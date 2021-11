Markt für Verbrennungspflege bis 2028 steigender Trend, einschließlich des Profils von Schlüsselakteuren wie Kinetic Concepts, Inc., Smith & Nephew plc, Mölnlycke Health Care AB., 3M

Der Markt für Verbrennungsbehandlungen wird für den Prognosezeitraum 2021-2028 eine CAGR von etwa 5,5% aufweisen. Die weltweit steigende Prävalenz chronischer Sinusitis und die steigende Nachfrage nach minimal-invasiven chirurgischen Verfahren sind die beiden Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für Verbrennungsbehandlungen.

Wichtige Marktteilnehmer, die in diesem Bericht erwähnt werden:

Kinetic Concepts, Inc., Smith & Nephew plc, Mölnlycke Health Care AB., 3M, ConvaTec Inc., Accell Group, Anika Therapeutics, B. Braun Melsungen AG, Cardinal Health., Coloplast Corp, DeRoyal Industries, Hollister Incorporated, Integra LifeSciences Corporation, Medline Industries

Marktanalyse und Einblicke: Globaler Markt für Verbrennungsbehandlungen

Burn Care ist bekannt als eine Sammlung von Komponenten, Robotersystemen, Zubehör und Lösungen, die fortschrittlich sind, um hochpräzise Genauigkeit zu bieten und Chirurgen bei der Durchführung verschiedener Varianten von abdominellen chirurgischen Eingriffen, einschließlich Gallenblase, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Leber, zu unterstützen , Milz und Blinddarm.

Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für Verbrennungsbehandlungen im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln werden, sind der zunehmende Einsatz von Robotern als Ersatz für die offene Chirurgie. Darüber hinaus ist die Robotermethode zur Operation wertvoll für die Behandlung gutartiger und bösartiger gynäkologischer und urologischer sowie abdominaler Erkrankungen und wird voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Verbrennungsbehandlungen vorantreiben. Auf der anderen Seite wird prognostiziert, dass die Anwendung eines Roboterprogramms eine lange Lernkurve hat, um das Wachstum des Marktes für Verbrennungsbehandlungen im Zeitachsenzeitraum zu behindern.

Globaler Marktumfang und Marktgröße für Verbrennungsbehandlungen:

Der Verbrennungspflege Markt ist nach Typ, Material, Vertriebskanal und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse magerer Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

• Je nach Typ ist der Markt für Verbrennungsbehandlungen in Nasen- und Ohrensegmente unterteilt. Das Nasensegment ist in injizierbare, Gel und Verbände unterteilt. Das Verbandssegment ist weiter in Schwämme, Schienen und Streifen unterteilt. Ohrsegment ist subsegmentiert injizierbares, Gel und Verbände. Das Verbandssegment ist weiter in Schwämme, Schienen und Streifen unterteilt.

• Auf der Grundlage des Materials wird der Markt für Verbrennungspflege in bioresorbierbare und nicht resorbierbare unterteilt. Das bioresorbierbare Segment wird in Chitosan, HYAFF und Kombination unterteilt. Das nicht resorbierbare Segment wird in CMC, synthetisch und andere unterteilt.

• Auf der Grundlage des Vertriebskanals wird der Markt für Verbrennungsbehandlungen in direkte Ausschreibung und OTC unterteilt.

• Auf der Grundlage des Endbenutzers ist der Markt für Verbrennungsbehandlungen in Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Zentren und andere unterteilt.

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für Verbrennungsbehandlungen 2028

1 Marktübersicht

2 Herstellerprofil

3 Globaler Umsatz, Gesamtumsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Hersteller

4 Globale Burn Care-Marktanalyse durch zahlreiche RegIonen

5 Behandlung von Verbrennungen in Nordamerika nach Ländern

6 Verbrennungsbehandlung in Europa nach Ländern

7 Verbrennungsbehandlung im asiatisch-pazifischen Raum nach Ländern

8 Behandlung von Verbrennungen in Südamerika nach Ländern

9 Verbrennungsbehandlung im Nahen Osten und in Afrika nach Ländern

10 Globale Marktphase für Verbrennungspflege nach Sorten

11 Globale Marktphase für Verbrennungsbehandlungen nach Anwendungen

12 Marktprognose für Verbrennungsbehandlungen

13 Vertriebskanal, Distributoren, Händler und Händler

14 Analyseergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

