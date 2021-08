Markt für Vinylböden: Erwartet einen bemerkenswerten Umsatzanteil im Zeitraum 2018-2026

Die Zahl der Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern ist in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Dies hat die Nachfrage nach Baumaterialien erhöht. Davon profitiert der weltweite Markt für Vinylböden. Der Markt wächst schnell und die Zukunft verspricht höhere Wachstumsraten, da die Spieler ihre Präsenz in Entwicklungsländern ausweiten.

Das New-Age-Bodenmaterial ist eine Kombination aus natürlichen und synthetischen Polymeren sowie Materialien auf Kalksteinbasis. Es wird in verschiedenen Formen wie Luxus-Vinylfliesen, Verbundbodenfliesen und Vinylplatten hergestellt.

Globaler Markt für Vinylböden: Treiber und Einschränkungen

Der steile Anstieg der Zahl von Infrastrukturprojekten weltweit ist der größte Treiber des globalen Marktes für Vinylböden. Entwicklungsländer investieren zunehmend in Industrien, Wohnanlagen, Büros, Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen. Darüber hinaus ist das Wachstum des Volumens von Renovierungsprojekten in den Industrieländern auch ein massiver Schub für den globalen Markt für Vinylböden.

Vinylböden gelten als widerstandsfähiges Material. Seine Langlebigkeit, der geringe Wartungsaufwand und der reduzierte Preis haben ihn zu einem der beliebtesten Bodenbelagsoptionen gemacht. Außerdem ist es wasserabweisend und leicht zu reinigen. Ihr Potenzial zur Verbesserung der Luftqualität macht sie ideal für Gesundheits- und Bildungsgebäude. Es wird angenommen, dass alle diese USPs den globalen Markt für Vinylböden ankurbeln.

Technologie hat eine große Rolle dabei gespielt, Vinylböden innovativ und attraktiv zu machen. Innovative Grafiken machen Vinylböden nicht von natürlichen Bodenbelägen wie edlem Holz und hochwertigen Steinoberflächen zu unterscheiden. Darüber hinaus sind sie in einer Vielzahl von Größen, Formen, Farben und Mustern erhältlich. Heutzutage erlauben Verkäufer den Verbrauchern sogar, das Design anzupassen. All dies kann sich positiv auf den Markt auswirken.

Andere Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für Vinylböden fördern könnten, sind das wachsende verfügbare Einkommen, die schnelle Urbanisierung, das steigende Interesse an Wohnkultur, das Bevölkerungswachstum und die Industrialisierung.

Neben mehreren Wachstumstreibern gibt es für die Marktteilnehmer einige relevante Herausforderungen zu meistern. Die Verlegung von Vinylböden erfordert umfangreiches Training und mehr Fähigkeiten als bei anderen Bodenbelägen. Schon ein kleiner Fehler bedeutet für den Lieferanten einen großen Verlust.

Globaler Markt für Vinylböden: Geografische Verteilung

Geografisch gesehen könnte die Region Asien-Pazifik den höchsten Anteil am globalen Markt für Vinylböden erobern. Dies liegt an der rasanten Entwicklung in Ländern wie Indien und China, die ihre Bauindustrie angekurbelt hat. Die Kaufbereitschaft der Menschen und die veränderte Lebensweise der mittleren und oberen Mittelschicht werden den Markt in der Region in naher Zukunft voraussichtlich weiter beflügeln.

Unterdessen werden Nordamerika und Europa weiterhin einen beträchtlichen Anteil am globalen Markt für Vinylböden haben. Auch Lateinamerika, eine weitere Entwicklungsregion, wird als vielversprechender Markt prognostiziert.

Globaler Markt für Vinylböden: Wettbewerbsdynamik

Armstrong World Industries, CBC Flooring, Tarkett S.A., IVC Group und Gerflor SAS gehören zu den Hauptakteuren des globalen Vinylbodenmarktes. Die stetig steigende Nachfrage nach dem Produkt hat mehrere neue Player auf den Markt gebracht. Um zu behaupten und relevant zu bleiben, übernehmen etablierte Akteure die neuesten technologischen Fortschritte für den Druck. Dies hat ihnen geholfen, innovative Grafikfolien herzustellen und ihre Kundenbasis zu erweitern.

