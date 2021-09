Markt für Warping- und Blending-Tools: Größe, Schlüsselfaktoren, Hauptakteure, Wachstumsstrategien, Trends, Prognose bis 2027

Markt für Warping- und Blending-Tools – Übersicht

Warp & blend ist ein Software-Tool, mit dem mehrere Projektoren zusammengeführt und als ein großer Megapixel-Bildschirm angezeigt werden können. Diese Softwaretools nehmen und verarbeiten Bilder von mehreren Projektoren; korrigieren Sie diese; und zeigen Sie diese dann als ein nahtloses großes Bild an. Zum Beispiel nimmt eine Warp & Blend-Software eine Kette von Landschaftsbildern für eine Flugsimulation. Jedes der Bilder wird von einem einzelnen Projektor projiziert, und dann werden diese Bilder korrigiert, konvertiert und kombiniert, so dass sie als einzelnes großes Bild angezeigt und betrachtet werden können. Mischen ist das Überschneiden und Überblenden eines projizierten Bildes in ein anderes und das anschließende Kombinieren dieser Bilder zu einem einheitlichen Bild. Dieser Prozess wird manchmal als Projektor-Edge-Blending bezeichnet. Warping ist der Prozess der modellierenden Anpassung von Bildern an die Art und Eigenschaft der Oberfläche, auf die sie projiziert werden. Ein Projektor kann konkav oder konvex gestaltet sein. Durch Warping wird das Bild an die Struktur des Projektors angepasst. Verzerren ist auch erforderlich, wenn das Bild aufgrund der Position des/der Projektoren zur Leinwand korrigiert werden muss.

Markt für Warping- und Blending-Tools – Treiber und Einschränkungen

Die Warp & Blend Software arbeitet nach einer gemeinsamen Methode, die meist von allen Herstellern befolgt wird. Bei dieser Methode nimmt die Software alle Bilder der Projektionsfläche des Projektors auf, wobei eine oder mehrere Kameras den Projektorbildschirm scannen und eine Reihe von Algorithmen verwendet, die das von einem einzelnen Projektor projizierte Bild verzerren. Dies ist erforderlich, um ein genaues und korrektes Bild zu erhalten. Die Warp & Blend-Software führt den gesamten Prozess automatisch durch; Es sind jedoch Experten erforderlich, um die Kamera an der richtigen Stelle zu installieren und einzustellen. Außerdem müssen diese Techniker die anfänglichen Warp- und Blend-Eingaben und -Berechnungen der Software ausführen. Die Anwendung von Warp & Blend-Software ist weit verbreitet. Die Software wird in der Flugsicherung, in der Automobilindustrie und in der Konstruktion eingesetzt.

Muster anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=66653

Der weltweite Markt für Schär- und Mischwerkzeuge wird durch die wachsende Aktivität in den Bereichen Engineering und Design angetrieben. Darüber hinaus treiben die zunehmende Akzeptanz von Projection-Mapping-Aktivitäten bei Medienveranstaltungen und steigende Investitionen in Produktwerbung den Markt für Warping- und Blending-Tools an. Hohe Kosten für Warp & Blend-Software dürften jedoch den Markt für Warping- und Blending-Tools im Prognosezeitraum einschränken. Die Auswirkungen der Zurückhaltung können sich verringern, wenn die Hersteller beginnen, erschwinglichere Tools und Lösungen anzubieten. Wachstumschancen für den Markt sind der zunehmende Einsatz von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sowie wachsende 3D- und 4D-Inhalte.

Markt für Warping- und Blending-Tools – Segmentierung

Der globale Markt für Schär- und Mischwerkzeuge kann nach Komponente, Anwendung, Branche und Region segmentiert werden. Hinsichtlich der Komponenten kann der Markt für Warping- und Blending-Tools in Software und Dienstleistungen unterteilt werden. Das Segment Services lässt sich in Integrations- & Wartungsservices und Beratungsservices unterteilen. Basierend auf der Anwendung kann der Markt für Warping- und Blending-Tools in Technik und Design, Architektur und Kunst sowie Werbung und Verkaufsförderung eingeteilt werden. In Bezug auf die Branche kann der Markt für Schär- und Mischwerkzeuge in Einzelhandel, Fertigung, Automobil, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas, Bildung und andere unterteilt werden. Geografisch kann der globale Markt für Warping- und Mischwerkzeuge in Nordamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika, Südamerika und den asiatisch-pazifischen Raum unterteilt werden.

Kompletten Bericht kaufen@

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=66653<ype=S

Markt für Warping- und Blending-Tools – Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Warping- und Mischwerkzeuge sind Optoma Technology, Inc., NVidia Corporation, Ventuz Technology AG, Antycip Simulation, Immersaview Pty Ltd., VIOSO GmbH, 3D Perception, Volansys Technologies, PIXELWIX und Christie Group of Companies.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research –

https://www.prnewswire.com/news-releases/deep-penetration-of-digitalization-across-varied-industries-are-bringing-considerable-growth-opportunities-for-the-optical-character-recognition-market- sagt-tmr-301275900.html