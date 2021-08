Markt für Zitrusfasern soll bis 2022 382,3 Mio. USD erreichen

Markt für Zitrusfasern: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Markt für Zitrusfasern umfasst Branchenanalysen und Chancenbewertungen für die Jahre 2021-2031 in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Südasien, Ostasien, Ozeanien, dem Nahen Osten und Afrika. Mit dem höchsten Marktwertanteil von 31,7 % werden die Einnahmen aus dem europäischen Zitrusfasermarkt im Jahr 2021 auf ~100 Mio. US-Dollar geschätzt, die mit einer CAGR von 4,7 % auf 160 Mio.

Verlagerung der Verbraucherpräferenzen für natürliche pflanzliche Lebensmittelzutaten zum Vorteil des Zitrusfasermarktes

Die Art und Weise, wie Verbraucher natürliche Lebensmittelzutaten sehen, zeigt sich in ihrem Kaufverhalten und ändert sich im Laufe der Zeit kontinuierlich. Die Angemessenheit von Naturprodukten und die damit verbundenen gesundheitlichen Vorteile sind die entscheidenden Faktoren für die Expansion des Marktes für Naturprodukte und damit für natürliche Inhaltsstoffe.

Die Kundenpräferenzen tendieren zu natürlichen Inhaltsstoffen. Grund dafür ist der wachsende Anteil der Bevölkerung, der an verschiedenen Krankheiten leidet und allergisch auf synthetische Inhaltsstoffe reagiert. Dies hat sich als vorteilhaft für das Wachstum von Zitrusfaserprodukten erwiesen, da sie auf einem natürlichen Inhaltsstoff basieren, der Gesundheit und Wohlbefinden fördert.

Mit der Neigung der Verbraucher zu veganer Ernährung und der zunehmenden Verwendung von pflanzlichen Produkten ist die Nachfrage nach pflanzlichen Hydrokolloiden wie Pektin, Carrageen, Zellulose- und Johannisbrotkernmehl gestiegen.

Zitrusfasern sehr gefragt für die Erweiterung von MDM-Fleisch

Zitrusfasern helfen bei der Erhöhung der Viskosität der MDM-Fleischmischung und verbessern ihre Prozessfähigkeit. Es trägt auch zur Verbesserung der Fleischkohäsion bei, was wiederum eine bessere Essqualität bietet als herkömmliche MDM-freie Fleischprodukte. Eine unverzichtbare Eigenschaft von Zitrusfasern ist die Fähigkeit, die ursprüngliche Textur des Fleischprodukts nach dem Erhitzen zu erhalten, was für fleischverarbeitende Betriebe einen entscheidenden Vorteil darstellt.

Unlösliche Zitrusschalenfasern sind bekannt für ihre Fähigkeit, die Qualität von mechanisch entbeintem Fleisch (MDM) zu verbessern, um MDM in höheren Dosen für die Herstellung von Fleischmischungen zu verwenden. Während der Prozesse der Fleischverlängerung hat die lebenswichtige Notwendigkeit, hinzugefügtes Wasser beizubehalten und gleichzeitig seine Essbarkeit und Textur zu erhalten, das Wachstum von Zitrusschalenfasern ausgelöst.

Aufstrebender Markt für glutenfreie Backwaren zur Kennzeichnung lukrativer Möglichkeiten

Gluten ist ein aus Gerste und Weizen gewonnenes Protein, das typischerweise in Backwaren als Bindemittel verwendet wird, um das Zerbröckeln zu verhindern. In den letzten Jahren haben sich die Verbraucher aufgrund des gestiegenen Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher und der erhöhten Verbraucherausgaben für gesunde Lebensmittel zu gesünderen, natürlichen und biologischen Zutaten verlagert.

Es wurde auch beobachtet, dass glutenbasierte Produkte bei einigen Verbrauchern eine als Zöliakie und Allergien bekannte Erkrankung auslösen, aufgrund derer sich Verbraucher für glutenfreie Produkte entscheiden. Pektin ist eine natürliche, sichere und effiziente Alternative zu Gluten. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach glutenfreien Produkten lukrative Wachstumschancen für den Pektinmarkt und damit gewisse Wachstumschancen für den Zitrusfasermarkt bietet.

Verstärkte industrielle Anwendungen von Zitrusfasern zur Schaffung von Wachstumschancen

Unternehmen ändern ihre Perspektive mit dem Fokus auf die Erweiterung der Anwendungen und führen ein neues Produktportfolio ein, um den nationalen sowie den internationalen Markt zu erobern.

Zitruspektin kann für verschiedene Anwendungen in der Lebensmittel- und Non-Food-Industrie verwendet werden, was den Herstellern erhöhte Möglichkeiten zur Diversifizierung ihres Portfolios bietet. Gegenwärtig findet es Anwendungen in der Lebensmittelindustrie in verschiedenen Bäckerei-, Molkerei-, Süßwaren-, Wüsten- und Lebensmittelprodukten sowie in der Non-Food-Industrie wie Pharmazeutika, Kosmetik und industriellen Anwendungen.

Unternehmen wie die UNIPEKTIN Ingredients AG kreieren mit Hilfe von Forschung und Entwicklung maßgeschneiderte Citruspektinprodukte für unterschiedliche Anwendungen. Somit wird mit dem gleichen Rohstoff eine Diversifizierung des Portfolios ermöglicht, was eine Wachstumschance für den Zitrusfasermarkt darstellt.

