Markt für Weltraumsensoren und -aktoren wird bis 2028 voraussichtlich stark wachsen

Der Markt für Weltraumsensoren und -aktoren wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 voraussichtlich um 18,3% wachsen. Der Marktforschungsbericht von Data Bridge zum Markt für Weltraumsensoren und -aktoren bietet Analysen und Einblicke in die verschiedenen Faktoren, die im Prognosezeitraum voraussichtlich vorherrschen werden, und bietet gleichzeitig deren Auswirkungen auf das Wachstum des Marktes. Die weltweite Expansion des Automobilsektors beschleunigt das Wachstum des Marktes für Weltraumsensoren und -aktoren.

Der Raumsensor bezieht sich auf die Ausrüstung, die bei der Messung, Anzeige und Erkennung spezifischer physikalischer Größen wie Licht, Feuchtigkeit, Druck und Wärme hilft. Der Aktuator ist definiert als ein Gerät, das hilft, physische Bewegungen zu erreichen, indem Energie in mechanische Kraft umgewandelt wird.

Die steigende Nachfrage nach drahtlosen Sensoren in verschiedenen Weltraumanwendungen ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für Weltraumsensoren und -aktoren. Die kontinuierliche Entwicklung von strahlungsgehärteten elektrooptischen Weltraumsensoren und erhebliche Investitionen privater Unternehmen, die zu mehr Weltraumerkundungsmissionen führen, beschleunigen das Marktwachstum. Die zunehmende Akzeptanz von CMOS-Bildsensoren für die Erdbeobachtung und die zunehmende Beliebtheit von kleinen und intelligenten Aktoren für Weltraumrobotermissionen und Mikrosatelliten beeinflussen den Markt weiter. Darüber hinaus wirken sich die Expansion des Automobilsektors, der hohe Fokus auf die Senkung der Kosten für Weltraumsensoren, das Wachstum der Schwermaschinenbranche, die rasche Urbanisierung und der Einsatz von Solarsensoren für Weltraummissionen positiv auf den Markt für Weltraumsensoren und -aktoren aus. Darüber hinaus eröffnen die Entwicklung von Quantensensoren für die Schwerkraft und das Klima im Weltraum, der Einsatz der Solar-MEMS-Technologie in neuen Weltraumprojekten und die Weiterentwicklung von Aktoren für Kleinsatelliten und Trägerraketen den Marktteilnehmern im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 profitable Chancen.

Globale Weltraumsensoren und -aktoren Marktumfang und Marktgröße

Der Markt für Raumsensoren und Aktoren ist nach Produkttyp, Plattform, Anwendung und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum unter Segmenten hilft Ihnen, Nischenbereiche des Wachstums und Strategien zu analysieren, um sich dem Markt zu nähern und Ihre Kernanwendungsbereiche und den Unterschied in Ihren Zielmärkten zu bestimmen.

Der Markt für Raumsensoren und Aktoren ist je nach Produkttyp in Sensoren und Aktoren unterteilt. Die Sensoren sind weiter unterteilt in Drucksensoren, Lagemessung, Feuchtigkeits- / Temperatursensoren, Bildsensoren, Positions- und Geschwindigkeitssensoren, GPS-Sensoren, Vakuum-Ultraviolett-Photodetektoren, Spektrometer, Vibrationssensoren, Näherungssensoren, Schwerkraftsensoren, Durchflusssensoren und andere. Aktuatoren sind in Linearantriebe und Drehantriebe unterteilt.

Auf der Grundlage der Plattform ist der Markt für Weltraumsensoren und -aktoren in Satelliten, Kapseln / Ladungen, interplanetare Raumfahrzeuge und Sonden, Rover / Raumfahrzeuglander und Trägerraketen unterteilt.

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt für Weltraumsensoren und -aktoren in das Lagerungs- und Orbitalsteuerungssystem, das Befehls- und Datenhandlingssystem, die Telemetrie, die Verfolgung und den Befehl, das Wärmesystem, das Treibmittelzufuhrsystem, die Raketenmotoren, das Oberflächenmobilitäts- und Navigationssystem unterteilt, Liegeplatz- und Andocksystem, Roboterarm- / Manipulatorsystem, Schubvektorsteuerungssystem, Motorventilsteuerungssystem, Solararray-Antriebsmechanismus und andere.

Auf der Grundlage des Endbenutzers ist der Markt für Weltraumsensoren und -aktoren in kommerzielle sowie staatliche und verteidigungstechnische Bereiche unterteilt.

Weltraumsensoren und -aktoren Marktanalyse auf Länderebene

Der Markt für Weltraumsensoren und -aktoren wird analysiert und Marktgröße, Volumeninformationen werden nach Land, Produkttyp, Plattform, Anwendung und Endbenutzer bereitgestellt, wie oben erwähnt.

Die im Global Space Sensors and Actuators Market Report abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Brasilien, Argentinien und dem Rest Südamerikas als Teil Südamerikas, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei, Russland, dem Rest Europas in Europa, Japan, China, Indien, Südkorea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, den Philippinen, dem Rest des Asiatisch-pazifischen Raums (APAC) im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Saudi-Arabien, den USA, Südafrika, Ägypten, Israel, dem Rest des Nahen Ostens und Afrika (APAC). MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrikas (MEA).

Nordamerika dominiert den Markt für Weltraumsensoren und -aktoren aufgrund der wachsenden Nachfrage nach kommerziellen Mond- und Marsmissionen und des zunehmenden Einsatzes von Orbiter-Satelliten in der Region. Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 aufgrund der Präsenz etablierter staatlicher und privater Weltraumforschungs- und -explorationsagenturen in der Region ein hohes Wachstum verzeichnen wird.

Wettbewerbsfähige Landschafts- und Weltraumsensoren und Aktoren Marktanteilsanalyse

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Weltraumsensoren und -aktoren bietet Details nach Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Umsätze, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, regionale Präsenz, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Markt für Weltraumsensoren und -aktoren.

Die wichtigsten Akteure, die im Marktbericht für Weltraumsensoren und Aktoren behandelt werden, sind TE Connectivity., MinebeaMitsumi Inc. Renesas Electronics Corporation. Moog Inc. Honeywell International Inc. Texas Instruments Incorporated. Bradford Space, RUAG Group, Analog Devices, Inc., STMicroelectronics, Teledyne UK Limited, AMETEK.Inc. INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY IST AG, Maxar Technologies, Raytheon Technologies Corporation, Cobham Advanced Electronic Solutions, Cedrat Technologies, Sierra Nevada Corporation., InnaLab, Leonardo DRS und Venture MFG. Co., ., unter anderen nationalen und globalen Akteuren. Marktanteilsdaten sind für global, Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Mittlerer Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika separat verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

