eine Person in digitaler Form.

Die Welle der Digitalisierung hat den Fortschritt in zahlreichen Branchen und Anwendungen beeinflusst. Mit dem Aufblühen der Technologien steigt der Bedarf an digitalen Identitätslösungen. Die zunehmende Notwendigkeit, alle Menschen der Welt in den Bereich digitaler Identifikationssysteme einzubeziehen, erhöht die Wachstumsaussichten. Im Rahmen der ID4D-Initiative der Weltbank soll das Ziel erreicht werden, bis 2030 jedem Menschen auf der Welt eine legale digitale Identität zu verschaffen. Solche Initiativen tragen zum Wachstumskurs des Marktes für digitale Identitätslösungen bei.

Die Vorteile, die sich aus digitalen Identitätslösungen ergeben, sind immens. Diese Lösungen automatisieren Prozesse, um sie nahtlos und optimiert zu gestalten. Sie helfen dabei, die Lücke zwischen Sicherheitsbedrohungen und digitaler Präsenz zu schließen. Darüber hinaus gewährleisten die Lösungen einen reibungslosen Übergang von der physischen zur digitalen Identifizierung. Diese Faktoren verheißen Gutes für das Wachstum des Marktes für digitale Identitätslösungen.

Markt für digitale Identitätslösungen: Wettbewerbsaussichten

Anbieter im Markt für digitale Identitätslösungen profitieren von der wachsenden Nachfrage nach digitalen Identitätslösungen auch von großen Unternehmen und Regierungsbehörden. Die Akteure forschen und entwickeln neuartige Systeme, um ihre Lösungen aufzuwerten und benutzerfreundlicher zu machen.

Strategische Kooperationen sind für die Anbieter von entscheidender Bedeutung, um ihre Dienstleistungen zu erweitern und eine größere Verbraucherbasis zu erreichen. Die Kooperationen helfen, den Einfluss der Spieler zu stärken. Die Allianz zwischen Saviynt, einem der führenden Anbieter von Enterprise Cloud Identity-Lösungen, und Deloitte ist eine klassische Instanz. Die Digital-Identity-Lösungen von Saviynt werden ab sofort als Managed Service bei Deloitte verfügbar sein.

Einige etablierte Akteure auf dem Markt für digitale Identitätslösungen sind Samsung SDS, Tessi, ImageWare Systems, Vintegris, Duo Security, Good Digital Identity, Thales Group und Smartmatic.

Markt für digitale Identitätslösungen: Jüngste Trends

Der wachsende Bedarf an guter digitaler Governance beschleunigt die Wachstumschancen im gesamten Markt für digitale Identitätslösungen

Digital Governance gewinnt in vielen Regionen der Welt an Bedeutung. Viele Länder stärken ihre digitale Infrastruktur, um den Bürgern die Möglichkeit zu geben, von verschiedenen staatlichen Programmen und Initiativen zu profitieren. Die Verwendung digitaler Identitäten hilft bei der Überprüfung der Identität und stellt sicher, dass das System ungehindert beim betroffenen Bürger ankommt.

Die Integration der biometrischen digitalen ID ‘Aadhaar’ in verschiedene Schemata und Richtlinien der indischen Regierung ist ein klassisches Beispiel digitaler Governance. Auch Industrieländer wie Großbritannien konzentrieren sich stark auf die Stärkung der digitalen Identität. Es plant die Einführung eines weiteren digitalen Identitätsschemas. Solche Entwicklungen tragen dazu bei, die Wachstumsstruktur des Marktes für digitale Identitätslösungen zu stärken.

Biometrische Integration in Smartphones bietet umfangreiche Wachstumschancen

Mit der zunehmenden Nutzung von Smartphones rund um den Globus nimmt auch der technologische Fortschritt weiter zu. Früher waren Mobiltelefone nur durch ein einfaches Passwort geschützt. Mit den technologischen Veränderungen integrieren Smartphone-Hersteller Identitätslösungen auf ihren Geräten, um den Verbrauchern mehr Sicherheit zu bieten. Diese Faktoren werden sich positiv auf das Wachstum des Marktes für Identitätslösungen auswirken.

Markt für Identitätslösungen: Regionale Landschaft

Der nordamerikanische Markt für Identitätslösungen wird voraussichtlich zwischen 2021 und 2031 einen dominierenden Wachstumsanteil haben. Die Präsenz zahlreicher Marktteilnehmer in der Region und eine Zunahme der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei Identitätslösungen werden als bedeutende Wachstumstreiber dienen. Der Markt für Identitätslösungen im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund des steigenden Bewusstseins ebenfalls ein schnelles Wachstum verzeichnen.

