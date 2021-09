Markt für Verbraucherverpackungen wird von 2016 bis 2024 mit enormem Wachstum erwartet

Markt für Verbraucherverpackungen: Überblick

Verpackungen für die Konsumgüterindustrie spielen eine Schlüsselrolle, um das Produkt für den potenziellen Käufer ästhetisch ansprechend zu gestalten und dem Verbraucher die Produkte auf eine ausreichend anspruchsvolle, sichere, bequeme und angemessene Weise zu liefern. Die Verpackungsindustrie bedient eine Vielzahl von Branchen, die materielle Güter herstellen, die an eine große Anzahl von Verbrauchern verkauft werden sollen, und bildet den Eckpfeiler jedes Konsumgütergeschäfts. Der Markt für Konsumverpackungen hat einen deutlichen Anstieg der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung innovativer Verpackungsmaterialien und Produktdesigns erlebt.

Der enorme Druck durch die volatilen Preise der wichtigsten Rohstoffe und die Notwendigkeit, aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen das ursprüngliche Verpackungsmaterial zu reduzieren, wirkt sich jedoch negativ auf die Verpackungsunternehmen aus. Transparency Market Research prognostiziert, dass der Markt in den nächsten Jahren in moderatem Tempo wachsen wird, wobei die Bemühungen um Innovation im Produktdesign und strategische Expansion in Schwellenländern voraussichtlich die Schlüsselfaktoren bleiben werden, die erfolgreiche Unternehmen von denen mit Wachstumsschwierigkeiten unterscheiden.

Markt für Verbraucherverpackungen: Trends und Chancen

Einer der herausragendsten Trends auf dem globalen Konsumverpackungsmarkt der Gegenwart ist die zunehmende Aufmerksamkeit, die der Reduzierung der Materialmenge bei der Herstellung des Verpackungsprodukts durch Verpackungshersteller geschenkt wird. Möglichkeiten zur Reduzierung der Menge umweltschädlicher Polymere in Verpackungen sind derzeit insbesondere einer der am besten erforschten Bereiche auf dem Markt für Verbraucherverpackungen.

Die Konzentration auf die Entwicklung neuer Verpackungsmaterialien, die eine Kontamination von verpackten Lebensmitteln und Getränken verhindern können, Materialien mit einem höheren Quotienten an Wiederverwendbarkeit oder biologischer Abbaubarkeit und Designs, die das Produkt benutzerfreundlicher machen, sind ebenfalls einige der wichtigsten Markttrends der Gegenwart mal.

Markt für Verbraucherverpackungen: Segmentierung

Der Bericht segmentiert den globalen Markt für Verbraucherverpackungen nach Kriterien wie Endverwendungsindustrie, Material und Geografie. Auf der Grundlage der Materialart, die zur Herstellung der Verpackung verwendet wird, untersucht der Bericht Sorten wie Hartplastik, Papier und Pappe, Glas und flexible Kunststoffe. Zu den wichtigsten Branchen, die den Markt für Verbraucherverpackungen antreiben, gehören Lebensmittel und Getränke, das Gesundheitswesen sowie Kosmetik und Körperpflege.

In Bezug auf das Material machen Papier und Karton derzeit den dominierenden Anteil am globalen Markt für Verbraucherverpackungen aus und werden voraussichtlich auch im Prognosezeitraum des Berichts einen massiven Marktanteil halten. Hartkunststoffe werden jedoch aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und enormen Flexibilität schnell zur bevorzugten Wahl sowohl für Hersteller als auch für Verbraucher.

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist der Hauptumsatzträger des globalen Marktes für Verbraucherverpackungen und wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren der wichtigste und lukrativste Verbraucher des Marktes bleiben. Es wird erwartet, dass der enorme Anstieg des Verbrauchs von verpackten Lebensmitteln auf der ganzen Welt auch in den nächsten Jahren der Hauptfaktor für die Nachfrage nach Verpackungsprodukten in dieser Branche sein wird.

Markt für Verbraucherverpackungen: Geografische und Wettbewerbsdynamik

In Bezug auf die Geografie wird der globale Markt für Verbraucherverpackungen von Schwellenländern in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika angetrieben. Die anziehende Wirtschaft in diesen Regionen und der daraus resultierende Anstieg des Konsums einer Vielzahl von Konsumgütern dürften in den nächsten Jahren den Bedarf an zuverlässigeren und anspruchsvolleren Verpackungsprodukten in diesen Regionen erhöhen.

Einige der wichtigsten Unternehmen, die auf dem hart umkämpften globalen Markt für Verbraucherverpackungen tätig sind, sind Polyoak Packaging Group, Owens-Illinois, Air Packaging Technologies, Tetra Pak, Becton, Dickinson & Company, Crown Holdings, Rexam, Amcor, Blue Ridge Paper Products, Clondalkin Group Holdings, Evergreen Packaging, General Packaging Products, Fusion Packaging Solutions, Exopack Holding, Huhtamaki OYJ, Mondi Group, Klockner Pentaplast Group, Polytainers, Pechiney Plastic Packaging, Sonoco Products, Reynolds Group Holding, Tetra Laval International, Toyo Seikan Group Holdings und SF Holding-Gruppe.

