Markt für Tunnelbauausrüstung: Überblick und Investitionsanalyse 2020 – 2026

Tunnelbauausrüstung bezieht sich auf selbstangetriebene, selbstfahrende oder ziehende Ausrüstung und Maschinen, die speziell entwickelt wurden, um große Löcher in der Erdoberfläche zu schaffen. Die Löcher können für den Bau von Infrastrukturprojekten verwendet werden. Dazu gehören die Gewinnung von Mineralien oder unterirdische Tunnel, Eisenbahnen und Autobahnen sowie der Kommunalbau. Hydraulische Antriebe werden in einigen Geräten als primäre Bewegungsquelle verwendet. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Tunnelbauausrüstung konzentrieren sich darauf, ihr Produktportfolio um innovative Ausrüstung zu erweitern.

Sie konzentrieren sich auch auf die Einführung der neuesten Produktlinien und die Durchführung technologischer Fortschritte in der Fertigung. Zu diesen Fortschritten gehören Sensoren und Monitore, die zum reibungslosen Funktionieren des Bohr- und Tunnelvortriebs beitragen. Die Tunnelvortriebsgeräte der neuen Generation sind auf das praktische Arbeitsumfeld und die Bedürfnisse von Industriestandorten ausgerichtet. Die Entwicklung der Technologie hat das Bohren und Tunneln in kritischen Bereichen ermöglicht. Auf dem Markt sind verschiedene Arten von Tunnelbaugeräten erhältlich; Die Auswahl der richtigen Tunnelausrüstung ist jedoch unerlässlich. Parameter für die Auswahl von Tunnelbaugeräten sind Material, Komplexität des Projekts, Qualität, Kosten, Sicherheit und Zeit.

Der globale Markt für Tunnelbauausrüstung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Der weltweite Anstieg der Infrastrukturentwicklung ist der Schlüsselfaktor, der den Markt für Tunnelbauausrüstungen im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird. Eine deutliche Zunahme der Zahl von Bergbauprojekten und die Entwicklung der Infrastruktur kurbeln das Wirtschaftswachstum an, indem sie den grenzüberschreitenden Handel und das industrielle Wachstum erleichtern. Dies wiederum führt zu einer Nachfrage nach Tunnelvortriebsgeräten. Die Zunahme staatlicher privater Partnerschaften für den Bau öffentlicher Infrastruktursysteme wie U-Bahnen oder Stadtbahnsysteme in Ländern wie China und Indien und die Zunahme staatlicher Initiativen zur Infrastrukturentwicklung treiben den Markt für Tunnelbauausrüstungen an.

Hohe Anfangskapitalinvestitionen und die Verwendung hochwertiger und teurer Materialien bei der Herstellung von Geräten können als hemmende Faktoren des Marktes wirken. Das Wachstum bei Industrieprojekten und die Zunahme der Anzahl von Projekten, die Tunnelbauausrüstungen wie Bau, Bergbau, Öl und Gas sowie das Repowering alter Projekte beinhalten, werden dem Markt für Tunnelbauausrüstungen im Prognosezeitraum wahrscheinlich lukrative Möglichkeiten bieten. Der Einsatz der neuesten Technologie zum Abbau von Tunneln und Fortschritte im Tunnelvortrieb werden voraussichtlich in naher Zukunft Chancen schaffen.

Der Markt für Tunnelbaugeräte kann nach Typ, Anwendung und Region unterteilt werden. Basierend auf dem Typ kann der Markt für Tunnelbauausrüstung in mittelgroße, große, schwere und andere unterteilt werden. In Bezug auf die Anwendung kann der Markt für Tunnelbauausrüstungen in Zuschlagstoffbergbau, Metallbergbau, Kohlebergbau, Transportbeton, Asphalt & Pflaster, Ausrüstungsverleih, Bau und Infrastruktur unterteilt werden. Regional lässt sich der Markt in Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilen. Der Markt für Tunnelbauausrüstung in Nordamerika kann in die USA, Mexiko und das übrige Nordamerika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum kann in Australien, Neuseeland, China, Indien und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums unterteilt werden, während Europa in Großbritannien, Deutschland, Italien und das übrige Europa unterteilt werden kann.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Tunnelbauausrüstung sind Atlas Copco AB, CREG TBM Germany GmbH, Bessac – Tunnels & Microtunnels, Robbins, Hitachi Zosen Corporation, Komatsu Mining Corp., Sandvik AB, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., SANYHE International Holdings Co ., Ltd., Aker Wirth, HERRENKNECHT AG, China Railway Construction Heavy Industry Co., Ltd., Akkerman, und Astec Industries, Inc. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Tunnelbauausrüstung konzentrieren sich auf Design und Entwicklung intelligenter Kraftstoff- und Energie- effiziente Maschinen und beschleunigt so das Marktwachstum. Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen darauf, qualitativ hochwertige und effiziente Produkte auf den Markt zu bringen, um ihren Kundenstamm zu halten.

