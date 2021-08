Markt für vernetzte IoT-Maschinen im Wert von 1,3 Billionen US-Dollar bis 2027 – TMR

Laut einem neuen von Transparency Market Research veröffentlichten Marktbericht zum globalen Markt für IoT-verbundene Maschinen wird der globale Markt für vernetzte IoT-Maschinen bis 2027 voraussichtlich einen Wert von ~ 1,3 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer CAGR von ~ 24 % von 2019 bis 2027. Das Wachstum des Marktes für vernetzte IoT-Maschinen ist auf den hohen Automatisierungsbedarf in den Branchen zurückzuführen. Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den globalen Markt für vernetzte IoT-Maschinen anführt, gefolgt von Europa.

Zunehmende Nutzung von Cloud Computing beschleunigt den Markt für vernetzte IoT-Maschinen

Das IoT kann von der M2M-Infrastruktur mit unbegrenzten Speicherkapazitäten und Cloud-Ressourcen profitieren, um ihre technologischen Einschränkungen wie Verarbeitung, Speicherung und Energie zu kompensieren. Die Cloud bietet auch Lösungen zur Implementierung von IoT Connected Machine Service Management und Anwendungen, die die erzeugten Daten verarbeiten können. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung von Cloud Computing das Wachstum des Marktes für vernetzte Maschinen mit dem Internet der Dinge (IoT) weiter vorantreiben wird.

Cloud Computing ist ein Modell, das eingeführt wurde, um IT-Dienste für Unternehmen bereitzustellen. Die drei Ebenen des Cloud Computing (IaaS, PaaS und SaaS) decken ein riesiges Leistungsspektrum ab. Neben der Servicebereitstellung und dem Rechenmodell der Speicherinfrastruktur sind auch verschiedene Modelle wie Softwareanwendung, Daten und Programmierung auf Cloud Computing anwendbar.

Zunehmende Urbanisierung, Globalisierung und einfachere Kommunikation fördern die Nutzung von IoT-verbundenen Maschinen

Urbanisierung, Globalisierung und Komplexität der Kommunikation haben die Verbraucher durch den Zugang zu Produktinformationen besser informiert, können Preise vergleichen und Bewertungen einholen. Vor diesem Hintergrund nutzen Einzelhändler IoT-verbundene Maschinen, um Omni-Channel-Erlebnisse anzubieten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Einzelhandelsgeschäften, denen die Umgebung für den Zugriff auf Informationen in Echtzeit fehlte, sind Informationen bei den Einzelhändlern leicht verfügbar, was durch verbundene Geräte ermöglicht wird.

Städte auf der ganzen Welt können die Art und Weise ändern, wie sie ihren Einwohnern Dienstleistungen anbieten, öffentliche Verkehrsmittel betreiben, den Straßenverkehr steuern und Immobilienressourcen verwalten, indem sie Netzwerkkonnektivität für Zusammenarbeit, Stadtplanung, Kommunikation und andere Aktivitäten nutzen.

Die zunehmende Verbreitung von Breitband in den USA seit 2009, die sich fast der Sättigung nähert, wird voraussichtlich einen zugänglicheren Markt für vernetzte Geräte schaffen. Auch die wachsende Zahl drahtloser Technologien wie Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, Insteon, DECT und Thread haben zum Wachstum des Marktes geführt.

Markt für vernetzte IoT-Maschinen: Segmentierung

Der globale Markt für vernetzte IoT-Maschinen wurde nach Komponente, Branche und Region segmentiert.

In Bezug auf die Komponenten wurde der Markt für IoT-verbundene Maschinen in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Segment der Hardwarekomponenten wurde in IoT-Kits und Gateway unterteilt, während das Segment der Servicekomponenten in Beratungs-, Integrations- und Support-Services unterteilt ist. Es wird erwartet, dass die Hardwarekomponente im Jahr 2019 mit ~ 72 % des globalen Marktes für vernetzte IoT-Maschinen den größten Anteil ausmacht. Das Segment der Softwarekomponenten wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen CAGR von ~ 26 % wachsen.

Basierend auf der Branche wurde der Markt für IoT-verbundene Maschinen in Automobil, Luftfahrt, Öl und Gas, Transport, Stromerzeugung und -versorgung, Fertigung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Transport und andere (Bergbau, Landwirtschaft) unterteilt. Es wird erwartet, dass das Gesundheitswesen im Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~ 26 % die höchste Akzeptanz von IoT-verbundenen Maschinen verzeichnen wird .

Markt für vernetzte IoT-Maschinen: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für IoT-verbundene Maschinen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Nordamerika ist mit einem erheblichen Anteil im Jahr 2018 führend auf dem globalen Markt für IoT-verbundene Maschinen, wobei die USA und Kanada die wichtigsten Märkte in der Region sind. Der nordamerikanische Markt für vernetzte IoT-Maschinen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen Anteil von ~ 39 % halten . Der Markt für IoT-verbundene Maschinen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um eine hohe CAGR von ~ 28 % steigen .

Die Märkte für IoT-verbundene Maschinen im Nahen Osten und in Afrika sowie in Südamerika werden im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen. Der Bericht bietet eine eingehende Segmentanalyse des globalen Marktes für vernetzte IoT-Maschinen und liefert so wertvolle Erkenntnisse auf Makro- und Mikroebene. Die Analyse der wichtigsten Länder, die Wachstumschancen bieten oder bedeutende Anteile haben, wurde auch in die geografische Analyse des Marktes für IoT-verbundene Maschinen aufgenommen.

Markt für vernetzte IoT-Maschinen: Wettbewerbsdynamik

Die Forschungsstudie umfasst Profile führender Unternehmen, die auf dem globalen Markt für vernetzte IoT-Maschinen tätig sind. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für vernetzte IoT-Maschinen, die im Bericht vorgestellt werden, gehören Advantech Co., Ltd., B&R Industrial Automation GmbH, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, General Electric Company, Honeywell International, Inc., IBM Corporation, Robert Bosch GmbH und Rockwell Automation, Inc.

