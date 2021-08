Marktanteil von Drehgebern, Einblicke bis 2025

Ein Drehgeber, auch als Drehgeber bekannt, ist ein elektromechanisches Gerät, das die Winkelbewegung oder Position einer Achse oder Welle in ein digitales Signal umwandelt. Ein Drehgeber ist eine Art Positionssensor, der zur Bestimmung der Winkelsituation einer rotierenden Welle verwendet wird. Ein Drehgeber erzeugt auch ein elektrisches Signal, entweder digital oder analog, das von der Drehbewegung abhängt.

Drehgeber werden häufig verwendet, um den Weg der Motorwelle an Permanentmagnetmotoren zu verfolgen, die hauptsächlich in Robotern, CNC-Maschinen und verschiedener Industriesoftware verwendet werden. Inkrementale (Quadratur)-Encoder werden bei Servomotoren mit Akzeptanzmotor verwendet, jedoch werden höchste Encoder als Teil von bürstenlosen Permanentmagnetmotoren verwendet, wo dies anwendbar ist.

Marktübersicht

Ein Drehgeber kann als elektromechanischer Schalter definiert werden, der als Winkelpositionssensor verwendet wird, dessen Ausgabe normalerweise eine erweiterte Kodierung der höchsten oder relativen Position ist, obwohl es einige Drehgeber mit sinusförmigen Ausgängen gibt. Regelmäßig wird der Drehgeber mit einem Chip kombiniert und ist in industriellen Anwendungen (Motorsteuerung) und verschiedenen Mensch-PC-Eingabegeräten zu finden.

Marktdynamik:

Für den Markt für Drehgeber wird im geschätzten Zeitraum ein konstantes Wachstum erwartet. Der Markt für Drehgeber wird hauptsächlich durch die zunehmende industrielle Automatisierung bestimmt. Da der Markt für industrielle Automatisierung in verschiedenen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Verpackung, Gesundheitswesen und Elektronik implementiert ist, treibt dies die Nachfrage nach dem Markt für Drehcodierung an. Die zunehmende Verwendung von Drehgebern im Automobilsektor ist der Hauptfaktor, der die Nachfrage nach dem Markt für Drehgeber weltweit erhöht. Der Markt für Drehgeber hat einen Sensor, der zur Bereitstellung elektrischer Ausgänge verwendet wird, die relativ zur Wellendrehung sind, die die Winkel präzise misst, die Pedalposition. In der Automobilindustrie werden diese Sensoren in Drosselklappenstellung, Lenkradstellung und Gangstellung eingesetzt. Ein weiterer Faktor, der den Drehmarkt antreibt, ist die Einführung von Drehgebern in der Luft- und Raumfahrtindustrie. In der Luft- und Raumfahrtindustrie werden diese Sensoren zur Automatisierung in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet.

Einer der einschränkenden Faktoren auf dem Markt für Drehwinkelmessgeräte ist die fehlende Produktdifferenzierung. Da eine Reihe von Hauptakteuren ähnliche technologische Produkte anbieten, gibt es zahlreiche Kaufoptionen für die Käufer. Dadurch entsteht ein Preisdruck, der dazu beiträgt, mit großen Herstellern um hohe Stückzahlen dieser Produkte zu konkurrieren.

Marktsegment:

Der Markt für Drehgeber ist in Typen, Anwendungen und Regionen unterteilt.

Auf der Grundlage der Typen ist der Markt für Drehgeber in Inkremental-Encoder und Absolut-Encoder unterteilt.

Auf der Grundlage der Anwendung ist der Markt für Drehgeber in Metallumformung und -herstellung, Servomotoren, Aufzugsindustrie, Werkzeugmaschinen und Materialhandhabung unterteilt.

Auf der Grundlage geografischer Regionen ist der Markt für Drehgeber in sieben verschiedene Regionen unterteilt: Nordamerika, Lateinamerika, Osteuropa, Westeuropa, Asien-Pazifik-Region, Japan sowie Naher Osten und Afrika.

Europa deckt im Vergleich zu anderen Regionen aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen in verschiedenen Branchen den größten und größten Anteil am Markt für Drehgeber in Bezug auf den Umsatz. Länder in Europa übernehmen Drehgeber mit Anwendungen in der Robotik, Materialhandhabung und Werkzeugmaschinen und andere in den meisten Ländern in Europa.

Einer der Hauptfaktoren, der den Markt für Drehgeber antreibt, ist der europäische Markt, da er verschiedene große Automobilunternehmen wie die Volkswagen AG, die BMW Group und die Daimler AG beherbergt.

Drehgeber Markt: Wichtige Marktteilnehmer

Einige der wichtigsten Player der globalen Rotary Encoders Heidenhain, Nemicon, Tamagawa, Koyo, Omron, Kubler, Leine&linde, Baumer, DYNAPAR, Pepperl-fuchs, Rep Avago, YUHENG, Autonics, CONTROLWAY, LJV und einige andere regionale Player.

Es wird erwartet, dass industrielle Roboteranwendungen eine der größten Chancen auf dem Markt für Drehwinkelsensoren darstellen. Die Automatisierung in anderen Sektoren wird die Nachfrage nach Robotik schaffen, die wiederum die Nachfrage nach Drehwinkelsensoren schaffen wird. Darüber hinaus ist der Elektroniksektor auch einer der wichtigen Sektoren, in denen im Prognosezeitraum Chancen erwartet werden.

Diese Anbieter erzielen zunehmend Erfolge aufgrund verschiedener Faktoren wie hohe Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, technologiebasierte Lösungen und die Möglichkeit, kundenspezifische Drehgeber bereitzustellen.

2013 brachte Pepperl-Fuchs beispielsweise die Magnetic Rotary Encoder Technology auf den Markt – ein neues Maß an Flexibilität und Leistung, die mit hervorragender Präzision und Robustheit kombiniert mit einem außergewöhnlich kompakten Design die neue Generation von magnetischen Drehgebern ermöglicht.

