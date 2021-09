Markt für veganen Käse – Nordamerika-Branchenbericht, 2031 Der Umsatz des Marktes für veganen Käse in Nordamerika wird im Jahr 2021 auf 600 Mio. US-Dollar geschätzt und bis zum Ende des Prognosezeitraums 2021-2031 voraussichtlich 1,4 Mrd. US-Dollar erreichen

Veganer Käsemarkt in Nordamerika: Einführung

Ein kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichter Bericht zum nordamerikanischen Markt für veganen Käse enthält Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2021-2031. Der Gesamtumsatz des nordamerikanischen Marktes für veganen Käse wird im Jahr 2021 auf 600 Millionen US-Dollar geschätzt und bis zum Ende des Prognosezeitraums voraussichtlich 1,4 Milliarden US-Dollar erreichen.

PDF-Broschüre herunterladen – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=82230

Wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln treibt den Markt für veganen Käse in Nordamerika an

Die globale Milchindustrie erlebt ein beispielloses Maß an Wettbewerbsfähigkeit und Veränderungen aufgrund des Aufkommens praktikabler pflanzlicher Alternativen in einer Vielzahl von Kategorien. Veganer Käse wird zunehmend in Backwaren, veganen Snacks und Fastfood-Produkten wie Pizza und Burgern verwendet, da er cholesterinfrei ist.

Pflanzliche Alternativen gelten nicht mehr als Nischenartikel, die nur begrenzte Regalfläche benötigen. Die Hersteller werden beeindruckende Absatzchancen sehen, da sich der vegane Käsemarkt weiter entwickelt. Darüber hinaus kann eine vollwertige Ernährung auf pflanzlicher Basis kostengünstiger sein als eine Allesfresser-Diät. Dies steigert die Nachfrage nach Mozzarella, Cheddar, Parmesan, Ricotta, Frischkäse und anderen Käsesorten.

Ein weiterer ermutigender Faktor ist das steigende Gesundheitsbewusstsein der Kunden, das den Absatz von pflanzlichen Lebensmitteln in die Höhe treibt. Die Gesundheits- und Wellnessbranche hat sich in der Vergangenheit gut entwickelt und die Gesundheitsausgaben sind deutlich gestiegen.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/instant-soup-market-dwindling-demand-due-to-excessive-use-of-preservatives-impacts-growth-howbeit-covid-19-induced-work-from-home-makes-space-for-short-term-gains-tmr-301282122.html

Mehr Bewusstsein für gesunde Ernährung, um den Verkauf von veganem Käse zu steigern

Die zunehmende Wahrnehmung von Laktoseintoleranz durch die Kunden ist ein wichtiger Treiber des globalen veganen Käsemarktes. Infolgedessen werden veganer Käse, veganes Fleisch und veganer Joghurt immer häufiger bei den Verbrauchern verwendet. Laut einem Bericht der National Library of Medicine aus dem Jahr 2018 haben etwa 65 Prozent der menschlichen Bevölkerung nach dem Säuglingsalter Schwierigkeiten, Laktose zu verdauen.

Darüber hinaus beginnt eine wachsende Zahl von Lebensmittelgeschäften und -läden, pflanzliche Käsesorten zu führen. Der Wandel des Lebensstils in Verbindung mit hohen Ausgaben für Einnahmen aus qualitativ hochwertigen Produkten hat zu einer Veränderung der Essgewohnheiten der Verbraucher beigetragen und den Verbrauchern zahlreiche Desserts und Geschmacksrichtungen zugänglich gemacht.

Da Veganismus immer beliebter wird, haben Lebensmittelhersteller begonnen, milchfreie Alternativen in ihre Produktlinien aufzunehmen. Pflanzlicher Käse wird in Bäckereien und Fastfood-Restaurants immer beliebter. Quick-Food-Restaurants wie McDonald’s haben auch damit begonnen, pflanzliches Fastfood wie Burger und Pommes auf pflanzlicher Basis zu verkaufen, um von der wachsenden Nachfrage nach pflanzlichem Käse zu profitieren.

Kaufe jetzt – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=82230<ype=S

Anstieg der Bevölkerung mit veganer Ernährung

Die steigende Popularität von veganem und vegetarischem Essen hat zu einem Wandel in der Lebensmittelindustrie geführt. Laut der Plant Based Foods Association (PBFA) wuchs der Wert des veganen Lebensmitteleinzelhandels im März 2020 um 11,4 % und erreichte unglaubliche 5 Milliarden US-Dollar. Mit mehr pflanzlichen Angeboten in den Regalen von Lebensmittelgeschäften und auf der Speisekarte von Restaurants reagiert die Lebensmittelindustrie auf diese Anforderungen.

Aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für die Vorteile pflanzlicher Milchprodukte, der Verfügbarkeit in Lebensmittelgeschäften und des zunehmenden Trends zu einer flexiblen Ernährung wächst der Haushaltskonsum von veganem Käse am schnellsten. Es hat bei Millennials aufgrund einer Vielzahl von Vorteilen an Popularität gewonnen, darunter ein verbessertes psychisches Wohlbefinden und eine geringere Schwere bestimmter Allergien.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=82230