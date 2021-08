Marktanalyse für Ultraschall-Dissektionsgeräte nach Typen, Anwendungen, Endbenutzern und Technologie mit Prognose bis 2026

Ultraschall-Dissektionsgeräte werden verwendet, um Gewebe mit hochfrequenter Ultraschallenergie zu schneiden und zu koagulieren. Diese Geräte bieten Vorteile gegenüber monopolaren und bipolaren Elektrokauterisationsgeräten, da sie während des Schneide- und Koagulationsprozesses nur minimalen Rauch erzeugen, sodass Chirurgen chirurgische Eingriffe effizient durchführen können.

Ultraschall-Dissektionsgeräte sind handgehaltene Instrumente, die einen piezoelektrischen Wandler enthalten, der hochfrequente Ultraschallenergie (ca. 50 kHz) verwendet, um minimal invasive chirurgische Eingriffe durchzuführen. Diese Vorrichtungen leiten vergleichsweise weniger seitliche Wärme an benachbarte Gewebe ab und ermöglichen gleichzeitig das Schneiden und die Blutstillung des Gewebes. Diese Vorteile haben zu einer breiten Anwendung von Ultraschall-Dissektionsgeräten bei offenen und laparoskopischen oder minimal-invasiven chirurgischen Verfahren geführt.

Die weltweite Zunahme chronischer Erkrankungen führt zu einem großen Patientenpool, der sich offenen und minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen unterzieht. Die minimal-invasive Chirurgie war in den letzten Jahren eine der am meisten bevorzugten Behandlungsmethoden für Gesundheitsdienstleister auf der ganzen Welt. Dies hat zu einer Zunahme der Verwendung von Ultraschall-Dissektionsgeräten für die Durchführung dieser Operationen geführt.

Nach Angaben des American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ist beispielsweise der Anteil der in den USA durchgeführten minimalinvasiven Hysterektomieverfahren von geschätzten 14 % im Jahr 2004 auf 53 % im Jahr 2013 gestiegen. Dies dürfte die Ultraschalldissektion ankurbeln Gerätemarkt in den nächsten Jahren.

Darüber hinaus dürften die zunehmende Akzeptanz von robotergestützten chirurgischen Verfahren und die klinischen Vorteile von Ultraschall-Dissektionsgeräten gegenüber herkömmlichen elektrochirurgischen Geräten den globalen Markt für Ultraschall-Dissektionsgeräte im Prognosezeitraum vorantreiben. Technologische Fortschritte bei Ultraschall-Dissektionsgeräten, wie z.

Vergleichsweise höhere Kosten von Ultraschall-Dissektionsgeräten im Vergleich zu denen herkömmlicher elektrochirurgischer Geräte hemmen jedoch die Einführung dieser Geräte und die Expansion des Marktes für Ultraschall-Dissektionsgeräte in Schwellenländern. Ein herkömmliches elektrochirurgisches Handgerät, das von Marktteilnehmern angeboten wird, kostet beispielsweise zwischen 200 und 300 US-Dollar, während ein Ultraschall-Handgerät zwischen 700 und 900 US-Dollar liegt.

Der globale Markt für Ultraschall-Dissektionsgeräte kann nach Produkt, Anwendung, Verfahren, Endbenutzer und Region segmentiert werden. Basierend auf dem Produkt kann der globale Markt für Ultraschall-Dissektionsgeräte in Handgeräte, Ultraschallgeneratoren und Zubehör unterteilt werden. Das Segment Ultraschallgeneratoren dominierte 2017 den Weltmarkt aufgrund des hohen Preises der Generatoren im Vergleich zu Handgeräten.

In Bezug auf die Anwendung kann der globale Markt für Ultraschall-Dissektionsgeräte in allgemeine Chirurgie, Urologie, plastische Chirurgie, Gynäkologie und andere unterteilt werden. Basierend auf dem Verfahren kann der globale Markt für Ultraschall-Dissektionsgeräte in offene Chirurgie und laparoskopische Chirurgie eingeteilt werden. In Bezug auf Endbenutzer kann der globale Markt für Ultraschall-Dissektionsgeräte in Krankenhäuser, Spezialkliniken, ambulante Operationszentren und andere unterteilt werden.

Je nach Region kann der globale Markt für Ultraschall-Dissektionsgeräte in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika dominierte 2017 den Weltmarkt.

Die hohe Akzeptanz fortschrittlicher energiechirurgischer Geräte in den USA, die Zunahme der Zulassungen für neue Geräte durch die US-amerikanische FDA und der Anstieg des Prozentsatzes der in den USA und Kanada durchgeführten minimalinvasiven chirurgischen Eingriffe waren einige der Hauptfaktoren, die für den hohen Anteil verantwortlich waren im Jahr 2017 von Nordamerika gehalten. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 aufgrund eines großen Patientenpools, der sich chirurgischen Eingriffen unterzieht, und der zunehmenden Akzeptanz von Ultraschall-Dissektionsgeräten in Schwellenländern, einschließlich China und Indien, mit einer hohen CAGR wachsen.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Ultraschall-Dissektionsgeräte gehören Ethicon, Inc. (eine Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson), Olympus Corporation, Mesonix, Inc., BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Medtronic, InnoSound Technologies, Inc., Reach Chirurgie und Söring GmbH.

