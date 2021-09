Markt für Ultrabreitband-Chipsätze wird zwischen 2020 und 2030 eine Wachstumsbeschleunigung erleben

Markt für Ultrabreitband-Chipsätze : Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse über den globalen Markt für Ultrabreitband-Chipsätze . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Ultra-Breitband-Chipsätze im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Markt für Ultra-Breitband-Chipsätze gründliche Einblicke und Prognosen bietet , mit einer CAGR von 6% wachsen.

Ultrabreitband (UWB) bezieht sich auf eine Technologie, die niedrige Energie für Kommunikationen mit hoher Bandbreite in einer kurzen Reichweite einfügt. Es kann eine riesige Datenmenge über Entfernungen von bis zu 70 Metern transportieren. Es kann die Daten aufgrund seiner höheren Leistung auch über Barrieren wie Türen hinweg transportieren oder jedes andere Hindernis überwinden. Es sendet digitale Impulse, die genau auf die Anzahl der Frequenzkanäle abgestimmt sind. Es verfügt über verschiedene Anwendungen wie drahtloses Drucken, Bluetooth der nächsten Generation, Peer-to-Peer-Verbindungen und drahtloses High-Definition-Video.

Der globale Markt für Ultrabreitband-Chipsätze wurde nach Anwendung und Endbenutzer breit segmentiert. Basierend auf der Anwendung wurde der Markt für Ultrabreitband-Chipsätze in Industrieautomation (Produktionslinien sowie Logistik- und Betriebsmanagement), Automobil (Kommunikation und Telematik im Fahrzeug, Smart Car Access und andere), Drohnen, Smart Home-Geräte, Smartphones unterteilt , und andere. Basierend auf den Endbenutzern wurde der Markt in Einzelpersonen, Behörden, Automobile und Industrie unterteilt. Unter den Anwendungen hält das Segment der industriellen Automatisierung einen erheblichen Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum schnell wachsen. Dies ist hauptsächlich auf den signifikanten Einsatz von Ultrabreitband-Chipsätzen in Produktionslinien und Logistik- und Betriebsmanagementanwendungen zurückzuführen.

Markt für Ultrabreitband-Chipsätze : Dynamik

Der globale Markt für Ultrabreitband-Chipsätze hat in den letzten Jahrzehnten ein schnelles Wachstum gezeigt. Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des globalen Marktes für Ultrabreitband-Chipsätze ist die zunehmende Einführung von UWB-basiertem RTLS (Real-Time Location System). RTLS wird häufig für die Indoor-Positionierung verwendet, hauptsächlich um Personen oder Objekte in einem begrenzten Bereich wie Einkaufszentren, Krankenhäusern, Flughäfen usw. zu verfolgen oder zu lokalisieren. Der zusätzliche Vorteil der Ultrabreitband-(UWB)-Chipsatztechnologie besteht darin, dass sie bei der Mikropositionierung hilft Objekte durch Hindernisse hindurch und arbeitet unter Bedingungen ohne Sichtlinie. Große Industrien wie die Automobilindustrie, das Gesundheitswesen, der Einzelhandel und viele mehr verwenden UWB zur Standorterkennung von Robotern und zur Übertragung sensorischer Daten an Orten wie automatisierten Lagern. Anfänglich, UWB-Systeme wurden aufgrund ihrer hohen Preise nur in größeren Industrien und militärischen Anwendungen eingesetzt. 2015 brachte Decaware kostengünstige UWB-Chips auf den Markt, die in kommerzielle Anwendungen eingebettet werden können. Darüber hinaus entfällt die Notwendigkeit eines RTLS-Backends. Die Tags lokalisieren Informationen und liefern sie über Bluetooth an die App. UWB hat aufgrund der oben genannten Faktoren eine enorme Akzeptanz aus verschiedenen Branchen verzeichnet, die voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für Ultrabreitband-Chipsätze im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Der Einsatz von Smart Things in Haushaltsgeräten ist weltweit von Bedeutung. Produkte mit drahtloser Konnektivität (von Glühbirnen über Thermostate bis hin zu intelligenten Lautsprechern) werden derzeit häufiger als früher in den Haushalten verwendet. Es wurde festgestellt, dass etwa 79 Prozent der US-Verbraucher mindestens ein vernetztes Gerät zu Hause haben. Tatsächlich hat die Technologie jedoch ihre Wurzeln in einer Welt, die vor dem Wachstum der ferngesteuerten Thermostate liegt: der industriellen Fertigung, die nach den großen Auswirkungen von COVID-19 auf die Industrie im Jahr 2020 voraussichtlich nur langsam auf dem Markt wachsen wird Das Industrial Internet of Things (IIoT) nutzt jedoch vernetzte Sensoren und intelligente Geräte und setzt diese Technologien direkt in der Fertigung ein, um Daten zu sammeln, um künstliche Intelligenz und prädiktive Analysen voranzutreiben.

Markt für Ultrabreitband-Chipsätze : Prominente Regionen

Laut regionaler Analyse ist Nordamerika die dominierende Region auf dem globalen Markt für Ultrabreitband-Chipsätze. Das Wachstum des Marktes für Ultrabreitband-Chipsätze in der Region ist auf die erhebliche Fertigungskapazität der auf dem nordamerikanischen Markt tätigen Akteure zur Herstellung von Ultrabreitband-Chipsätzen für die industrielle Automatisierung und Automobilanwendungen zurückzuführen. Die USA haben sich als der diversifizierteste und dynamischste Markt erwiesen. Ultrabreitband-Chipsätze werden hauptsächlich im Bereich der industriellen Automatisierung für Produktionslinien sowie Logistik- und Betriebsmanagementanwendungen verwendet. Dies wird voraussichtlich den Markt für Ultrabreitband-Chipsätze in Nordamerika in den nächsten Jahren vorantreiben.

Die USA hielten in Bezug auf den Umsatz einen großen Anteil am nordamerikanischen Ultra-Breitband-Chipsatz-Markt, gefolgt von Kanada im Jahr 2019. In Bezug auf den Umsatz wird jedoch erwartet, dass der Markt im Rest von Nordamerika im Laufe des Jahres mit einer erheblichen CAGR wächst der Prognosezeitraum. Europa konzentriert sich auf die Einführung von Ultrabreitband-Chipsätzen, um seinen Automobil-, Industrie- und Regierungssektor zu stärken. In Deutschland gibt es mehrere etablierte Player, die Ultrabreitband-Chipsätze entwickeln und anbieten. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Ultrabreitband-Chipsätzen im Automobil-, Industrie- und Regierungssektor den Markt für Ultrabreitband-Chipsätze in Europa im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Der Markt für Ultrabreitband-Chipsätze im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Markt im Nahen Osten &

Markt für Ultrabreitband-Chipsätze : Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Ultrabreitband-Chipsätze gehören Alereon, Inc., Apple Inc., BeSpoon SAS, DecaWave Limited, Fractus Antennas SL, Furaxa Inc., Johanson Technology, Inc., Nanotron Technologies GmbH, NXP Semiconductors NV, Pulse- LINK, Inc., Taiyo Yuden Co., Ltd. und Zebra Technologies Corp.

