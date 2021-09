Marktanalyse Funktionale Sicherheit: Trends, Nachfrage und Prognosen 2030

Der weltweite Ausbruch von COVID-19 hatte große Auswirkungen auf den Industriebetrieb, hat jedoch vor allem die funktionale Sicherheit an die oberste Priorität von Fertigungsunternehmen auf der ganzen Welt gestellt. Die meisten Unternehmen haben ihre Geschäftstätigkeit eingestellt oder eingeschränkt, aber jetzt kommen die meisten Teile der Welt aus der Sperrung heraus. Das erste, was Unternehmen tun, ist die Einführung funktionaler Sicherheitssysteme, um die vollständige Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Dies ist der wichtigste Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes für funktionale Sicherheit vorangetrieben hat.

Strenge Sicherheitsstandards und staatliche Vorschriften fördern die Einführung von Sicherheitssystemen

COVID-19 hat die Geschäftstätigkeit auf der ganzen Welt behindert und dies führte schließlich zu einer schwachen Weltwirtschaft. Um sich vom wirtschaftlichen Abschwung zu erholen, nehmen die Unternehmen ihren Betrieb wieder auf und befolgen dabei die strengen staatlichen Normen und Vorschriften zur funktionalen Sicherheit im Geschäftsbereich. Regierungen und Unternehmen geben riesige Geldbeträge für die Implementierung funktionaler Sicherheitssysteme in verschiedenen Produktionsstätten sowie an den meisten öffentlichen Orten aus. Folglich wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes für funktionale Sicherheit in den kommenden Jahren stärkt.

Hohe Investitionen und sich ändernde Sicherheitsnormen wirken zurückhaltend

Funktionale Sicherheitssysteme sind heute ein wesentlicher Bestandteil der meisten Fertigungsorganisationen, da ihre Einführung gemäß verschiedenen Sicherheitsnormen und-standards, die von globalen Leitungsgremien festgelegt wurden, obligatorisch geworden ist. Ständig wechselnde Vorschriften und Regeln führen jedoch zu erzwungenen Änderungen der Arten von funktionalen Sicherheitssystemen, die an verschiedenen Standorten installiert sind. Dies und die hohen Anfangsinvestitionen erhöhen die Kosten für solche funktionalen Sicherheitssysteme. Darüber hinaus wird erwartet, dass ständige Fortschritte in der Technologie die bestehenden funktionalen Sicherheitssysteme überflüssig machen. Dies, zusammen mit ständig wechselnden Mandaten, macht Upgrades in funktionalen Sicherheitssystemen unvermeidlich und behindert folglich das Wachstum des Marktes.

Automatisierung und industrielles Internet der Dinge lösen Wachstumsmöglichkeiten in neuen Märkten aus

Der Aufstieg von Industrie 4.0 ist trotz der COVID-19-Pandemie ein unerschütterlicher Trend geblieben. Hersteller in verschiedenen Branchen haben ihre Produktionskapazitäten mit der Einführung von Prozessautomatisierungssystemen und High-Tech-Integrationen des industriellen Internets der Dinge (IIoT) aktualisiert. Dies ist ein neuer Trend auf dem Markt für funktionale Sicherheit, da die Akteure ähnliche Technologien in ihre Angebote integrieren, um intelligente Funktionen wie Echtzeit-Datenüberwachung und prädiktive Analysen anzubieten. Dies wird auch in den kommenden Jahren neue Möglichkeiten für Hersteller schaffen, die leistungsstarke und hochtechnologische funktionale Sicherheitssysteme einführen.

Funktionale Sicherheit: USA sind der größte Markt und APAC der am schnellsten wachsende Markt

Unter verschiedenen regionalen Märkten sind die USA einer der größten Märkte für funktionale Sicherheit mit einem deutlich hohen Umsatzanteil in diesem Bereich. Das Land hat strenge Regeln und Vorschriften zur organisatorischen Sicherheit, die hauptsächlich die Einführung funktionaler Sicherheitsausrüstung in der Region auslösen. Darüber hinaus wird erwartet, dass fortschrittliche Fertigungskapazitäten von Marktführern in der nordamerikanischen Region zum Wachstum des regionalen Marktes beitragen.

Das schnelle industrielle Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum macht es jedoch zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte für funktionale Sicherheit. Schwellenländer in der Region zeigen eine zunehmende Akzeptanz globaler Sicherheitsstandards gegenüber funktionaler Sicherheit, was das Wachstum des Marktes für APAC fördert. Die wachsende Zahl von Stromprojekten in Entwicklungsländern trägt auch zu den lukrativen Wachstumschancen in der Region für Akteure auf dem globalen Markt für funktionale Sicherheit bei.

Wettbewerbslandschaft: Marktteilnehmer streben globale Expansion durch Kooperationen an

Die Hauptakteure des globalen Marktes für funktionale Sicherheit sind die Siemens AG, ABB Ltd. Schneider Electric SE, Honeywell International Inc. General Electric Co. Emerson Electric Co., Endress+Hauser Management AG, Rockwell Automation Inc., Omron Corporation und Yokogawa Electric Corporation unter anderem. Eine wachsende Zahl führender Akteure auf dem Markt für funktionale Sicherheit arbeitet mit regionalen Akteuren zusammen, um ihre Netzwerke in verschiedenen Regionen aufzubauen.

ABB Ltd. – ein schwedisch-schweizerisches multinationales Unternehmen – hat im August 2020 eine Vereinbarung mit der Newmont Corporation-dem weltweit führenden Goldbergbauunternehmen-geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist ABB für die Planung, Lieferung, Installation und Bereitstellung von Minenzugsystemen für die Tanami-Goldmine verantwortlich.

Neben Kollaborationsstrategien konzentrieren sich die Hersteller auch auf die Einführung innovativer und technologisch fortschrittlicher Funktionen und intelligenter Funktionen ihrer Angebote, um eine Marktführerschaft zu erlangen. Von den Herstellern wird erwartet, dass sie stark in Technologie investieren, um ein leistungsstarkes funktionales Sicherheitssystem einzuführen, das den einzigartigen Anforderungen verschiedener industrieller Endverbrauchssegmente gerecht wird.

Segmentierung

Basierend auf dem System kann der Markt für funktionale Sicherheit segmentiert werden als:

Turbomaschinen-Steuerung (TMC)

Feuer-und Gasüberwachungssystem

Notabschaltung (ESD)

Brenner-Management-System (BMS)

Hochintegritäts-Druck-Schutz-System (HIPPS)

Basierend auf Angeboten kann der Markt für funktionale Sicherheit wie folgt segmentiert werden:

Komponente

Sicherheitsschalter

Not-Aus-Gerät

Programmierbares Sicherheitssystem

Sicherheits-Sensor

Sicherheitsregler/Modul/Relais

Endgültige Bedienelemente

Service

Wartung

Prüfung, Inspektion und Zertifizierung

Schulung und Beratung

Basierend auf Endnutzungsindustrien kann der Markt für funktionale Sicherheit wie folgt segmentiert werden:

Chemikalien

Öl & Gas

Metall & Bergbau

Stromerzeugung

Wasser & Abwasser

Pharma

Essen & Getränke

thers

