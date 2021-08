Marktanalyse für Kraftpapier , vielversprechende Wachstumschancen und Ausblick – 2026

Der globale Markt für Kraftpapier zeichnet sich durch eine zunehmend dynamische Landschaft aus. Mehrere Akteure konzentrieren sich darauf, ständig neue Verpackungslösungen aus dem Kraft- Prozess zu präsentieren, findet Transparency Market Research (TMR). Diese Lösungen zielen darauf ab, die aktuelle Vielfalt der funktionalen Anforderungen der Endverbraucherindustrien zu erfüllen. Einige Wellpappenverpackungsunternehmen wie die WestRock Company haben Employee Resource Groups (ERG) dazu gebracht, innovative Lösungen für den globalen Kraftpapiermarkt zu entwickeln, beobachtet TMR.

Zahlreiche Akteure investieren zudem in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um sich gegenüber ihren Konkurrenten auf dem Kraftpapiermarkt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen . Analysten sehen auch einige etablierte Akteure, die sich auf nachhaltige Verpackungslösungen aus Kraftpapier konzentrieren . Zu den Namen dieser Unternehmen gehören Mondi Group, Georgia Pacific LLC, Billerudkorsnas AB, International Paper, Stora Enso, Kapstone Paper & Packaging und Smurfit Kappa Group Plc.

Der weltweite Kraftpapiermarkt belief sich im Jahr 2017 auf rund 14,819 Mrd. US-Dollar . Der globale Kraftpapiermarkt wird im Zeitraum 2018–2026 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,9 % wachsen.

Unter den breiten Sorten wird gebleichtes Kraftpapier von 2018 bis 2026 eine CAGR von 4,2 % aufweisen und einen erheblichen Teil der Verbrauchernachfrage bedienen. Auf der anderen Seite soll ungebleichtes Kraftpapier bis 2026 vielversprechende Umsätze zum globalen Kraftpapiermarkt beitragen . Der Typ wird in großem Umfang in industriellen Anwendungen eingesetzt, die das Verpacken von sperrigen und schweren Gütern erfordern.

Regional betrachtet wird der asiatisch-pazifische Raum im Zeitraum 2018–2026 voraussichtlich mit einer attraktiven Wachstumsrate auf dem globalen Kraftpapiermarkt wachsen . Das Wachstum ist aufgrund des schnellen Wachstums in mehreren Endverbraucherbranchen, insbesondere der zunehmenden Verwendung von Verpackungen aus Kraftpapier in Lebensmittel- und Getränkeanwendungen, stark.

Veränderte Funktionskriterien in Verpackungsanwendungen geben Takt für Innovationen vor

Die Expansion auf dem globalen Kraftpapiermarkt basiert auf den ständigen Entwicklungen in der Verpackungsindustrie. Eine sich abzeichnende Anwendungsvielfalt bedienen die Verpackungsprodukte aus Karton und Sackpapier. Hersteller auf dem globalen Kraftpapiermarkt entwickeln Produkte, die den unterschiedlichen Anforderungen an Flexibilität, Festigkeit und Barriereschutz gerecht werden.

Das Kraft- Verfahren zur Herstellung von Papierverpackungen hat weltweite Aufmerksamkeit von Konsumgüterunternehmen geweckt. Dies treibt das Wachstum des Kraftpapiermarktes an . Endverbraucherindustrien haben in Kraftpapier eine vielversprechende Option gefunden , um das Kriterium einer umweltfreundlichen Verpackung zu erfüllen. Dies wird zum großen Teil auf die Recyclingfähigkeit und Wiederverwendbarkeit von Kraftpapier zurückgeführt , da der Aufschlussprozess eine einfache Abfallverwertung ermöglicht . Somit besteht ein großer Bedarf an Sackkraftpapier zum Einwickeln und als Beutel, Säcke und Ventile mit offener Öffnung.

Die steigende Nachfrage nach kostengünstigen und hochfunktionalen Verpackungen für industrielle Anwendungen unterstützt das Wachstum des weltweiten Kraftpapiermarktes . Sie werden daher häufig in Schwerlastsäcken und -säcken verwendet, insbesondere zur Lagerung von pulverförmigen Chemikalien.

Zunehmender Trend bei kundenspezifischen Anpassungen ebnet den Weg für kundenfreundliche Lösungen

Der weltweite Markt für Kraftpapiere erhielt erhebliche Impulse von der steigenden Nachfrage nach Spezialverpackungen aus Wellpappe. Der Fokus der Hersteller auf die Entwicklung kundenfreundlicher Lösungen verstärkt auch den Trend zur Individualisierung im globalen Kraftpapiermarkt . Die Nachfrage nach Verpackungen auf Kraftpapierbasis hat in den letzten Jahren durch die strengen Vorschriften zum Einsatz von Kunststoffen in Verpackungen deutlich an Fahrt aufgenommen. In mehreren Entwicklungs- und Entwicklungsländern weltweit sind Verpackungen auf Polymerbasis in der Kritik.

Die schwankende Verfügbarkeit von Rohstoffen für den Kraftzellstoffprozess in einigen Regionen kann als erhebliche Engpässe auf dem globalen Kraftpapiermarkt auftreten . Andererseits hat das kontinuierliche Streben nach Innovationen durch die Hersteller von Kraftpapier dazu geführt, dass sie sich auf die Verbesserung des Aussehens und der Bedruckbarkeit von Kraftpapier , neben verschiedenen wichtigen funktionalen Attributen, konzentrieren. Zu diesem Zweck konzentrieren sie sich auf die Verbesserung der mechanischen und chemischen Reinheit von Kraftpapier . Solche Entwicklungen werden neue Wege auf dem globalen Kraftpapiermarkt eröffnen .

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) mit dem Titel „Kraftpapiermarkt (Produkttyp – Spezialkraftpapier und Sackkraftpapier; Sortentyp – gebleicht und ungebleicht; Oberflächentyp – glasiert und fertig; Basisgewicht – <30 g / m² , 30-90 g / m² , 90-120 g / m² , 120-200 g / m² , >200 g/m² ; Anwendungstyp – Beutel und Beutel, Säcke, Umschläge, Wellpappe, Verbunddosen und Kartons; Endverbrauch – Lebensmittel und Getränke, Pharma, Bau und Bau, Kosmetik und Körperpflege, Elektronik und Elektrik sowie andere Konsumgüter) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018–2026.“

