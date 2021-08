Markt für virtuelle und erweiterte Realität wird für 2031 mit enormem Wachstum erwartet

Markt für virtuelle und erweiterte Realität: Einführung

Transparency Market Research liefert wichtige Erkenntnisse über den globalen virtuellen a n d Augmented – Reality – Markt . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für virtuelle und erweiterte Realität im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über die globale virtuelle und erweiterte Realität gründliche Einblicke und Prognosen bietet , mit einer CAGR von 38,9 % wachsen Markt.

Augmented Reality ist eine fortgeschrittene Version der realen physischen Welt, die Technologie verwendet, um digitale Informationen auf einem Bild bereitzustellen, und wird hauptsächlich in Apps für Tablets und Smartphones verwendet. Auf der anderen Seite ist Virtual Reality eine Technologie, die eine simulierte Umgebung erzeugt, die mit Unterstützung von Computertechnologie reale Benutzererfahrungen bietet, wie z. B. eine spezielle Brille mit einem eingebauten Bildschirm mit Sensoren.

Der steigende Trend, dass virtuelle Realität zunehmend sozial und kollaborativ wird, zusammen mit der schnellen Durchdringung von Smartphones und Tischen wird dem Markt für virtuelle und erweiterte Realität im Prognosezeitraum voraussichtlich mehrere Wachstumschancen bieten. Weitere Faktoren, die die Nachfrage nach Virtual und Augmented Reality steigern, sind der zunehmende Einsatz von Virtual und Augmented Reality in der Architektur sowie steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung. Infolgedessen wird für den Markt für virtuelle und erweiterte Realität im Prognosezeitraum eine gesunde Wachstumsrate erwartet.

Markt für virtuelle und erweiterte Realität: Dynamik

In der Anfangszeit waren Hardwarekomponenten von Virtual und Augmented Reality massiv und weniger ergonomisch. Für große Massen ziehen es die Anbieter von Hardwarelösungen jedoch vor, ein Headset und einen Controller kleinerer Größe mit hohem Mobilitätsfokus bereitzustellen. Die Headsets und Controller sollen mit der Möglichkeit der Integration mit mobilen Geräten kompakter werden. Dies kann auch die Nachfrage nach drahtlosen Geräten, einer langen Akkulaufzeit und einem besseren ergonomischen Wert von Virtual- und Augmented-Reality-Hardware beeinflussen. Derzeit auf dem Markt erhältliche Headsets wie Sony Morpheus, HTC Vive Cosmos, Google Daydream und Epson Moverio Pro BT350 wurden unter Berücksichtigung des Komforts und der Anforderungen des Endbenutzers entwickelt. Außerdem,

Datenschutz und Sicherheit sind die größten Herausforderungen, denen sich die Augmented-Reality-Branche gegenübersieht. Diese Probleme sind aufgrund der Unvorhersehbarkeit bei der Augmented-Reality-Programmierung sowie der Nachlässigkeit und Aufsicht sowohl der Entwickler als auch der Endbenutzer von AR-Geräten und -Apps aufgetreten. Darüber hinaus wird erwartet, dass der hohe Anfangspreis eines Headsets und anderer unterstützender Augmented-Reality-, Virtual-Reality- und Mixed-Reality-Hardwaregeräte das Wachstum des Virtual- und Augmented-Reality-Marktes bremsen wird.

Markt für virtuelle und erweiterte Realität: Prominente Regionen

Aufgrund des hohen Bewusstseins für Virtual und Augmented Reality bei den Benutzern und der technologischen Entwicklung wird erwartet, dass Nordamerika im Jahr 2021 den größten Anteil am globalen Markt für virtuelle und erweiterte Realität halten wird. Es wird erwartet, dass die Präsenz einer großen Anzahl von Virtual- und Augmented-Reality-Playern und die hohe Verbrauchernachfrage, die von einem hohen verfügbaren Einkommen der Verbraucher geführt wird, die Nachfrage nach Virtual und Augmented Reality in Nordamerika in den kommenden Jahren stützen wird. Die USA werden wahrscheinlich einen bedeutenden Beitrag zum Virtual- und Augmented-Reality-Markt in Nordamerika leisten. Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum aufgrund der Nachfrage aus den Sektoren Medien und Unterhaltung, Bildung, Automobil und verarbeitendes Gewerbe im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil beisteuern wird.

Der Markt für virtuelle und erweiterte Realität im asiatisch-pazifischen Raum wird jedoch im Prognosezeitraum voraussichtlich robust wachsen. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum bis zum Ende des Prognosezeitraums die höchste CAGR mit großer Dominanz von China, Japan, Südkorea und Indien verzeichnen wird. Zum Beispiel hat die indische Armee im Februar 2021 ~556 . erworben Augmented Reality Head Mounted Display (ARHMD)-Systeme. Die zunehmende Durchdringung der Technologie sowie erhebliche Investitionen in die Digitalisierung jedes Sektors in Ländern wie Indien, China, Japan und Brasilien werden voraussichtlich in naher Zukunft lukrative Möglichkeiten für Anbieter von Virtual und Augmented Reality bieten. Es wird erwartet, dass Südamerika sowie der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum Regionen mit hohem Wachstumspotenzial auf dem globalen Markt für virtuelle und erweiterte Realität darstellen.

Markt für virtuelle und erweiterte Realität: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für virtuelle und erweiterte Realität sind Atheer, Inc., Barco NV, Blippar.com Ltd., Curiscope, Dell Technologies Inc., EON Reality, Inc., Google, LLC, Honeywell International, Inc., HP Development Company, LP, HTC Corporation, Magic Leap, Inc., Manus Machinae BV, Microsoft Corporation, Nokia Corporation, Oculus VR LLC, Qualcomm Incorporated, Samsung Electronics Co., Ltd., Semcon, Sony Interactive Entertainment LLC und Vuzix Corporation.

