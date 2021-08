Markt für zervikale Dysplasie Steigende Nachfrage, Wachstum, Trend und Erkenntnisse für die nächsten 5 Jahre

Der globale Markt für zervikale Dysplasie zeichnet sich durch eine stark konsolidierte Wettbewerbslandschaft aus, auf die die drei größten Unternehmen 2017 mehr als drei Viertel des Gesamtmarktes entfielen, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Transparency Market Research. Diese Top-Anbieter, namentlich Qiagen AG, Hologic Inc., und F. Hoffmann-La Roche AG haben ihre Stellung auf dem Markt durch Strategien wie die Zusammenarbeit mit führenden Pharma-und Biotechnologieunternehmen und erfolgreiche und fokussierte F&E-Aktivitäten gestärkt.

Eine geringe Produktdurchdringung mit großen ungenutzten Wachstumsaussichten in Entwicklungsländern ist eine wichtige inkrementelle Chance für Marktteilnehmer. So könnten Unternehmen von einer verstärkten Konzentration auf starke Werbekampagnen in Entwicklungsländern profitieren, in denen jährlich fast 90% der Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs auftreten.

Transparency Market Research schätzt, dass die Der globale Markt für zervikale Dysplasiewird im Zeitraum zwischen 2017 und 2024 eine gesunde CAGR von 7.2% aufweisen. Wenn die Vorhersage zutrifft, wird erwartet, dass der Markt, der 2017 einen Wert von 394,0 Mio.

Die Nachfrage in den entwickelten Regionen bleibt entscheidend für die Erzielung nachhaltiger Gewinne

In Bezug auf die Diagnose wird der globale Markt für zervikale Dysplasie vom Segment diagnostische Tests dominiert, das 2017 über 86,3% des Gesamtmarktes ausmachte. Das zunehmende Bewusstsein für zervikale Dysplasie und der enorme Anstieg der Programme zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs in Industrieländern sind die Schlüsselfaktoren, die auf den hohen Anteil des Segments am Weltmarkt zurückzuführen sind.

Geografisch verdient der Markt einen großen Teil seines Gesamtumsatzes aus entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa, die 2017 zusammen über 80% des Gesamtmarktes ausmachten. Der Trend dürfte auch im Prognosezeitraum stark bleiben. Nichtsdestotrotz bieten Schwellenländer in Regionen wie Asien-Pazifik und Lateinamerika ebenfalls vielversprechende Wachstumschancen.

Staatlich finanzierte Screening-Programme im Gesundheitswesen bieten enorme Wachstumschancen

Fonds, die von Regierungen in mehrere Screening-Programme im Gesundheitswesen in einer Reihe von Industrieländern mit dem Ziel investiert wurden, mehrere Krebsarten mit hoher Inzidenz zu verhindern, sind der Schlüssel zur allgemeinen Entwicklung des globalen Marktes für zervikale Dysplasie. Auch im Prognosezeitraum dürfte der Einfluss dieses Faktors auf die Gesamtentwicklung des Marktes deutlich hoch bleiben. Die steigende Zahl von Menschen, die sich aufgrund solcher Regierungsinitiativen Gebärmutterhalskrebs-Screening-Tests wie Pap-Abstrich, HPV und Kolposkopie unterziehen, ist ein hervorragendes Wachstumsfeld für Marktteilnehmer.

Steigende Abneigung gegen Pap-Abstrichtests als negative Auswirkung auf die Marktentwicklung

Pap-Abstrichtests haben derzeit einen signifikanten Anteil am Gesamtmarkt für zervikale Dysplasie-Diagnosetests. Der Trend ist in erster Linie auf den immensen Erfolg weit verbreiteter Pap-Abstrich-Screening-Programme in Industrieländern zurückzuführen. In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Pap-Screening-Tests jedoch drastisch zurückgegangen, hauptsächlich aufgrund weniger als optimaler Pap-Testeigenschaften, mit einer falsch-negativen Rate von etwa 25% bis 40% trotz der Umsetzung umfangreicher Qualitätssicherungsstandards.

Dieses Potenzial, kritische Symptome von Gebärmutterhalskrebs mit Pap-Screening allein zu übersehen, hat zur Entwicklung verbesserter zytologiebasierter Screening-Technologien und zu verstärkten Forschungsaktivitäten geführt, die darauf abzielen, die ätiologische Rolle des humanen Papillomavirus bei der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs zu verstehen. Die daraus resultierenden Fortschritte bei den HPV-Screening-Technologien haben die HPV-Tests in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Instrumente zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs gemacht, sodass dieses Segment das Geschäft mit Pap-Abstrich-Screening-Tests weitgehend übertreffen konnte. Obwohl dieser Faktor eine inkrementelle Wachstumschance für die Akteure auf dem HPV-Testmarkt darstellt, wird erwartet, dass die Abneigung gegen das lukrative Pap-Abstrich-Screening-Testsegment den globalen Markt für zervikale Dysplasie in naher Zukunft behindern wird.

Die Informationen in dieser Überprüfung vorgestellt wird auf einem Transparenzmarktforschungsbericht basiert, Titel, “Zervikale Dysplasie Markt (Diagnostische Tests (Pap-Abstrich-Test, HPV-Test, Biopsie), Geräte (Kolposkopie); Endverbraucher – Krankenhäuser, Diagnosezentren, Private Gynäkologen’ Büros, Forschungs – und akademische Institute, und ambulante chirurgische Zentren) – Globale Industrieanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2024.“

Schlüsselsegmente des globalen Marktes für zervikale Dysplasie

Globaler Umsatz des Marktes für zervikale Dysplasie nach Diagnose

Diagnosetest Pap-Abstrich-Test HPV-Test Biopsie

Diagnosegerät Kolposkopie



Globaler Umsatz des Marktes für zervikale Dysplasie nach Endbenutzer

Krankenhäusern

Diagnosezentren

Private Gynäkologen’ Büros

Forschung & Akademische Institute

Ambulante Chirurgische Zentren

Globaler Markt für zervikale Dysplasie nach Geographie

Nordamerika S. Kanada

Europa K. Deutschland Frankreich Italien Spanien Übrige Europa

Asien / Pazifik China Japan Indien Rest Asien-Pazifik

Lateinamerika Brasilien Mexiko Übrige Lateinamerika

Mittlerer Osten & amp; Afrika Saudi-Arabien VAE Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika



